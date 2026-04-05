ファン・ダイク、落胆：「起きたことは痛ましい……サポーターと監督を失望させてしまった」

ファン・ダイクは率直な発言を続け、ファンの怒りを完全に理解していると述べ、「同じことを繰り返すのにうんざりしているか？もちろんそうだ。ファンの落胆も理解している」と語った。

彼は、チームが後半に逆転して点差を縮めるつもりで臨んだものの、事態は予想とは逆の方向に進んだと説明した。「目標はゴールを決めて2-1に追いつくことだったが、逆の結果になってしまった。3-0のビハインドから巻き返すのは非常に難しい。諦めてはいけないが、ある瞬間、それが起きてしまったのかもしれない」。

また、現在の状況は精神的に極めて厳しいものであり、それがピッチ上の選手たちのパフォーマンスにも反映されていると強調した。