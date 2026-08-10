アーネ・スロットからイラオラへの移行はリヴァプールのチームにとって大きな変化を意味しており、ファン・ダイクは新指揮官への献身を強く打ち出している。スロットの衝撃的な解任を受け、このベテランDFは選手たちと新たなコーチングスタッフをつなぐ橋渡し役を自ら担っている。すでにイラオラと強い信頼関係を築いていることも明かしており、スペイン人指揮官がチームのベテランリーダー陣から全面的な支援を受けているとした。

キャプテンは「発表があった最初の週にとてもいい話し合いができた。彼に知っておいてほしい一番大事なことは、何があっても自分は彼のためにここにいるということだ。必要なことがあれば何でも、知りたいことがあれば何でも、チームのために自分にしてほしいことがあれば何でも応える。今季、成功を収められることを願っている」と説明した。

さらに「アーネとそのスタッフから何かを奪うつもりはないし、一緒に素晴らしい時間を過ごした。ただ、昨季が失望だったのは確かだ。今年は新しい監督が来て、準備のやり方も新しい。だから自分たちは新しいスタッフや異なるトレーニング方法に適応しなければならない。アーネの下で仕事をするのは好きだったし、新しい監督の下で仕事をするのもきっと気に入ると思う」と語った。