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フアン・マタがメルボルン・ビクトリー退団を明言 Aリーグで新たなオーナー職に就く一方、引退は否定
ベテランがオーストラリアでの舞台から退く
ビクトリーは、マタが2026-27シーズンのAリーグ・メンでピッチに復帰しないことを正式に発表した。38歳の攻撃的MFは、正式な現役引退は表明せず、欧州の拠点から今後のキャリアの次のステップを見極めることを選んだ。スペイン人マエストロとクラブの関わりは今後、ピッチ外でオーナーシップの持ち分と、新たに設立されたフットボール委員会の委員長という役職を通じて続くことになる。
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マタ、記憶に残るシーズンを大切にする
マタは感情のこもった声明を発表し、昨季を通して受けた温かい歓迎に対し、クラブ全体への深い感謝を表した。
オーストラリアでの忘れがたい時間を振り返り、元スペイン代表は次のように語った。「私は一瞬一瞬を愛し、昨季に僕たちが成し遂げたすべてを心から楽しんだ。そして、こんなにも特別な場所で、ホームと呼べることが特権だった素晴らしい街で、再びサッカーを愛するようになった。
「チームメート、スタッフ、そして取締役会のみなさんに感謝したい。とても温かく迎え入れ、惜しみなく支えてくれて、この素晴らしいクラブと、今でも日々その支えを感じている素晴らしい会員やファンのために、自分のベストを尽くすことを可能にしてくれた。
「そして今、オーストラリアサッカーの未来をともに信じ、メルボルン・ビクトリーの次世代の選手とサポーターに刺激を与えながら、僕たちの次の章に向けて胸を躍らせている」
幹部職就任でレガシーが確固たるものに
マタは前ヘッドコーチのアーサー・ダイルズの下で圧巻のシーズンを送り、5ゴール13アシストという際立った成績を残して、権威あるジョニー・ウォーレン・メダルを受賞した。
この看板スターのフロント入りを歓迎し、ビクトリーのフットボールディレクター、ジョン・ディドゥリカは次のように付け加えた。「フアンの2025-26シーズンは、ビクトリーのファンの記憶に長く残るものであり、ここオーストラリアにおけるフットボールを愛するすべてのサポーターに大切にされるべきものだ。
「ピッチ上でのパフォーマンス、そしてクラブ内での振る舞いは、どちらも模範的だった。クラブの誰もが、彼がオーナーシップグループの一員であることに胸を躍らせており、今後は彼のフットボールに関する知見が我々のフットボール委員会を導いていくことを楽しみにしている」
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タイトル獲得が最優先課題だ
新指揮官ジョヴァンニ・サヴァレーゼに率いられるビクトリーは、水曜夜にシドニーFCを破り、オーストラリア・カップ決勝に向けて準備を進めている。サヴァレーゼは就任後無敗スタートを維持しており、決勝ではサウス・メルボルンとライオンズFCの勝者を待つ。一方でクラブ首脳陣は、マタが空けた最後のビザ枠を埋める外国籍FWを獲得するため、移籍市場を積極的に探っている。
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