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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

「ファンを失望させてしまった」―米国代表はワールドカップの好機を生かせず、ベルギーに敗れベスト16で敗退。この試合で、米国と強豪との差が露呈した。

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米国男子代表はホームでイメージを覆すチャンスがあったが、ベルギーに1－4で敗れ、進歩、プレッシャー、逃したチャンスというお馴染みの課題が再浮上した。

シアトル発――米国男子代表の選手たちは、自分たちには答えがないことを次々と認めた。

ある選手にとってはまだ時期尚早で、別の選手にとっては永遠に見つからないかもしれない。それが月曜日の悪夢の残酷さだ。一つのミスや説明では片付けられない。崩壊の経緯を簡単に理解する方法もなかった。

結局、答えより結果が重要だ。スコアは1－4でベルギーに敗れ、内容も接戦とは言い難かった。

本来なら脚光を浴びるはずだったこの舞台は、彼らにとって生涯忘れがたい惨敗となった。

この夏、アメリカ代表は期待を裏切ったのか。その議論はしばらく続く。批判を静め、熱心なファンに報いることはできなかった。高まる期待の中で始まったW杯は、失望とともに幕を閉じた。

「この瞬間、私たちはファンを失望させてしまった」とMFタイラー・アダムスは語った。「でも、私たちは親しみやすいチームだったから、多くの人々が自然に惹きつけられたと思う。私たちはまさに『アメリカ』そのものを体現していた。今日は良い日ではなかった……もっとうまくできたのではないか、と考え始める。それがトップレベルに求められる姿勢だ。誰も負けたことがなければ、進歩はない。世界最高の選手でも同じだ。

「でも、その経験があるから突破口を開こうとまた挑む。今は本当に悔しい」

最も悔やまれるのは、勝利が手の届くところにあったことだ。この試合でも、この夏全体でも、米国代表の前にあったチャンスの大きさはいくら強調してもしすぎることはない。結局、彼らは最悪のタイミングで最悪のパフォーマンスを見せ、そのチャンスを逃した。その事実は、このワールドカップから得られる他のほぼすべての教訓よりも長く記憶に残るだろう。

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    「観客に歓声を上げる場面をあまり作れなかった」

    USMNTの選手ほぼ全員が「何かがおかしかった」と口をそろえた。

    アダムス監督は「小さなミス」が原因だと指摘した。セカンドボールの処理、パスミス、数フィート位置がずれる瞬間などだ。大きなミスも目立った。1点目のバウンドボール、2点目のバックポストへのヘディング、3点目のマット・フリースの大失態、4点目のクリス・リチャーズのパスミスなどである。

    結局、この試合は「大きなミス」か「小さなミス」かで語るものではない。大小問わず、すべてがうまくいかなかったからだ。

    フォラリン・バログンは「今日はチームとして良い試合ができなかった」と語った。「これまでの試合では良いプレーができたし、観客の熱気と合わせてエネルギーも生まれた。でも今日は応援する材料をほとんど与えられなかった。それが一番残念で、個人としても胸が痛む」

    バログンが指摘したように、米国代表を応援する観客が盛り上がる場面はほとんどなかった。パラグアイ、オーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で見せたような活躍を、彼らはこの大舞台で再現できなかった。ベルギーはそれらのチームとはレベルが異なる。格上だった。

    では問題は才能なのか。欧州トップリーグの選手で構成されるこのUSMNTは、思われているほど強くないのかもしれない。あるいは選手自身が思うほど強くないのかもしれない。そう考えると、ワンツーパスが実用的なプレーに置き換わらなかった理由や、プランAが失敗したときにチームが怯えた理由も説明がつく。

    数週間、チームがどれほどリラックスしているかが話題になったが、この試合ではその姿はなかった。慌ただしく、混沌とし、まとまりを欠いた。落ち着きも余裕もなかった。この夏初めて真のトップと対戦した米国は、試合を支配できず、パニックに陥った。

    MFセバスチャン・バーハルターは「相手に関係なく、自分たちらしさを貫くべきだ」と語った。「ハイプレスでダイナミックに、アメリカ流に、決して諦めずアグレッシブに戦う。今夜はそれを少し見失った。相手の方が明らかに優れていたが、我々は自分たちのDNAを貫き、アメリカ人としてあるべき姿を示さねばならない」

    しかし、何らかの理由で今日はできなかった。外部からはさまざまな推測ができるだろう。相手のプレスに動揺したのか、大舞台や視聴者数、観客動員数、チャンスに伴うプレッシャーに飲まれたのか。結局、この試合は物事を変えたが、良い方向ではなかった。

    さらに、この試合は暗雲の下で行われた。USMNTは「愛すべき開催国」ではなく、「政治的に優遇されたチーム」として映った。それが響いたのか？

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    ホワイトハウスの影響

    試合前、注目されたのは米代表がベルギーをどう攻略するか、あるいは戦術の駆け引きではなかった。話題の中心は選手ではなく、アメリカ合衆国大統領だった。

    月曜日、FIFAがバログンの1試合出場停止を解除してから24時間後、ドナルド・トランプ大統領はテレビに出演し、「勝利した」と宣言した。彼はジャンニ・インファンティーノ会長と話し、バログンの復帰で正義が実現したと述べた。瞬く間に話題は、大統領の発言がFIFAに何を意味するかへと移った。

