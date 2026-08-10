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ファン・ダイク、アラウホ加入間近を歓迎 リヴァプールがバルセロナDF獲得に接近
ファン・ダイクがアラウホ獲得にゴーサインを示唆
このウルグアイ代表は、この夏に批判の目が向けられてきた守備陣に即戦力と質をもたらす存在として、プレミアリーグの強豪にレンタル移籍で加わる見込みだ。今プレシーズンで初めてモナコとの親善試合に出場したファン・ダイクは、前季の失望を乗り越えようとするクラブが新たな顔ぶれを迎え入れる準備はできていると明かした。
高く評価されるバルセロナの選手と並んでプレーする可能性について問われたファン・ダイクは、この移籍の進展に関してプロフェッショナルな姿勢を保ちつつ、歓迎する考えを示した。「クラブに来るどんな選手でも歓迎する。発表されたかどうかは分からない。彼にはまだ会っていないので、様子を見よう」とファン・ダイクは語った。
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守備陣の負傷危機への対応
アラウージョの必要性が高まった背景には、ジェレミー・ジャケを巡るコンディション面の懸念がある。レンヌから新加入したジャケはモナコ戦を欠場。クラブのメディカルスタッフは、リーグ・アン前季終盤に負傷に悩まされたことを受け、慎重な対応を選択した。ジャケは長期的に守備陣の柱になる存在と見られている一方、現時点で起用できない状況が、リバプールに市場で即戦力の解決策を探させる要因となっている。
ファン・ダイクはこの若手の状況について前向きなアップデートを明かし、スタッフが最近慎重な対応を取ったにもかかわらず、チーム練習復帰が間近に迫っている可能性があると述べた。「彼の姿はまだあまり見ていない。でも話はした」とファン・ダイクは語った。「歩いているところは見たし、会話もしている。彼がピッチに戻るのを見るのが待ちきれないし、それが本当にすぐ実現することを願っている。自分は医者ではないので正確な状況は分からないが、感覚としては今週中にピッチへ戻れる可能性があると思う。できるだけ早ければいいね」
アンドニ・イラオラ体制下の生活への適応
アーネ・スロットからイラオラへの移行はリヴァプールのチームにとって大きな変化を意味しており、ファン・ダイクは新指揮官への献身を強く打ち出している。スロットの衝撃的な解任を受け、このベテランDFは選手たちと新たなコーチングスタッフをつなぐ橋渡し役を自ら担っている。すでにイラオラと強い信頼関係を築いていることも明かしており、スペイン人指揮官がチームのベテランリーダー陣から全面的な支援を受けているとした。
キャプテンは「発表があった最初の週にとてもいい話し合いができた。彼に知っておいてほしい一番大事なことは、何があっても自分は彼のためにここにいるということだ。必要なことがあれば何でも、知りたいことがあれば何でも、チームのために自分にしてほしいことがあれば何でも応える。今季、成功を収められることを願っている」と説明した。
さらに「アーネとそのスタッフから何かを奪うつもりはないし、一緒に素晴らしい時間を過ごした。ただ、昨季が失望だったのは確かだ。今年は新しい監督が来て、準備のやり方も新しい。だから自分たちは新しいスタッフや異なるトレーニング方法に適応しなければならない。アーネの下で仕事をするのは好きだったし、新しい監督の下で仕事をするのもきっと気に入ると思う」と語った。
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さらなる補強が視野に入っている
リヴァプールの補強はアラウホ獲得で終わる可能性は低く、クラブは引き続き攻撃陣の補強に向けて市場を注視している。モハメド・サラーのトラブゾンスポル移籍によって前線には穴が生まれており、リヴァプールはイラオラがプレミアリーグ上位争いを戦うのに十分な攻撃力を確保できるようにしたい考えだ。ブラッドリー・バルコラが主要ターゲットとして浮上しており、クラブはサイドにスピードと仕掛けを加えることを望んでいる。
主将は最後に、移籍市場が閉まる前にさらなる質をチームに加えたいとの希望を口にした。「ここからの数週間で何が起こるか見ていこう。チームに加えられるクオリティーがあるなら、それは間違いなく歓迎だ。だから様子を見たい」とファン・ダイクは語った。
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