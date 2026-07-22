モイゼ・キーンの去就が再び話題になっている。コモが興味を示しているという報道を受け、フィオレンティーナのファビオ・グロッソ監督が2000年生まれの同選手についてコメントした。 グッビオとの親善試合（1－0で勝利、グドムンドソンが得点）後に取材に応じた同監督は、同選手の退団の可能性を否定しなかった。
Calciomercato
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フィオレンティーナのファビオ・グロッソ監督は、モイゼ・キーンの退団の可能性を否定しなかった。 「残留してくれれば嬉しいが、関係者全員にとって良い条件が整えば、彼の成功を祈る」と語った。
別れの言葉？
「彼は落ち着いているように見える。数年ぶりに再会できてうれしい。彼が少年だった頃を知っているが、今では立派な大人であり、実績ある選手として再会できた。彼の特徴は皆も私もよく知っているし、チームにとって非常に重要な選手だ。移籍の噂はあるが、私たちはただ仕事に取り組み、成長するためにここにいる。 市場にはさまざまな噂があるが、私は彼がいてくれてうれしいし、このまま残留してほしい。だが、彼にとって良い機会が訪れ、全員が納得できるなら、心から成功を祈る」とファビオ・グロッソはヴィオラ・パークで語った。
コモのニュース
モイゼ・キーンのフィオレンティーナからの移籍が本格的に検討されている。2024年夏加入後、77試合で34得点を挙げ、契約は2029年6月まで。5200万ユーロの契約解除条項は数日前に失効した。 コモは最近、フィオレンティーナとケアン側と接触し、移籍金は4000万ユーロ前後で合意に至る可能性があるとされる。
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