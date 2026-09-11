フアン・クアドラードが感動的なコロンビア復帰を果たす。ミジョナリオスが元ユベントス、チェルシーのスター獲得を発表

2009年夏にウディネーゼ加入のため海外へ渡って以降、クアドラードは輝かしいキャリアを築いた。チェルシーでのプレミアリーグ制覇、そしてユヴェントスでの7年間で5度のセリエA優勝がそのハイライトである。レッチェ、フィオレンティーナ、インテル、アタランタ、ピサでもプレーし、代表では116試合出場11得点を記録する不動の存在としての地位を確立した。2度のワールドカップと5度のコパ・アメリカに出場したことも、彼がコロンビアで最も多くの栄誉を手にした選手の一人であることを決定づけている。