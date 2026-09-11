ZUMA Press Wire
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フアン・クアドラードが感動的なコロンビア復帰を果たす。ミジョナリオスが元ユベントス、チェルシーのスター獲得を発表
ベテランWGが古巣復帰を決める
コロンビアの強豪ミジョナリオスは木曜日、クアドラードをフリー移籍で獲得したと正式発表した。この移籍により、8クラブを渡り歩いたウインガーの17シーズンに及ぶ欧州でのキャリアに終止符が打たれた。38歳となった同選手は、プロキャリアをインデペンディエンテ・メデジンでスタートさせた後、コロンビアで2番目に成功を収めているクラブでプレーするため祖国へ戻ることになった。
- Getty Images Sport
クラブが象徴的な加入を称賛
クラブは、この選手を首都に迎え入れた際、契約の金銭的な詳細を公表しなかった。ただ、『Transfermarkt』によれば、契約は2027年6月までとなっている。代表チームのアイコンが国内トップリーグに復帰することを歓迎し、ミジョナリオスは声明で次のように述べた。「世界サッカーの最も重要ないくつかの舞台で輝きを放った後、フアン・ギジェルモ・クアドラードがコロンビアに戻り、青いユニフォームに袖を通して、ミジョナリオスでキャリアの新たな章をスタートさせる」
輝かしいキャリアは各大陸にまたがる
2009年夏にウディネーゼ加入のため海外へ渡って以降、クアドラードは輝かしいキャリアを築いた。チェルシーでのプレミアリーグ制覇、そしてユヴェントスでの7年間で5度のセリエA優勝がそのハイライトである。レッチェ、フィオレンティーナ、インテル、アタランタ、ピサでもプレーし、代表では116試合出場11得点を記録する不動の存在としての地位を確立した。2度のワールドカップと5度のコパ・アメリカに出場したことも、彼がコロンビアで最も多くの栄誉を手にした選手の一人であることを決定づけている。
- ZUMA Press Wire
国内タイトル争いが始まる
クアドラードは、ミジョナリオスが国内タイトル獲得への追求を強める中、カテゴリア・プリメーラAで早期の順応を目指す。欧州のトップレベルで豊富な実績を積んできたこのベテランは、日程がますます過密化する中、ボゴタのクラブにとって極めて貴重な落ち着きと経験をもたらす存在となる。その青いユニフォームでのデビューは、今後数週間のコロンビア・サッカー界における大きな注目の一つとなりそうだ。
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