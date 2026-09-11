マタは感情のこもった声明を発表し、昨季を通して受けた温かい歓迎に対し、クラブ全体への深い感謝を表した。

オーストラリアでの忘れがたい時間を振り返り、元スペイン代表は次のように語った。「私は一瞬一瞬を愛し、昨季に僕たちが成し遂げたすべてを心から楽しんだ。そして、こんなにも特別な場所で、ホームと呼べることが特権だった素晴らしい街で、再びサッカーを愛するようになった。

「チームメート、スタッフ、そして取締役会のみなさんに感謝したい。とても温かく迎え入れ、惜しみなく支えてくれて、この素晴らしいクラブと、今でも日々その支えを感じている素晴らしい会員やファンのために、自分のベストを尽くすことを可能にしてくれた。

「そして今、オーストラリアサッカーの未来をともに信じ、メルボルン・ビクトリーの次世代の選手とサポーターに刺激を与えながら、僕たちの次の章に向けて胸を躍らせている」