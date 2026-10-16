欧州での鮮やかな勝利を収めた後、ファン・ダイクは、普段は物静かなチームメイトにとって今回の偉業が持つ重要性を強調した。オランダ人センターバックは大型移籍に伴う重圧を認め、自身の経験を踏まえて助言を送った。

「ブラッドリーにとって、とても大きなことだ。彼はもともと非常に内向的だからね」とリヴァプールの主将は語った。「あまり感情を表に出さないけれど、これが彼にとって大きな助けになることは誰もが分かっている。これからも多くのハットトリックを決めてくれたらうれしいね」

ファン・ダイクは、アタッカーの成長を後押しするチームの役割も強調した。「大切なのは、ピッチ上で自分を表現できる環境をつくることだ。サッカー選手なら、常にピッチに立って、自分に何ができるかを示したいものだ。彼にとって得点はプレーの大きな部分を占める。チャンピオンズリーグでハットトリックを達成できたのは、彼にとっても僕たちにとっても素晴らしいことだ」と付け加えた。

バルコラの獲得に伴う金銭的な重圧について問われると、ファン・ダイクは全面的な支援の姿勢を示した。「もちろん、経験を伝えることはできる。お互いの成功を助け合うことが大切だ。僕たちは一緒に取り組んでいる」と述べ、「ブラッドリーも今、それに慣れてきている。彼ならまったく問題ないよ」と続けた。



