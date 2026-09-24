Getty Images Sport
翻訳者：
ファン・ダイクはオランダの戦術を変えたのか？ W杯敗退後、リヴァプール主将が「まったくのナンセンス」との主張に反論
ファン・ダイク、自ら戦術変更を強いたとの見方を否定
リヴァプールの主将は、オランダ代表のワールドカップ敗退における自身の役割をめぐるうわさを、緊迫した雰囲気の会見で速やかに否定した。オランダがラウンド32でモロッコにPK戦の末に敗れて敗退した後、このベテランCBが戦術的な決定に積極的に介入していたとする報道が浮上していた。
具体的には、ファン・ダイクは、前監督ロナルド・クーマンに5バックの守備システム採用を強要したと非難されていた。批判派は、この介入疑惑が最終的に同国のフットボールのアイデンティティーを損ない、大会早期敗退の直接的な要因になったと主張していた。
- Getty Images Sport
主将がメディアの厳しい監視に反論
記者会見の場で、このDFは戦術をめぐる噂について記者たちに真っ向から反論した。チームの布陣に関する権限は監督スタッフのみにあることを明確にし、続くメディアの論調にいら立ちを示した。
「あなた方の同僚の1人が、もちろん、5バックに変更するのは私の考えだったと言った。そんなのは全くのナンセンスだ」とファン・ダイクは述べた。「プランを立てるのはスタッフだ。私がさらに悪く見えるように、でたらめが広められている。そういうことはあまりにも頻繁に起きている」
チーム全体の不振を認めつつ、彼は自分が代表チームを壊したとの指摘を激しく否定した。「事実は、私たちがワールドカップで単純に失敗したということだ。それが厳然たる事実だ」と語った。「私たちはいいワールドカップを戦えなかった。これは私のことではない。結果は一緒に出すものだし、チームなんだ。ワールドカップ後に私がオランダサッカーを壊したというあなた方の主張、そういう類いのことには全く根拠がない。
「5枚でプレーしたのは私のせいで、ロナルド・クーマンと私がオランダサッカーを壊したと言われた。あれは悪い試合だったとはいえ、プランは89分間は機能していた。私たちはあと一歩でこじ開けるところだった。私がオランダサッカーを壊したという考えは、全く意味をなさない。私が決めたことではない」
今後の国際舞台に一時不透明感
モロッコ戦での敗戦の余波により、35歳の同選手は当初、代表引退を考えていた。早期敗退の重圧は大きく、代表キャリアについて最終的な決断を下す前に、競技から離れる時間を求める要因となった。
しかし、新指揮官シャビとの重要な会話によって、同選手のオランダ代表への決意はすぐに再確認された。その話し合いは、自分が今もロッカールームで価値ある存在であるという必要な安心感を与えるものだった。
「家族と休暇を過ごす必要があったし、その後に代表監督との重要な話し合いがあった。10秒後には、もう続けることがはっきりしていた」と同選手は説明した。「彼が何を言ったか？ 私はフィルヒル・ファン・ダイクだということだ。大事なのは信頼、評価、自分がチームにとってどれほど重要かということ。身体的には何の疑いもなかったし、今もない。でも、評価されていることや喜びも感じたいんだ」
- AFP
大きな節目が近づいている
シャビの新体制に将来を託したこのセンターバックは、今や個人的に大きな節目を目前にしている。母国代表での通算出場数は100試合まであと4試合に迫っている。
このDFは、現在のインターナショナルウインドー中にその100キャップの大台に到達する可能性がある。そのためには、オランダ代表が今後ネーションズリーグで戦う4試合すべてに出場しなければならない。対戦相手にはドイツ、ギリシャ、そしてセルビアとの2連戦という厳しい戦いが含まれている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。