ベルギー代表の新監督マルク・ファン・ボメルが、今後のUEFAネーションズリーグに向けた初の28人招集メンバーを正式に発表した。ベルギーはリーグA・グループ1で厳しい日程に臨み、9月下旬から10月上旬にかけてイタリア、フランス、トルコ、そして再びフランスと対戦する。

メンバーには、GKヤリ・デ・ブッセル、センネ・ラメンス、マイク・ペンデルス、マールテン・ファンデフォールトが名を連ねた。

DFにはティモシー・カスターニュ、マキシム・デ・カイペル、ゼノ・デバスト、コニ・デ・ウィンター、ブランドン・メヘレ、ネイサン・ンゴイ、キリアニ・サベ、ホアキン・セイス、アルトゥール・テアテが入った。

MFの選択肢は、ケビン・デ・ブライネ、マンデラ・ケイタ、ロメオ・ラビア、ニコラス・ラスキン、ユーリ・ティーレマンス、ハンス・ファナケンとなっている。

攻撃陣はシャルル・デ・ケテラール、マリック・フォファナ、マティアス・フェルナンデス＝パルド、ミカ・ホッツ、ロメル・ルカク、ドディ・ルケバキオ、ディエゴ・モレイラ、ロイス・オペンダ、レアンドロ・トロサールで構成される。



