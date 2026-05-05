試合終了のホイッスルが鳴り、ジョアン・ペドロはチェルシーの苦戦について「チーム全員で責任を負うべきだ」と語った。彼はサポーターに謝罪し、全員が自身のプレーを反省する必要があると強調した。

「立ち上がりに早く失点すると、流れを変えにくくなる」と記者団に語った。「毎試合、同じミスを繰り返さない方法を見つけなければならない。プレミアリーグでは、序盤の失点を巻き返すのは難しい。私を含め、全員が自分と向き合い、より良いプレーを考えるべきだ。サポーターには申し訳ない。改善点を見極める」