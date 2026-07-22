「彼は落ち着いているように見える。数年ぶりに再会できてうれしい。彼が少年だった頃を知っているが、今では立派な大人であり、実績ある選手として再会できた。彼の特徴は皆も私もよく知っているし、チームにとって非常に重要な選手だ。移籍の噂はあるが、私たちはただ仕事に取り組み、成長するためにここにいる。 市場にはさまざまな噂があるが、私は彼がいてくれてうれしいし、このまま残留してほしい。だが、彼にとって良い機会が訪れ、全員が納得できるなら、心から成功を祈る」とファビオ・グロッソはヴィオラ・パークで語った。