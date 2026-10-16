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ファン・ダイク、CLでハットトリックの活躍を見せた「内向的な」バルコラに期待。リヴァプールでも輝けると太鼓判
バルコラ、リンツで調子をつかむ
フランス人FWは水曜夜に圧巻のパフォーマンスを披露し、3得点を挙げてオーストリア王者LASKを圧倒した。敵地での快勝により、リヴァプールは今季の欧州での全勝を維持した。
見事なハットトリックはすぐに評価され、バルコラはチャンピオンズリーグの週間最優秀選手に正式に選出された。高額な移籍金でアンフィールドに加入し、チームへの適応にも大きな期待が寄せられていたウイングにとって、この個人賞は重要な節目となった。
- Getty Images Sport
ファン・ダイク、新加入ウインガーへの助言を明かす
欧州での鮮やかな勝利を収めた後、ファン・ダイクは、普段は物静かなチームメイトにとって今回の偉業が持つ重要性を強調した。オランダ人センターバックは大型移籍に伴う重圧を認め、自身の経験を踏まえて助言を送った。
「ブラッドリーにとって、とても大きなことだ。彼はもともと非常に内向的だからね」とリヴァプールの主将は語った。「あまり感情を表に出さないけれど、これが彼にとって大きな助けになることは誰もが分かっている。これからも多くのハットトリックを決めてくれたらうれしいね」
ファン・ダイクは、アタッカーの成長を後押しするチームの役割も強調した。「大切なのは、ピッチ上で自分を表現できる環境をつくることだ。サッカー選手なら、常にピッチに立って、自分に何ができるかを示したいものだ。彼にとって得点はプレーの大きな部分を占める。チャンピオンズリーグでハットトリックを達成できたのは、彼にとっても僕たちにとっても素晴らしいことだ」と付け加えた。
バルコラの獲得に伴う金銭的な重圧について問われると、ファン・ダイクは全面的な支援の姿勢を示した。「もちろん、経験を伝えることはできる。お互いの成功を助け合うことが大切だ。僕たちは一緒に取り組んでいる」と述べ、「ブラッドリーも今、それに慣れてきている。彼ならまったく問題ないよ」と続けた。
守備のミスと負傷への懸念
攻撃が好調だった一方、リヴァプールの守備は終盤に集中を欠いた。ファン・ダイクは60分にジョー・ゴメスとともに投入されたが、チームはその後、終盤に3失点を喫した。
33歳のファン・ダイクは守備の乱れを笑い飛ばしたものの、終盤の出場はまったく予定になかったと認めた。「もちろん、ジョーと僕が60分を過ぎてから入って、試合を面白くしてしまった。でも、こういうことは時々起こるものだよ」と冗談を交えて語った。「出場するとはまったく思っていなかった。驚いたよ。マンチェスター・シティ戦でふくらはぎを蹴られてから、まだ少し回復途中なんだ」
「ああいう試合で先発しなかったのは久しぶりだった。それでも、ピッチ外からチームを助けるためにできることはすべてやった。僕にとっては慣れないことだったけど、人生にはそういうこともある。土曜日には大丈夫だと思う」
- Branislav Racko
国内での戦いを見据えて
マンチェスター・シティ戦で負傷したものの、ファン・ダイクは完全に回復し、今週末に控えるリヴァプールのブレントフォード戦に出場できる見込みだ。イラオラは、オーストリアでの試合終盤に守備が崩れたことを受け、最終ラインを引き締めるとともに、自信を深めたバルコラを国内の対戦相手との試合で起用したいと考えている。
欧州での戦いでここまで全勝を維持するリヴァプールは、リーグ戦に全力を注げる。土曜日の試合では、開始直後から守備を安定させることが当面の最優先課題となる。
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