共同オーナーになった38歳のマタは、まだ現役を引退するつもりはない。クラブは「今回の投資契約は選手契約とは別」と強調し、新監督サヴァレーゼの下でピッチに復帰する可能性も残されている。昨季はリーグ最優秀選手に贈られるジョニー・ウォーレン・メダルを受賞した。

マタは「まだ決めていない」とピッチでの将来について語り、「今回の発表は、私が選手としてどんな決断をしても、このクラブとの長期的な関係は変わらないことを示している」と続けた。 私はここでサッカーを楽しみ、プレーし、ピッチ上でできる限り貢献するためにここに来た。シーズンを通じて、クラブの指導部との話し合いはより野心的なものになっていった。私たちはこの国のサッカーの未来について同じ見方をしており、クラブと長期的な関係を築く可能性は、自然な流れのように思えた。」