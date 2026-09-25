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ファン・ダイクがシャビの新たなハイプレス戦術を称賛 新監督の初陣でオランダがユルゲン・クロップ率いるドイツと引き分ける
オランダ代表の戦術的転換
オランダ代表におけるシャビ時代の幕開けは、大きな期待感とともに訪れた。そして、その初期の兆候は戦術哲学の大きな転換を示している。伝説的な元リバプール指揮官クロップが率いるドイツ代表との一戦で、オランダは主導的な守備と執拗なハイプレスを重視した現代的なアプローチを披露した。 1-1のドロー後にメディア対応したフィルジル・ファン・ダイクは、ボール保持時と非保持時の両面で、元バルセロナ監督の厳しい要求に適応していく中で、チームが現在経験している移行期について語った。
ファン・ダイクは『NOS Sport』に対し、このパフォーマンスについての第一印象を明かし、チームが新たなアグレッシブなプレッシングのトリガーと、欧州トップクラスの相手と戦うために必要な守備の安定感をどのように両立させたかを率直に評価した。「そうだね、間違いない。自分たちは当然ボールを持ちたいし、プレッシングはその大きな一部だ。当然ながらクオリティーの高いチームと対戦している。最終的には、自分たちにとって安定した試合だった」と語った。
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ハイインテンシティーのプレスを極める
シャビの戦術設計図における最も注目すべき特徴の一つは、できるだけ高い位置でボールを奪い返すことを重視している点だ。これはドイツ戦を通して明確に表れており、オランダのFWとMFは相手のビルドアップを妨げるため、しばしば集団でプレッシャーをかけていた。ファン・ダイクは、その設計図自体は明確である一方、実行面はなお発展途上だと認めた。
「今夜は少なくとも勝ち点1に値したと思う。時間帯によっては良いプレーができたが、いくつかの場面では少し脆さもあった。プレスに関しては、まだ改善できる。3日間の取り組みの後だと考えれば、素晴らしい試合だった」とキャプテンは語った。
取り消されたゴールをめぐる論争
この試合でオランダにもフラストレーションが募る場面はあった。ファン・ダイクは13分、CKからヘディングでネットを揺らしたが、この得点は取り消された。ファン・ダイクは、ドイツGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンへの妨害があったとしてブライアン・ブロビーにファウルが科された判定について、信じられないほど厳しいものだったと感じていた。かつてのクラブ指揮官が率いるチーム相手に、自身のゴールが認められなかったこの場面について問われたファン・ダイクは、失望を隠さなかった。
「あれは本当に簡単に取り消されすぎた。ブライアンは何もしていないと思う。ただそこに立っていただけで、本当に何もしていない」とファン・ダイクは不満を口にした。
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未来への礎
親善試合の引き分けが過度な祝福の理由になることはめったにないが、オランダがクロップ率いるドイツを相手に踏みとどまった戦いぶりは、チーム内に確かな自信を芽生えさせた。シャビのアイデアを高い技術力を備えた選手層へ落とし込んでいることは、オランダ代表が再びヨーロッパ屈指の魅力的なチームの一つになり得ることを示している。ファン・ダイクは、土台は築かれたと考えており、試合終了のホイッスル後に広がった前向きな雰囲気が、今後の成長における重要な要素だと見ている。
「もちろんだ。結果は自信に大きく影響する。この3日間で自分たちがやってきたことの裏付けにもなる。ただ、それだけではない。ここから積み上げていけるものがある」と、ファン・ダイクは前向きに語った。
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