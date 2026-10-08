ノッティンガム・フォレストの指揮官は、マンチェスター・シティを巡る法的騒動がプレミアリーグのブランドを世界規模で傷つけていることに強い懸念を示した。最近の裁定で、エティハドのクラブが「見せかけの契約」を画策したとして有罪と認定されたことを受け、グラスナーはイングランド最高峰リーグの土台そのものが揺らいでいるとの見方を示した。

起こり得る余波について語ったグラスナーは、この案件が国際的な影響を及ぼしていると指摘した。『ガーディアン』に対し、「最終的な評決が下されるまで待つべきだが、私の願いはとにかく早く終わることだ。なぜなら、パレスでは自分たちがヨーロッパリーグに出るのか、カンファレンスリーグに出るのか分からなかったし、『木曜日に分かる』と言われた後、それが月曜日になった。いつも遅れていたからだ。そして最終的な評決が出たのは、カンファレンスリーグ開幕の10日前だった。だからこそ、これは可能な限り早く〔完了〕しなければならないと思う」と語った。

さらに「プレミアリーグへのダメージは今もある。それはイングランドだけの話ではない。世界中、特にヨーロッパで大きな話題になっている。最も重要なのはリーグの公正性だ。なぜなら、ファンがそれを信頼できなくなった瞬間、もう見なくなるからだ」と述べた。