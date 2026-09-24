記者会見の場で、このDFは戦術をめぐる噂について記者たちに真っ向から反論した。チームの布陣に関する権限は監督スタッフのみにあることを明確にし、続くメディアの論調にいら立ちを示した。

「あなた方の同僚の1人が、もちろん、5バックに変更するのは私の考えだったと言った。そんなのは全くのナンセンスだ」とファン・ダイクは述べた。「プランを立てるのはスタッフだ。私がさらに悪く見えるように、でたらめが広められている。そういうことはあまりにも頻繁に起きている」

チーム全体の不振を認めつつ、彼は自分が代表チームを壊したとの指摘を激しく否定した。「事実は、私たちがワールドカップで単純に失敗したということだ。それが厳然たる事実だ」と語った。「私たちはいいワールドカップを戦えなかった。これは私のことではない。結果は一緒に出すものだし、チームなんだ。ワールドカップ後に私がオランダサッカーを壊したというあなた方の主張、そういう類いのことには全く根拠がない。

「5枚でプレーしたのは私のせいで、ロナルド・クーマンと私がオランダサッカーを壊したと言われた。あれは悪い試合だったとはいえ、プランは89分間は機能していた。私たちはあと一歩でこじ開けるところだった。私がオランダサッカーを壊したという考えは、全く意味をなさない。私が決めたことではない」



