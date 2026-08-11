臨床心理士のマックス・ドーシェイ博士は、ファンタジー・プレミアリーグにおける意思決定の背後にある複雑な心理的要因について説明した。指揮官たちは、しばしば1回の静かなゲームウィークを過度に重視し、自らの指名に至った当初の論理的な理由をすぐに軽視してしまうと指摘している。

「人の脳は、いったん決断を下すと確実性を求めるようにできている。実際にはそれほど重要ではない少量の新情報であっても、はるかに重要なものとして受け取られてしまう。そのため指揮官たちは、1回の静かなゲームウィークを過度に重視し、そもそもその選手を選んだ理由を軽視してしまう」と同氏は説明した。

「不安、先行きの不透明さ、そして取り残されることへの恐れこそが、衝動的な移籍の本当の要因だ。他の指揮官が異なる判断をしているのを見たり、1本の見出しを読んだりするだけで切迫感が生まれる。人は『何かをする』ことによる短期的な安心感を、実際に意思決定の質が改善したことと取り違えてしまう。

「人は、その決断が良かったか悪かったかを、どういう結果になったかで判断し、それを下した論理では判断しない。これは『結果バイアス』として知られている。優れたキャプテン指名であっても、フットボールには偶然性があるため、ゲームウィーク1で不発に終わることは十分あり得る。決断の質は1つのスコアラインではなく、何週間にもわたって測るべきだ。

「人はポイントを得る喜びよりも、ポイントを失う痛みをはるかに強く感じる。だからこそ、1度の悪いキャプテン指名の結果は、3度の良い結果よりもはるかに長く指揮官の記憶に残り、そしてそれが過剰反応を引き起こすことが非常に多い」