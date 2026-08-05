今回の移籍の最終的な形は、買い取り義務や買い取りオプションのないシンプルな期限付き移籍となる。これにより、マスタントゥオーノは現シーズン終了後、契約に完全移籍オプションが含まれないまま、スペインの首都へ直接復帰することになる。

重要なのは、滞在期間中の若手選手の給与をめぐって金銭面で妥協点に達したことだ。レアル・マドリーはその給与の 상당部分を負担することで合意し、フィオレンティーナも一部を負担して、この期限付き移籍をまとめる後押しをする。数週間にわたる複雑な協議の末にこの取引を成立させる上で、選手の給与に関するこうした協力的な対応が決定的な役割を果たした。