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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「ファンには申し訳ない」――ノッティンガム・フォレストにホームで惨敗したチェルシーのジョアン・ペドロは「全員が自分のプレーを反省すべきだ」と語った。

ジョアン・ペドロ
チェルシー
プレミアリーグ
チェルシー 対 ノッティンガム・フォレスト

チェルシーはスタンフォード・ブリッジでノッティンガム・フォレストに敗れ、6連敗でチャンピオンズリーグ出場が遠のいた。ジョアン・ペドロはチーム全員が責任を負うと語った。

  • チェルシーはフォレスト戦に敗れ、クラブ史上最低の成績となった。

    チェルシーはホームでフォレストに3-1で敗れ、1993年以来となるリーグ6連敗を喫した。 この結果、CL出場権獲得は数学的に不可能に。9位に沈むチェルシーは次節、アンフィールドで厳しいアウェー戦に臨む。アストン・ヴィラがEL制覇＆5位フィニッシュなら、チェルシーは6位でもCL出場できるが、その可能性は極めて低い。

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    ジョアン・ペドロがチームメイトに責任感を持つよう促す

    試合終了のホイッスルが鳴り、ジョアン・ペドロはチェルシーの苦戦について「チーム全員で責任を負うべきだ」と語った。彼はサポーターに謝罪し、全員が自身のプレーを反省する必要があると強調した。

    「立ち上がりに早く失点すると、流れを変えにくくなる」と記者団に語った。「毎試合、同じミスを繰り返さない方法を見つけなければならない。プレミアリーグでは、序盤の失点を巻き返すのは難しい。私を含め、全員が自分と向き合い、より良いプレーを考えるべきだ。サポーターには申し訳ない。改善点を見極める」

  • 波乱の午後の試合が、チェルシーの苦境に拍車をかける

    チェルシーにとって苦戦だったこの試合を象徴する場面がいくつかあった。コール・パーマーはPKを失敗し、マロ・グストのファールで得たPKをイゴール・ジェズスに決められ、フォレストに2点差をつけられた。

    ジョアン・ペドロは「全員がステップアップし、安定して勝つ方法を見つけなければならない」と語った。

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    チェルシーは好成績でシーズンを締めくくることを目指している

    不振が続くチェルシーは、アンフィールドでの難しいアウェイ戦を前に早期回復が急務だ。シーズン終了までに残された時間は少なく、ブルーズには安定を取り戻す圧力が掛かっている。一方、フォレストはヨーロッパリーグ準決勝でアストン・ヴィラと対戦。第1戦は1－0でリードしている。

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