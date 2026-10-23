ダイアーはトッテナムで365試合に出場した。9年半にわたり、その多才さが生かされた。センターバックと中盤の中央でプレーでき、必要に応じてサイドバックも務められる。

こうした資質はロンドンで評価され、イングランド代表でも49試合に出場した。しかし、スポルティングのアカデミー出身であるダイアーに、最高レベルで戦うために必要な安定感があると確信していない人もいた。

それでもダイアーは常に自身のプレーを磨くために努力し、可能な限り最高のチームメートであることに誇りを持ってきた。その姿勢を、トッテナムの歴代最多得点者であるハリー・ケインが見過ごすことはなかった。

得点を量産してきたFWは2023年にトッテナムを離れ、なかなか手にできなかった主要タイトルを求めてバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。そして2024年1月、よく知るダイアーとの再会を喜んだ。ダイアーはケインとともにブンデスリーガ優勝を経験し、その間に完全移籍契約を結んだ。

ダイアーのドイツでのプレー期間は最終的に短縮されたが、モナコは2025年夏にフリーとなっていた同選手を獲得。スタッド・ルイ・ドゥでは、その豊富な経験が生かされている。

32歳のダイアーはセンターバックの役割に難なく適応し、キャプテンマークも託された。フランスでも復活への歩みを続けている。