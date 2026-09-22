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フィオレンティーナのスター、フランコ・マスタントゥオーノが、リオネル・メッシの感動的なアルゼンチン代表別れと、リオネル・スカローニの不透明な将来について語る
アルゼンチンにとってポスト・メッシ時代が迫る
インターナショナルブレイクが始まる中、アルゼンチン代表を取り巻く空気には強い郷愁と移行期の色合いが漂っている。ボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの試合は将来に向けた準備の場となる一方で、マスタントゥオーノには、この国の歴史上最高の選手があの有名なストライプのユニフォームで最後の別れを迎えようとしているという事実が重くのしかかっている。若き逸材は象徴的な背番号10の後継者として広く見なされているが、インテル・マイアミのスーパースターが正式に代表の舞台から退く時、その後に残される途方もない空白を十分に理解している。
マスタントゥオーノは合流時、この移行がもたらす感情的な重みについて率直に語った。主将のいない未来に向き合う可能性について問われると、マスタントゥオーノはその移行がつらいものになると認めた。「難しい。レオの後というのは、彼が僕たちのアイドルだから、サッカーだけでなくみんなにとってとても難しい。国全体にとってのアイドルだと思うし、彼がいなくなるのは悲しいことになる。でも、僕たちはアルゼンチンのために、そして彼のためにやらなければならない」と、マスタントゥオーノは記者団に語った。
- AFP
スカローニの長期的な立場は不透明だ
メッシの引退は確実視されている一方で、チームを主要タイトル3冠へ導いた指揮官の今後は、まだはっきりしていない。リオネル・スカローニ監督は、現行契約の満了が近づくなか、いまだ契約延長が確認されておらず、代表監督として最後の局面に入る可能性がある。ワールドカップ優勝監督の退任の可能性について問われた際、マスタントゥオーノはすぐに目の前の課題へと話題を向けた。
同選手は「その件については何も分からない。今はまだそれを楽しんでいるところで、それが今は重要なことだ」とコメントした。
一方、スカローニ監督の下で代表デビューを果たし、2026年ワールドカップのメンバーにも入っていたニコ・パスも同様の考えを示し、指揮官の続投を強く望んだ。パスは「自分にとって、彼は最も重要な監督の一人だ。自分をデビューさせてくれた監督であり、続けてほしいと願っている」と述べた。
若きスターが特別な舞台への準備を整えた
パスにとって、この特別な代表ウインドーは格別の重みを持つ。メッシと最後にもう一度同じピッチに立てることは、コモの若きプレーメーカーにとって当然と受け止めるような特権ではない。代表チームの未来のスターと見なされるプレッシャーがあるにもかかわらず、パスは今回の合宿の一瞬一瞬をかみしめる決意だ。「自分にとってとても特別なことだし、楽しみにしている」と語った。
さらにパスは、モチベーションはこれまで同様に高いままだと付け加え、「いつもと同じ熱意を持って代表チームのために来たし、それを最高の形でやりたい」と述べた。
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モヌメンタルで最後の別れが予定されている
来る3連戦の運営面は、メッシのキャリアを最大限に祝福するため綿密に計画されている。最初の一戦は9月30日水曜日、アルゼンチンがコルドバのマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでボリビアを迎える試合となる。その後、チームはブエノスアイレスへ移動し、象徴的なモヌメンタルで2試合を戦う。10月3日土曜日にブルキナファソ、そして最後は10月6日火曜日にベナンと対戦する。3試合はいずれも夜に行われる一方で、メッシの出場タイミングは明確に定められている。この伝説的FWは最初の2試合には関与せず、その後に合流してベナンとの最終戦に完全に照準を合わせる予定で、この一戦が代表キャリアにおける公式な別れの試合となる。
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