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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

フィオレンティーナが再び勝利！サッスオーロを4-2で下す。アクイラーニは4連敗

サッスオーロ
フィオレンティーナ
セリエ A
サッスオーロ 対 フィオレンティーナ

フィオレンティーナが再び勝利を挙げ、順位表でサッスオーロに並んだ。

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一進一退の展開で攻撃のテンポが上がり、攻守が目まぐるしく入れ替わった一戦で、フィオレンティーナはレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムでサッスオーロ敵地で4-2の勝利を収めた。パオロ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナは、降格圏に沈む原因となった不振に終止符を打ち、順位表で巻き返しを図った。一方、アルベルト・アクイラーニは厳しい時期のさなかにある。チームは4連敗を喫し、降格圏との差はフィオレンティーナと同じくわずか勝ち点3となった。

両チームに個人のミスが相次いだ試合は、アルマン・ローリエンテのゴールでサッスオーロが先制した。前半終了間際にはマテオ・ペッレグリーノが同点弾を決め、自身もゴールを記録。後半には、1-1の同点弾をアシストしたンジエが、負傷する前にチームの連続得点となる2点目を決めた。しかし、フィオレンティーナのリードは長く続かず、ローリエンテの2点目で再び同点に。両チームにとって価値のある引き分けに終わるかと思われたが、ヴァノーリの交代策が転機となった。途中出場のゴンサルヴェスがマスタントゥオーノの3-2のゴール、さらに試合を決定づけるバルデペニャスの4-2のゴールの起点となった。

サッスオーロ 2-4 フィオレンティーナ

得点者：25分 ローリエンテ（サッスオーロ）、45＋2分 ペッレグリーノ（フィオレンティーナ）、50分 ンジエ（フィオレンティーナ）、67分 ローリエンテ（サッスオーロ）、79分 マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）、93分 バルデペニャス（フィオレンティーナ）

  • ゴールとハイライト

    93分 ゴール：サッスオーロが前がかりになるなか、フィオレンティーナが4-2とする。ゴンサルヴェスが縦に抜け出し、エンドゥールへ前方にパス。エンドゥールのクロスにバルデペニャスがゴール前で合わせて押し込んだ。

    79分 ゴール：ジョアン・マリオからパスを受けたゴンサルヴェスがマスタントゥオーノにラストパス。マスタントゥオーノがダイレクトで決め、再びゴールを挙げた。

    67分 ゴール：再びロリエンテに縦パスが入る。ヒメネスとの接触で滑りながらも、フィオレンティーナのサイドバックをかわすことに成功。進行方向にボールを収め、右足でファーサイドへ力強くシュートを放ち、2-2とした。ハンドの可能性をめぐってVARによる長い確認が行われたが、最終的にゴールは認められた。

    62分 チャンス：サッスオーロが再び痛恨のボールロストを喫すると、マスタントゥオーノが縦に抜け出し、イゼスに寄せられながら左足で斜めにシュート。強烈な一撃はわずかにコースが変わってゴール隅へ向かうかに見えたが、トゥラーティが体を伸ばしてセーブし、CKに逃れた。

    50分 ゴール：エンジエが左から中央に切り込み、狙いを定めて右足でファーサイドへカーブをかけたシュートを放ち、トゥラーティを破る。エンジエにとって2試合連続のゴールとなった。

    45＋2分 ゴール：20分間の膠着状態を経て、前半最後の攻撃で試合が動く。ペナルティーエリア内でボールが行き交うなか、エンジエが左側で難しいボールを拾って収め、中央へ送る。ペッレグリーノは体を使ってカンデをかわすと、瞬時に体勢を整え、ゴール隅の低い位置へ決めてトゥラーティを破った。

    25分 ゴール：ヴィエリが痛恨のボールロスト。エスポジトが奪い、すぐにロリエンテへ縦パスを送る。ロリエンテはオフサイドぎりぎりのタイミングで抜け出してデ・ヘアと1対1になり、飛び出しへの反応がやや鈍かったGKの股下を右足のグラウンダーで抜いて、サッスオーロに先制点をもたらした。

    5分 チャンス：ヒメネスが走り込むマスタントゥオーノへ縦パス。 トゥラーティと1対1になったマスタントゥオーノは斜めにシュートを放つも、コースを絞りすぎてわずかに枠を外した。

    0分 レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時30分にキックオフ。

    試合情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

  • サッスオーロ対フィオレンティーナ：試合記録

    サッスオーロ対フィオレンティーナ 2-4

    得点者：25分 ラウリエンテ（S）、45＋2分 ペッレグリーノ（F）、50分 エンジエ（F）、67分 ラウリエンテ（S）、79分 マスタントゥオーノ（F）、93分 バルデペーニャス（F）

    サッスオーロ（4-3-3）：トゥラティ／ワルキエヴィチ（77分 チンクエグラーノ）、イッゼス、カンデ、ドイグ（77分 オブラドール）／スレマナ（46分 バコラ）、マティッチ、アジッチ（59分 ボウイ）／ベラルディ、エスポジト（89分 クッラ）、ラウリエンテ。

    監督：アクイラーニ。

    フィオレンティーナ（4-3-2-1）：デ・ヘア／ヒメネス、ドラグシン、ヴィエリ、ジョアン・マリオ／エンドゥール、ファジョーリ（63分 ウライ）、ブレシャニーニ（77分 ゴンサルヴェス）／マスタントゥオーノ（89分 バルデペーニャス）、エンジエ（63分 ニョント）／ペッレグリーノ（77分 ベト）。

    監督：ヴァノーリ。

    主審：マルチェナーロ

    警告：スレマナ、ドラグシン、エンジエ、クッラ

    退場：なし

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