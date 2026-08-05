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フィオレンティーナがレアル・マドリーの若手獲得で合意、レンタル移籍へ
フィオレンティーナがレアル・マドリーの若手有望株をレンタルで獲得
フィオレンティーナがついにレアル・マドリーとマスタントゥオーノ獲得で、1シーズンのレンタル移籍について合意に達した。『コリエレ・デロ・スポルト』が報じている。この進展により、長期化する移籍劇に発展しかねなかった今夏の騒動に終止符が打たれた。両クラブ首脳陣と選手側の代理人による数週間にわたる交渉の末、最終的な妥協点が見いだされた。
才能あふれる10代の同選手は、来季に向けて有名な紫のユニフォームをまとうべく、セリエAへ向かうことになる。アルゼンチン人選手の獲得は、新シーズンを前に攻撃陣の強化を目指すイタリアのクラブにとって大きな追い風となる。
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給与分担で合意したドライローン
今回の移籍の最終的な形は、買い取り義務や買い取りオプションのないシンプルな期限付き移籍となる。これにより、マスタントゥオーノは現シーズン終了後、契約に完全移籍オプションが含まれないまま、スペインの首都へ直接復帰することになる。
重要なのは、滞在期間中の若手選手の給与をめぐって金銭面で妥協点に達したことだ。レアル・マドリーはその給与の 상당部分を負担することで合意し、フィオレンティーナも一部を負担して、この期限付き移籍をまとめる後押しをする。数週間にわたる複雑な協議の末にこの取引を成立させる上で、選手の給与に関するこうした協力的な対応が決定的な役割を果たした。
アルゼンチンのスター選手、迅速な到着を計画か
アルゼンチンのアスール出身で、2007年生まれのこのスターは、この移籍に全面的な承認を与えている。フィオレンティーナの首脳陣は、フィレンツェへの移籍が急成長を遂げるその若きプレーメーカーのキャリアにとって完璧な一歩になると納得させるべく、粘り強く働きかけてきた。
イタリアのクラブは、最終的な事務手続きの調整に向けて迅速に動いている。必要な移籍手続きを完了させるため、早ければ今晩にもこの南米の若きスターをイタリアへ連れてくるべく積極的に試みている。その差し迫ったフィレンツェ到着によって、新たな環境に可能な限り早く順応できるようになる見通しだ。
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メディカルチェックとセリエAでの経験が待っている
イタリア到着後、マスタントゥオーノは直ちに通常のメディカルチェックを受ける。その検査を問題なく終えれば、新たな1年契約に正式にサインすることになる。
イタリア移籍により、この才能あふれるMFは非常に貴重なトップチームでの経験を積むことができる。セリエAのシーズンが正式に終了すれば、このアルゼンチン人選手は荷物をまとめてマドリードへ戻り、イタリアでの経験を生かしてスター軍団のトップチーム入りを目指すことになる。
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