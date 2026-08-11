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ファンタジー・プレミアリーグの専門家が、新シーズン開幕を前に、監督たちにゲームウィーク1で犯しがちな典型的ミスへの注意を呼びかけた。
FPL監督にとって、一貫性が鍵だ。
2026-27シーズンのファンタジー・プレミアリーグが8月21日に開幕する中、何百万人もの監督がゲームウィーク1に向けてスカッドの最終調整を進めている。チケット販売の専門家であるSeatPinによる新たな調査では、昨季の総合優勝者の成功を支えた根底の要因を分析した。
この調査は臨床心理士の見解も交えながら、FPLの監督たちがなぜ自らのキャンペーンをしばしば自己破壊してしまうのかを説明している。最終的にその結果は、ミニリーグ制覇を目指す上で最も重要な要素が長期的な一貫性であることを明らかにしている。
- AFP
王者は高額MFキャプテン戦略を貫いた
2025-26シーズン、FPL総合王者のエリック・イプセンは、辛抱強い戦略の絶大な価値を示した。38節のうち22節でマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドにキャプテンマークを託し、2回を超えて起用したのはブルーノ・フェルナンデスだけだった。
1100万人超の参加者の中で首位に立ったこの監督は、好調な選手をやみくもに追いかけたり、衝動的な変更を頻繁に加えたりはしなかった。序盤に高額帯のキャプテンを選び、その重要な決断をシーズンを通してほぼ貫いた。
今季の第1節は、例年以上に予測不能な要素が加わっており、最初のキャプテン選びをさらに難しくしている。プレミアリーグでは過去最多となる9クラブが新たな正式監督の下でシーズン開幕を迎えるため、日程を基にした予想には通常以上に不確定要素が伴う。
ファンタジーフットボールの意思決定の心理学
臨床心理士のマックス・ドーシェイ博士は、ファンタジー・プレミアリーグにおける意思決定の背後にある複雑な心理的要因について説明した。指揮官たちは、しばしば1回の静かなゲームウィークを過度に重視し、自らの指名に至った当初の論理的な理由をすぐに軽視してしまうと指摘している。
「人の脳は、いったん決断を下すと確実性を求めるようにできている。実際にはそれほど重要ではない少量の新情報であっても、はるかに重要なものとして受け取られてしまう。そのため指揮官たちは、1回の静かなゲームウィークを過度に重視し、そもそもその選手を選んだ理由を軽視してしまう」と同氏は説明した。
「不安、先行きの不透明さ、そして取り残されることへの恐れこそが、衝動的な移籍の本当の要因だ。他の指揮官が異なる判断をしているのを見たり、1本の見出しを読んだりするだけで切迫感が生まれる。人は『何かをする』ことによる短期的な安心感を、実際に意思決定の質が改善したことと取り違えてしまう。
「人は、その決断が良かったか悪かったかを、どういう結果になったかで判断し、それを下した論理では判断しない。これは『結果バイアス』として知られている。優れたキャプテン指名であっても、フットボールには偶然性があるため、ゲームウィーク1で不発に終わることは十分あり得る。決断の質は1つのスコアラインではなく、何週間にもわたって測るべきだ。
「人はポイントを得る喜びよりも、ポイントを失う痛みをはるかに強く感じる。だからこそ、1度の悪いキャプテン指名の結果は、3度の良い結果よりもはるかに長く指揮官の記憶に残り、そしてそれが過剰反応を引き起こすことが非常に多い」
- Getty
シーズン序盤の最大の失策を避けるために
長期的な成功を確実なものにするためには、監督たちはボールが蹴られる前の段階で、いくつかのよくあるミスを積極的に避けなければならない。プレシーズンの雑音に基づくパニック補強、移籍期限の見落とし、対戦日程ではなく評判だけでキャプテンを決めることは、シーズン序盤にありがちな後悔の典型例だ。FPLのプレーヤーには、単発のパフォーマンスに過剰反応しないことも勧められている。1つの孤立したスコアラインよりも、より大きなサンプルサイズの方がはるかに重要だからだ。
『SeatPin』の創設者兼CEOであるガリン・アナニエフ氏は、新シーズン開幕を前に感情的な投資が一段と高まっていることを強調し、次のように語った。「ファンタジーチームは単なる選手の寄せ集めではない。監督自身の判断と、そこに費やした時間を映し出すものだ。すべての移籍は本質的に、選手がどのようなパフォーマンスを見せるかについての自分自身の評価に対する小さな賭けであり、だからこそ、あらゆる結果は単なるポイントの増減ではなく、感情的な重みを伴う。
「今季はそれがさらに増幅されている。過去最多となる9つのプレミアリーグクラブが新たな常任監督の下でシーズンをスタートさせるため、例年以上に不確実性がある。その分、自分のチームを正しく作り上げたいと考える人々にとっては、さらに刺激的でもある。したがって、あらゆる見出しやプレシーズンの結果に反応するよりも、明確なプロセスと戦略を持つことの方が価値があるかもしれない」
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