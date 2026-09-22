インターナショナルブレイクが始まる中、アルゼンチン代表を取り巻く空気には強い郷愁と移行期の色合いが漂っている。ボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの試合は将来に向けた準備の場となる一方で、マスタントゥオーノには、この国の歴史上最高の選手があの有名なストライプのユニフォームで最後の別れを迎えようとしているという事実が重くのしかかっている。若き逸材は象徴的な背番号10の後継者として広く見なされているが、インテル・マイアミのスーパースターが正式に代表の舞台から退く時、その後に残される途方もない空白を十分に理解している。

マスタントゥオーノは合流時、この移行がもたらす感情的な重みについて率直に語った。主将のいない未来に向き合う可能性について問われると、マスタントゥオーノはその移行がつらいものになると認めた。「難しい。レオの後というのは、彼が僕たちのアイドルだから、サッカーだけでなくみんなにとってとても難しい。国全体にとってのアイドルだと思うし、彼がいなくなるのは悲しいことになる。でも、僕たちはアルゼンチンのために、そして彼のためにやらなければならない」と、マスタントゥオーノは記者団に語った。