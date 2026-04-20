ファンは首をかしげる：FCバイエルン・ミュンヘンの優勝祝賀会でマイケル・オリゼが疑問を投げかける

オリゼはシュトゥットガルト戦で着用した試合用ユニフォームを着たままだった。クラブのSNSには祝賀会の写真が多数投稿され、オリゼの姿もあった。しかし彼は Meisterfoto には写っておらず、驚きの声が上がった。

さらに、南スタンド前で撮影された優勝記念写真にもオリゼは姿を見せず、コメント欄には疑問が殺到した。写真にはバイエルンの全選手とヴィンセント・コンパニ率いるスタッフ陣が揃っていたが、彼だけいなかった。

24歳の彼が参加しなかった正確な理由は不明だ。バイエルンも公式チャンネルで、オリゼが「ユニフォーム交換」を拒否し、優勝記念写真に欠席した理由を説明していない。