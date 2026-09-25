シャビの戦術設計図における最も注目すべき特徴の一つは、できるだけ高い位置でボールを奪い返すことを重視している点だ。これはドイツ戦を通して明確に表れており、オランダのFWとMFは相手のビルドアップを妨げるため、しばしば集団でプレッシャーをかけていた。ファン・ダイクは、その設計図自体は明確である一方、実行面はなお発展途上だと認めた。

「今夜は少なくとも勝ち点1に値したと思う。時間帯によっては良いプレーができたが、いくつかの場面では少し脆さもあった。プレスに関しては、まだ改善できる。3日間の取り組みの後だと考えれば、素晴らしい試合だった」とキャプテンは語った。