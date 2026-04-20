VfBシュトゥットガルトを4－2で下し、第35回ドイツリーグ優勝を決定した試合後、このフランスの攻撃の達人は、アリアンツ・アレーナのピッチでカカドゥモチーフの優勝記念シャツを着なかった唯一のミュンヘン選手だった。
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ファンは首をかしげる：FCバイエルン・ミュンヘンの優勝祝賀会でマイケル・オリゼが疑問を投げかける
オリゼはシュトゥットガルト戦で着用した試合用ユニフォームを着たままだった。クラブのSNSには祝賀会の写真が多数投稿され、オリゼの姿もあった。しかし彼は Meisterfoto には写っておらず、驚きの声が上がった。
さらに、南スタンド前で撮影された優勝記念写真にもオリゼは姿を見せず、コメント欄には疑問が殺到した。写真にはバイエルンの全選手とヴィンセント・コンパニ率いるスタッフ陣が揃っていたが、彼だけいなかった。
24歳の彼が参加しなかった正確な理由は不明だ。バイエルンも公式チャンネルで、オリゼが「ユニフォーム交換」を拒否し、優勝記念写真に欠席した理由を説明していない。
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オリゼは昨年のバイエルンの優勝祝賀会でチェスをしていた
とはいえ、このフランス人選手の振る舞いは、熱狂的なバイエルン・ファンにとっては珍しいものではない。FCバイエルンに加入して2年近くになるオリゼは、しばしば「ミスター・ノンシャラン」と呼ばれてきた。ピッチ上では派手なプレースタイルとゴール後のポーズで知られるが、ピッチ外では過剰なほどクールで気取らない態度、無関心に見える振る舞いが目立つ。
昨年、ミュンヘン市庁舎のバルコニーで行われた優勝祝賀会では、トロフィーを持っての写真撮影を拒否。チームメイトが祝賀に沸く間、彼はスマートフォンでオンラインチェスに興じていた。
ただ、チームメイトは「彼は公の場でのみ冷淡な態度を取る」と強調する。センターバックのジョナサン・ターは「誰とでも話し、笑っている」と明かし、オリゼが「チームのWhatsAppグループではリーダー的存在」だと語った。