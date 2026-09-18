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ファン・ボメル率いるマンチェスター・ユナイテッド革命！ 新指揮官はティーレマンスを主将に据え、チェルシーのスター、ラビアを呼び戻す
ファン・ボメルがネーションズリーグに向けたベルギーの28人メンバーを発表
ベルギー代表の新監督マルク・ファン・ボメルが、今後のUEFAネーションズリーグに向けた初の28人招集メンバーを正式に発表した。ベルギーはリーグA・グループ1で厳しい日程に臨み、9月下旬から10月上旬にかけてイタリア、フランス、トルコ、そして再びフランスと対戦する。
メンバーには、GKヤリ・デ・ブッセル、センネ・ラメンス、マイク・ペンデルス、マールテン・ファンデフォールトが名を連ねた。
DFにはティモシー・カスターニュ、マキシム・デ・カイペル、ゼノ・デバスト、コニ・デ・ウィンター、ブランドン・メヘレ、ネイサン・ンゴイ、キリアニ・サベ、ホアキン・セイス、アルトゥール・テアテが入った。
MFの選択肢は、ケビン・デ・ブライネ、マンデラ・ケイタ、ロメオ・ラビア、ニコラス・ラスキン、ユーリ・ティーレマンス、ハンス・ファナケンとなっている。
攻撃陣はシャルル・デ・ケテラール、マリック・フォファナ、マティアス・フェルナンデス＝パルド、ミカ・ホッツ、ロメル・ルカク、ドディ・ルケバキオ、ディエゴ・モレイラ、ロイス・オペンダ、レアンドロ・トロサールで構成される。
- AFP
ファン・ボメル監督が4-3-3のプランを明言、ティーレマンスは引き続き主将に
ファン・ボメルは、MFユリ・ティーレマンスが自身の在任中も代表チームのキャプテンを務め続けると明言した。49歳の指揮官は明確な戦術ビジョンを示し、5バックで入るのではなく、攻撃的な4-3-3を採用する考えを示した。
さらに、国際舞台でのプロジェクトに対するコミットメントを見極めるため、ナポリとイスタンブールで中心的な人物たちと直接話し合いを行ったことも明かした。
「ケビン・デ・ブライネは中盤で起用する。10番でも8番でも、あるいは6番でも使う」とファン・ボメルは説明した。「ケビンとはナポリでいい話し合いができた。彼が今も100パーセントこのプロジェクトを支持しているかを確認したかったが、私はそう感じた」
ベテラン勢が一歩引き、若手に選出の扉が開く
この28人のリストには、確立された代表級の選手たちと、欧州各地で台頭する若手有望株が組み合わされている。GKヤリ・デ・ブッサーは、オランダ国内での好調なシーズン序盤を受けて初招集を果たし、ウインガーのミカ・ゴッツ、チェルシーMFロメオ・ラヴィアも代表チームに復帰した。
一方で、ベテランDFアクセル・ヴィツェルは代表140試合出場を経て国際キャリアに終止符を打つことで合意し、アレクシス・サーレマーケルスとトーマス・ムニエは今回の活動期間のメンバーから外れた。
FWロメル・ルカクについては、ファン・ボメルが4試合を通して出場時間を慎重に管理していく考えを示した。
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マンチェスター・ユナイテッド、厳しいローマでの初戦に向けて準備へ
ベルギーは9月25日金曜日、ローマのスタディオ・オリンピコでイタリアと対戦し、ネーションズリーグの戦いをスタートさせる。その後、9月28日にはブリュッセルでフランスをホームに迎え、10月2日にはリエージュでトルコと対戦する。
そして10月5日、スタッド・ド・フランスで行われるフランスとのアウェー戦で今回の代表ウインドーを締めくくる。
ファン・ボメルは、トゥビズでのトレーニング中に自らの戦術的指示を選手たちが素早く吸収してくれることを期待している。
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