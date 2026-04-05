ファン・ダイク、落胆：「起きたことは痛ましい……サポーターと監督を失望させてしまった」

リヴァプールのキャプテン、ヴィルジル・ファン・ダイクは、昨日行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに大敗した直後、大きな失望を露わにした。
リヴァプールは4-0という予想外の敗北を喫し、今シーズンの成績不振が続いていることが露呈した。これにより、近年で最も厳しい時期の一つを迎えているチームへのプレッシャーはさらに高まった。
リヴァプールのキャプテン、ヴィルジル・ファン・ダイクは、昨日行われたFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに大敗した直後、大きな失望を露わにした。
リヴァプールは4-0という予想外の敗北を喫し、今シーズンの成績不振が続いていることが露呈した。これにより、近年で最も厳しい時期の一つを迎えているチームへのプレッシャーはさらに高まった。
スカイ・スポーツが伝えたコメントの中で、ファン・ダイクは責任のすべてを選手たちに負わせ、現在の状況はアーネ・スロット監督一人だけの責任ではないと強調した。
リヴァプールのキャプテンは次のように語った。「今シーズン、何度もこうした状況に直面してきた。希望は持っていたが、そのパフォーマンスを活かすことができなかった」
さらに、「後半は、前半ほどの熱意が感じられず、1対1の局面でも勝てなかった。厳しい試合だったし、0-4という敗戦は本当に痛かった」と付け加えた。
ファン・ダイクは率直な発言を続け、ファンの怒りを完全に理解していると述べ、「同じことを繰り返すのにうんざりしているか？もちろんそうだ。ファンの落胆も理解している」と語った。
彼は、チームが後半に逆転して点差を縮めるつもりで臨んだものの、事態は予想とは逆の方向に進んだと説明した。「目標はゴールを決めて2-1に追いつくことだったが、逆の結果になってしまった。3-0のビハインドから巻き返すのは非常に難しい。諦めてはいけないが、ある瞬間、それが起きてしまったのかもしれない」。
また、現在の状況は精神的に極めて厳しいものであり、それがピッチ上の選手たちのパフォーマンスにも反映されていると強調した。
リヴァプールのキャプテンは、チームが明らかな過渡期にあると指摘し、問題は技術的なパフォーマンスだけでなく、チームの結束力にもあると強調した。
彼は次のように続けた。「私はリヴァプールで長年プレーできて幸運だった。常に最も重要だったのはチームスピリットだ。今、我々が過渡期にあることは明らかであり、このチームスピリットを取り戻さなければならない」。
さらに、「コミットメントのレベルを維持できなければ、3日おきに良いパフォーマンスを発揮するのは難しい。90分間を通してチームスピリットを見せなければならない」と付け加えた。
ファン・ダイクは、チームがシーズンの大半において同じ問題を抱えていることを認めた。時折良いパフォーマンスを見せるものの、それを継続することができていないのだ。
彼は次のように語った。「状況をどう変えるか考えようとしているが、シーズンの75％でこの問題に悩まされている。良いパフォーマンスを見せても、それを継続できないのだ」
さらに、「意欲の欠如や、十分に努力しようという姿勢のなさが原因で試合に負けてしまう。これは受け入れがたいことであり、各選手が自分自身を振り返る必要がある」と続けた。
オランダ人DFは、選手たちがロッカールームでチームの状況を話し合ったことを明かし、特にファンからの絶え間ない応援がある中で、責任はすべて自分たちにあると強調した。
彼は次のように強調した。「サポーターは私たちを応援するために来てくれていた。特に後半のプレーについては、彼らに謝るしかない。本当に辛いことだ」
発言の最後に、ファン・ダイクは選手たちが監督を支えていることを強調し、チーム内では責任は全員にあると述べた。
「これはチーム全体の問題だ。監督が責任を負うが、ピッチ上で努力すべきなのは我々だ」と彼は語った。
そしてこう締めくくった。「我々はサポーターを裏切ったし、自分自身や監督をも裏切った。おそらく（シティの先制点につながった）PKまではそうではなかったかもしれないが、特に後半の我々のプレーは誰にとっても痛ましいものであり、私自身も間違いなく心を痛めている」
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