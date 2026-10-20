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ファン・ダイク、ビジャレアルとのチャンピオンズリーグ戦を前にリヴァプールへ奮起呼びかけ
アンフィールドで勢いを維持
ファン・ダイクは、リヴァプールがアンフィールドで重要な連戦を迎えるにあたり、ホームの利を生かすよう呼びかけた。移動が続く厳しい日程を経て、リヴァプールは火曜夜、チャンピオンズリーグでビジャレアルを迎える。これがホームでの4試合連続開催の初戦となる。ファン・ダイクは、直近のアウェイでの勝利から得た自信を生かし、欧州での立ち位置を確かなものにしなければならないと強調している。
LASKとブレントフォードに勝利した後、オランダ人DFはクラブ公式サイトに掲載された公式マッチデープログラムへの寄稿で、好調を維持する重要性を説いた。「LASKとブレントフォードとのアウェイ戦で苦しみながらも2勝し、この試合を迎える。今夜もその勢いを維持するために、できることをすべてやることが重要だ」と記した。
ファン・ダイク主将は、直近のプレミアリーグでの試合で見せた粘り強さを振り返り、それ以前の失望から立ち直るために必要だった精神的な強さに言及した。「先ほども言ったように、土曜日のブレントフォード戦での勝利は非常に苦しい末につかんだもので、非常に重要だった。前週のマンチェスター・シティ戦での失望を考えれば、なおさらだ」と説明した。
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逆境に強いアイデンティティを築く
リヴァプールは現在、アンドニ・イラオラの下で変革期を迎えており、ファン・ダイクはその進歩がピッチ上でますます明らかになっていると考えている。チームはまだ発展途上だと認めつつも、より手強いチームになるための全員の努力を称えた。目指すのは、崩すのが難しく、状況や試合会場にかかわらず結果を出せるチームをつくることだ。
「そこで、そしてその数日前のオーストリアでも、このチームが前進していることを見て取れると思う」とファン・ダイクは続けた。「僕たちは決して完璧ではない。でも、倒すのが難しく、結束し、安定して競い合い、結果を出せるチームになるために、全員が懸命に取り組んでいる。リヴァプールでプレーするなら、それが求められる。ロッカールームにいる全員がそれを理解していると、僕は断言できる」
勝利の習慣を追い求めて
ビジャレアルはリヴァプールにとって、戦術面で手強い相手となる。週末の激しい一戦を終えたばかりとあって、なおさらだ。それでも、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕から2戦2勝を挙げており、目標は明確だ。ファン・ダイクは、チームメートが大会のプレッシャーを受け入れ、シーズンを通じて勝利を積み重ねなければならないと強調した。
「このチームにクオリティーとポテンシャルがあるのは間違いない。あとは僕たちが結果を出すだけだ」と主将は続けた。また、ブレントフォード戦の終了の笛が鳴ると、すぐに意識はビジャレアル戦へ向かったと語り、トップレベルの試合が続く厳しさを示した。「チャンピオンズリーグでは開幕から2戦2勝と良いスタートを切った。今夜もその調子を維持したい。サッカーでは勝つことが習慣になる。僕たち全員が、その習慣を身につけたいと思っている」
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主将にとっての節目
チームとしての目標だけでなく、この夜はファン・ダイクにとって個人的にも大きな意味を持つ。最近、リヴァプールでのキャリアにおいて節目を迎えたからだ。元サウサンプトンのファン・ダイクにとって、アンフィールドでチームを率いてピッチに入ることは今も最高の栄誉であり、各大会を通じてキャプテンとしての出場数は200試合を超えた。マージーサイドにやって来てからの歩みについて、深い感謝の思いを口にした。
「個人的には、リヴァプールのキャプテンとして200試合に出場できたことを非常に誇りに思う。そのうち150試合はプレミアリーグでの出場だ」とファン・ダイクは語った。最後に、キャプテンを務める決意を改めて示した。「この栄誉を決して当たり前のこととは思わない。今夜も誇りを持って腕章を巻く。そして試合が終わる頃には、またみんなで一緒に喜び合えればと思う」
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