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「ファンは離れてしまう！」 オリバー・グラスナーがマンチェスター・シティ問題に警鐘、プレミアリーグに深刻な影響の可能性も
プレミアリーグの公正性への脅威
ノッティンガム・フォレストの指揮官は、マンチェスター・シティを巡る法的騒動がプレミアリーグのブランドを世界規模で傷つけていることに強い懸念を示した。最近の裁定で、エティハドのクラブが「見せかけの契約」を画策したとして有罪と認定されたことを受け、グラスナーはイングランド最高峰リーグの土台そのものが揺らいでいるとの見方を示した。
起こり得る余波について語ったグラスナーは、この案件が国際的な影響を及ぼしていると指摘した。『ガーディアン』に対し、「最終的な評決が下されるまで待つべきだが、私の願いはとにかく早く終わることだ。なぜなら、パレスでは自分たちがヨーロッパリーグに出るのか、カンファレンスリーグに出るのか分からなかったし、『木曜日に分かる』と言われた後、それが月曜日になった。いつも遅れていたからだ。そして最終的な評決が出たのは、カンファレンスリーグ開幕の10日前だった。だからこそ、これは可能な限り早く〔完了〕しなければならないと思う」と語った。
さらに「プレミアリーグへのダメージは今もある。それはイングランドだけの話ではない。世界中、特にヨーロッパで大きな話題になっている。最も重要なのはリーグの公正性だ。なぜなら、ファンがそれを信頼できなくなった瞬間、もう見なくなるからだ」と述べた。
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クリスタル・パレスの裁定から得られる教訓
グラスナーの見方は、クリスタル・パレス在籍時のいら立たしい経験によって形作られている。UEFAのマルチクラブ・オーナーシップ規定を巡る法的紛争により、クラブはスポーツ仲裁裁判所によってヨーロッパリーグからカンファレンスリーグへ降格させられた。
遅延続きとなったこの手続きのせいで、チームと首脳陣は状況が定まらない状態に置かれ、大陸での戦いに向けた計画を最後の最後まで効果的に立てることができなかった。
同監督は、シティの調査による余波への対応を進めるプレミアリーグにとって、同様の行政的な長期化は事態を悪化させるだけだと懸念している。そして、プレミアリーグが何十億もの視聴者に売っている「商品」を守る唯一の方法は、明確さを示すことだと強調した。
エメリもマンチェスター・シティの論争に言及
フォレスト指揮官だけが声を上げている著名人ではなく、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督も最近、この論争について見解を示した。エメリ監督は評判が傷つく可能性を認め、こう述べた。「もし他のクラブが人為的に水増しされていて、それがいま明るみに出ているのだとすれば、当然ながら何らかのダメージはあるだろう。それは裁判所と関係当局が判断すべきことだ。あの［シティ］チームの戦いぶりを思うと気の毒に感じる。［ペップ］グアルディオラの下では、比肩する相手がいない時期もあった」 この見解は、リーグの運営上の危機について説明を求められるようになっているライバルクラブの監督たちの間で、不安が高まりつつあることを示している。
- AFP
マンチェスター・シティ、告発の中でも揺るがず
評決が下され、ライバルクラブからの圧力が強まる中でも、マンチェスター・シティは断固として反発する姿勢を維持している。クラブは先週木曜日、当初の判断には根本的な誤りがあったと主張し、正式に控訴した。で
クラブ内部では、法的な混乱から選手たちを守るための取り組みが進められている。シティのエンツォ・マレスカ監督は、代表ウィーク明けに向けて集中を切らさず、前向きな姿勢を保つようチームに求めた。このイタリア人指揮官は、いわゆる「見せかけ」の契約や8億3000万ポンドの秘密資金を巡る騒動が、ピッチ上でのタイトル獲得を目指す戦いの妨げとならないよう、シティ・フットボール・アカデミーで主力選手たちと会合を開いたと報じられている。
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