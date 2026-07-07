シアトル発――米国男子代表の選手たちは、自分たちには答えがないことを次々と認めた。

ある選手にとってはまだ時期尚早で、別の選手にとっては永遠に見つからないかもしれない。それが月曜日の悪夢の残酷さだ。一つのミスや説明では片付けられない。崩壊の経緯を簡単に理解する方法もなかった。

結局、答えより結果が重要だ。スコアは1－4でベルギーに敗れ、内容も接戦とは言い難かった。

本来なら脚光を浴びるはずだったこの舞台は、彼らにとって生涯忘れがたい惨敗となった。

この夏、アメリカ代表は期待を裏切ったのか。その議論はしばらく続く。批判を静め、熱心なファンに報いることはできなかった。高まる期待の中で始まったW杯は、失望とともに幕を閉じた。

「この瞬間、私たちはファンを失望させてしまった」とMFタイラー・アダムスは語った。「でも、私たちは親しみやすいチームだったから、多くの人々が自然に惹きつけられたと思う。私たちはまさに『アメリカ』そのものを体現していた。今日は良い日ではなかった……もっとうまくできたのではないか、と考え始める。それがトップレベルに求められる姿勢だ。誰も負けたことがなければ、進歩はない。世界最高の選手でも同じだ。

「でも、その経験があるから突破口を開こうとまた挑む。今は本当に悔しい」

最も悔やまれるのは、勝利が手の届くところにあったことだ。この試合でも、この夏全体でも、米国代表の前にあったチャンスの大きさはいくら強調してもしすぎることはない。結局、彼らは最悪のタイミングで最悪のパフォーマンスを見せ、そのチャンスを逃した。その事実は、このワールドカップから得られる他のほぼすべての教訓よりも長く記憶に残るだろう。