    夏の間、心温まる話題だった米国男子代表は、突如として厄介な事態に巻き込まれた。外部からは政治的介入の恩恵を受けたかのように見られ、正義を回避しルールを曲げたとの非難も浴びた。選手たちにとっては、ただただ辛いことだった。

    選手たちは「影響はない」と口をそろえたが、騒ぎをまったく意識していないわけではなかった。

    キャプテンのティム・リームは「特別なプレッシャーも重圧も感じなかった」と語った。

    ポチェッティーノ監督も同意見だった。米国が負けたのは、大統領が月曜の朝に会見したからではない。月曜の夜、ベルギー戦で力を出せなかったからだ。

    「今日は我々の力が足りなかった」とポチェッティーノ監督は語った。「言い訳は必要ない。ベルギーの方が優れていた。それだけだ。試合開始から厳しく、普段通りのプレーができなかった。それが現実だ。

    「説明は極めて単純だ。質的にも個人としても、今日は我々の日ではなかった。第一の責任は私にある。我々は自分たちのプレーを振り返る必要がある。普段見せるパフォーマンスではなかったからだ」

    原因はどうであれ、負けた事実と、それが今後何を意味するかが重要だ。


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    「また重要な場面で期待に応えられなかったな」

    このチームなら違うかもしれないという期待は大きかった。ワールドカップの好スタートで進歩を感じた。しかし、USMNTが納得させたい人々にとっては、この結果では状況は変わらなかった。

    「今日の我々は、大会中にその実力を示していたあのチームとは別物だった」とポチェッティーノ監督は語った。

    この試合は、ファンであり続ける理由を示すものではなかった。進歩や成長ではなく、これまでと変わらない、あるいはそれ以上に悪い姿を見せつけた。

    「次ラウンドに進み、特別なことを成し遂げるチャンスだったが、及ばなかった」とアダムスは語った。

    3年半前、若きUSMNTはカタールでオランダに1-3で敗れた。今回はホームで、同じラウンドでベルギーに1-4で敗れた。これでは進歩とは言い難い。

    「残念だ。強い相手を倒し次のステップへ進むために、自分が期待していたような決定的な場面をものにできなかった。だから、もちろん自分自身にも失望している」とクリスチャン・プリシッチは語った。

    「2大会連続で、重要な局面でまたも及ばなかった」とバーハルター監督は語った。「残念だ」

    批判は厳しく、その一部は予想通りだろう。米国以外では「米国サッカーは一定のレベルまでしか到達できない」と見る人々も出るだろう。国内でも、特にワールドカップの時だけ観戦する人々の間で同様の感情が広がる可能性が高い。月曜日の夜、米国代表はそうした見方を覆す証拠をほとんど示せなかった。 これまでに進歩があったとしても、約4000万人が視聴したこの試合では成果を見せることはできなかった。

    「多くの支援があり、私たちを応援してくれる人々がたくさんいる。全米中の小さな子供たちが私たちを憧れの目で見ている」とバーハルター監督は語った。「私たちは期待に応えられず、残念だが、必ず戻ってくると信じている」

    GKマット・フリーゼも「とてもつらい。人生で最もつらい瞬間だ。だがこれは長い道のりの一歩で、この組織とチームが今後大きな成果を挙げるだろう」と語った。

    次のステップが何か、誰が共に歩むのかは不明だ。ファンが再び熱狂的に応援してくれるか、同じ好機が訪れるかも分からない。

    ただ、そのページをめくる前に、USMNTはこの瞬間と、それが将来に何を意味するのかをしばらく振り返るだろう。

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    考察

    良い瞬間を振り返ろうとする動きもあった。実際、そうした瞬間は数多くあった。米国代表がパラグアイを圧倒した試合や、あの「カントリー・ロード」の初披露の際、自分がどこにいたか、誰も忘れることはないだろう。おそらく、そうした感情は残っていき、失望感よりも強く残るかもしれない。しかし、そうならない可能性もある。

    プリシッチは「ボスニアには勝った。誇りに思うが、もっと高い目標を追い求めたい。世界トップと互角に戦えるようになりたい。次のステップはすぐそこだ」と語った。

    だがベルギー戦の敗北が示したように、まだ十分に近づいていない。埋めるべき差は残っており、そのチャンスは限られている。その差を埋めたことを国内にも世界にも示す機会は、さらに少ない。

    リームは「バロが言ったように、試合を見て刺激を受けた少年少女がいる」と語った。「『熱は冷める』と言う人もいるが、私たちが成し遂げたことを考えれば、この話題は続くべきだ。

    「このチームと共に歩んだ旅路の素晴らしさに焦点を当てたい。大会が終わっても、どうすれば話題を続け、彼らにインスピレーションを与え続けられるかを考えよう」

    次世代を鼓舞する最善の方法は、ワールドカップで結果を出すことだ。月曜日の結果を踏まえると、今回の米国代表がそれを成し遂げたかどうかは、今や議論の的となっている。そして、次のチャンスを待つ日々が始まる。特に、皆がこの一度きりのチャンスをどれほど長く待ち望んでいたかを考えれば、その待ち時間は耐え難いものとなるだろう。

    「この立場に戻るにはまた4年待たなければならない。とてもつらい」とバログンは語った。

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