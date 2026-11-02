フィオレンティーナが再び勝利！サッスオーロを4-2で下す。アクイラーニは4連敗

一進一退の展開で攻撃のテンポが上がり、攻守が目まぐるしく入れ替わった一戦で、フィオレンティーナはレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムでサッスオーロに敵地で4-2の勝利を収めた。パオロ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナは、降格圏に沈む原因となった不振に終止符を打ち、順位表で巻き返しを図った。一方、アルベルト・アクイラーニは厳しい時期のさなかにある。チームは4連敗を喫し、降格圏との差はフィオレンティーナと同じくわずか勝ち点3となった。
両チームに個人のミスが相次いだ試合は、アルマン・ローリエンテのゴールでサッスオーロが先制した。前半終了間際にはマテオ・ペッレグリーノが同点弾を決め、自身もゴールを記録。後半には、1-1の同点弾をアシストしたンジエが、負傷する前にチームの連続得点となる2点目を決めた。しかし、フィオレンティーナのリードは長く続かず、ローリエンテの2点目で再び同点に。両チームにとって価値のある引き分けに終わるかと思われたが、ヴァノーリの交代策が転機となった。途中出場のゴンサルヴェスがマスタントゥオーノの3-2のゴール、さらに試合を決定づけるバルデペニャスの4-2のゴールの起点となった。
サッスオーロ 2-4 フィオレンティーナ
得点者：25分 ローリエンテ（サッスオーロ）、45＋2分 ペッレグリーノ（フィオレンティーナ）、50分 ンジエ（フィオレンティーナ）、67分 ローリエンテ（サッスオーロ）、79分 マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）、93分 バルデペニャス（フィオレンティーナ）