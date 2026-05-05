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「ファンには申し訳ない」――ノッティンガム・フォレストにホームで惨敗したチェルシーのジョアン・ペドロは「全員が自分のプレーを反省すべきだ」と語った。
チェルシーはフォレスト戦に敗れ、クラブ史上最低の成績となった。
チェルシーはホームでフォレストに3-1で敗れ、1993年以来となるリーグ6連敗を喫した。 この結果、CL出場権獲得は数学的に不可能に。9位に沈むチェルシーは次節、アンフィールドで厳しいアウェー戦に臨む。アストン・ヴィラがEL制覇＆5位フィニッシュなら、チェルシーは6位でもCL出場できるが、その可能性は極めて低い。
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ジョアン・ペドロがチームメイトに責任感を持つよう促す
試合終了のホイッスルが鳴り、ジョアン・ペドロはチェルシーの苦戦について「チーム全員で責任を負うべきだ」と語った。彼はサポーターに謝罪し、全員が自身のプレーを反省する必要があると強調した。
「立ち上がりに早く失点すると、流れを変えにくくなる」と記者団に語った。「毎試合、同じミスを繰り返さない方法を見つけなければならない。プレミアリーグでは、序盤の失点を巻き返すのは難しい。私を含め、全員が自分と向き合い、より良いプレーを考えるべきだ。サポーターには申し訳ない。改善点を見極める」
波乱の午後の試合が、チェルシーの苦境に拍車をかける
チェルシーにとって苦戦だったこの試合を象徴する場面がいくつかあった。コール・パーマーはPKを失敗し、マロ・グストのファールで得たPKをイゴール・ジェズスに決められ、フォレストに2点差をつけられた。
ジョアン・ペドロは「全員がステップアップし、安定して勝つ方法を見つけなければならない」と語った。
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チェルシーは好成績でシーズンを締めくくることを目指している
不振が続くチェルシーは、アンフィールドでの難しいアウェイ戦を前に早期回復が急務だ。シーズン終了までに残された時間は少なく、ブルーズには安定を取り戻す圧力が掛かっている。一方、フォレストはヨーロッパリーグ準決勝でアストン・ヴィラと対戦。第1戦は1－0でリードしている。