フィオレンティーナが再び勝利！サッスオーロを4-2で下す。アクイラーニは4連敗

93分 ゴール：サッスオーロが前がかりになるなか、フィオレンティーナが4-2とする。ゴンサルヴェスが縦に抜け出し、エンドゥールへ前方にパス。エンドゥールのクロスにバルデペニャスがゴール前で合わせて押し込んだ。

79分 ゴール：ジョアン・マリオからパスを受けたゴンサルヴェスがマスタントゥオーノにラストパス。マスタントゥオーノがダイレクトで決め、再びゴールを挙げた。

67分 ゴール：再びロリエンテに縦パスが入る。ヒメネスとの接触で滑りながらも、フィオレンティーナのサイドバックをかわすことに成功。進行方向にボールを収め、右足でファーサイドへ力強くシュートを放ち、2-2とした。ハンドの可能性をめぐってVARによる長い確認が行われたが、最終的にゴールは認められた。

62分 チャンス：サッスオーロが再び痛恨のボールロストを喫すると、マスタントゥオーノが縦に抜け出し、イゼスに寄せられながら左足で斜めにシュート。強烈な一撃はわずかにコースが変わってゴール隅へ向かうかに見えたが、トゥラーティが体を伸ばしてセーブし、CKに逃れた。

50分 ゴール：エンジエが左から中央に切り込み、狙いを定めて右足でファーサイドへカーブをかけたシュートを放ち、トゥラーティを破る。エンジエにとって2試合連続のゴールとなった。

45＋2分 ゴール：20分間の膠着状態を経て、前半最後の攻撃で試合が動く。ペナルティーエリア内でボールが行き交うなか、エンジエが左側で難しいボールを拾って収め、中央へ送る。ペッレグリーノは体を使ってカンデをかわすと、瞬時に体勢を整え、ゴール隅の低い位置へ決めてトゥラーティを破った。

25分 ゴール：ヴィエリが痛恨のボールロスト。エスポジトが奪い、すぐにロリエンテへ縦パスを送る。ロリエンテはオフサイドぎりぎりのタイミングで抜け出してデ・ヘアと1対1になり、飛び出しへの反応がやや鈍かったGKの股下を右足のグラウンダーで抜いて、サッスオーロに先制点をもたらした。

5分 チャンス：ヒメネスが走り込むマスタントゥオーノへ縦パス。 トゥラーティと1対1になったマスタントゥオーノは斜めにシュートを放つも、コースを絞りすぎてわずかに枠を外した。

0分 レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時30分にキックオフ。

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