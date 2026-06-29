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フアン・マタがAリーグのメルボルン・ビクトリーの少数株式を取得。ただし、元マンチェスター・ユナイテッドのスターは引退を決断していない。
スペインのアイコンが取締役会の役職に就任
メルボルン・ヴィクトリーは月曜、マタ氏が同クラブの少数株式を長期取得することで合意したと発表した。契約には、W杯優勝経験を持つ同氏が、現役引退後に新設されるサッカー委員会の委員長に就任し、クラブ経営陣に助言する内容も含まれる。
財務詳細や持株比率は明かされていないが、この決定はマタとオーストラリアサッカー界の絆を深める。マタは「オーストラリアのサッカーを内部から見てきた。Aリーグの可能性を信じ、この国のサッカー発展のために積極的に関わりたい」と語った。 どんな投資も私にとって意味があるものでなければなりません。ヴィクトリーでは以前ユニフォームを着てプレーし、クラブや関係者に感謝しています。このファンの前でプレーし、地域貢献プログラムも間近で見てきました。私にとって、これは自然な一歩です。」
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プレーイング・フューチャーの行方は依然として不明だ
共同オーナーになった38歳のマタは、まだ現役を引退するつもりはない。クラブは「今回の投資契約は選手契約とは別」と強調し、新監督サヴァレーゼの下でピッチに復帰する可能性も残されている。昨季はリーグ最優秀選手に贈られるジョニー・ウォーレン・メダルを受賞した。
マタは「まだ決めていない」とピッチでの将来について語り、「今回の発表は、私が選手としてどんな決断をしても、このクラブとの長期的な関係は変わらないことを示している」と続けた。 私はここでサッカーを楽しみ、プレーし、ピッチ上でできる限り貢献するためにここに来た。シーズンを通じて、クラブの指導部との話し合いはより野心的なものになっていった。私たちはこの国のサッカーの未来について同じ見方をしており、クラブと長期的な関係を築く可能性は、自然な流れのように思えた。」
グローバルな事業ポートフォリオの拡大
マタは、MLSのサンディエゴFCやF1アルピーヌチームに出資してきた。今回、メルボルン・ヴィクトリーを経営陣に迎え、ビジネス領域を広げた。AAMIパークでは21試合で13ゴール5アシストを記録。
マタは、自身の参画が他のスター選手たちのオーストラリア移籍検討につながることを期待している。元スペイン代表は「ヨーロッパの選手たちからオーストラリアについて聞かれると、私は自分の体験を話す。サッカーのレベルは高く、ライフスタイルも素晴らしい。リーグはさらに成長するだろう。今回の発表で、もっと多くの選手が興味を持ってくれたら最高だ」と語った。
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ブライトンのトニー・ブルーム氏と提携
マタの加入により、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのオーナー、トニー・ブルーム氏が率いるビクトリーの経営陣に新たな重鎮が加わった。ブルーム氏は2025年に同クラブの株式19.1％を取得し、データ駆動型手法「ジェームズタウン・アナリティクス」を導入した。マタは「プレミアリーグで最も尊敬されるオーナーの一人と働けることを光栄に思う」と語った。
「トニーが築き上げたものには深い敬意を抱いています。彼の働き方をさらに学べることを楽しみにしています」とマタは語った。クラブが破綻した「777パートナーズ」との関係を清算する中、ブルームとマタの二重の影響力は、ピッチ内外での支配を目指すメルボルンの強豪クラブにとって、安定と野心に満ちた新時代の到来を告げるものだ。