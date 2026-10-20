ファン・ダイクは、リヴァプールがアンフィールドで重要な連戦を迎えるにあたり、ホームの利を生かすよう呼びかけた。移動が続く厳しい日程を経て、リヴァプールは火曜夜、チャンピオンズリーグでビジャレアルを迎える。これがホームでの4試合連続開催の初戦となる。ファン・ダイクは、直近のアウェイでの勝利から得た自信を生かし、欧州での立ち位置を確かなものにしなければならないと強調している。

LASKとブレントフォードに勝利した後、オランダ人DFはクラブ公式サイトに掲載された公式マッチデープログラムへの寄稿で、好調を維持する重要性を説いた。「LASKとブレントフォードとのアウェイ戦で苦しみながらも2勝し、この試合を迎える。今夜もその勢いを維持するために、できることをすべてやることが重要だ」と記した。

ファン・ダイク主将は、直近のプレミアリーグでの試合で見せた粘り強さを振り返り、それ以前の失望から立ち直るために必要だった精神的な強さに言及した。「先ほども言ったように、土曜日のブレントフォード戦での勝利は非常に苦しい末につかんだもので、非常に重要だった。前週のマンチェスター・シティ戦での失望を考えれば、なおさらだ」と説明した。