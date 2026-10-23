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「ファンが選手を知らない唯一の場所」元モナコのスター選手が元トッテナムDFの復活を称賛、エリック・ダイアーは「素敵な物語」を楽しむ
トッテナムでの9年間を経て、ケインとともにバイエルンでタイトル獲得
ダイアーはトッテナムで365試合に出場した。9年半にわたり、その多才さが生かされた。センターバックと中盤の中央でプレーでき、必要に応じてサイドバックも務められる。
こうした資質はロンドンで評価され、イングランド代表でも49試合に出場した。しかし、スポルティングのアカデミー出身であるダイアーに、最高レベルで戦うために必要な安定感があると確信していない人もいた。
それでもダイアーは常に自身のプレーを磨くために努力し、可能な限り最高のチームメートであることに誇りを持ってきた。その姿勢を、トッテナムの歴代最多得点者であるハリー・ケインが見過ごすことはなかった。
得点を量産してきたFWは2023年にトッテナムを離れ、なかなか手にできなかった主要タイトルを求めてバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。そして2024年1月、よく知るダイアーとの再会を喜んだ。ダイアーはケインとともにブンデスリーガ優勝を経験し、その間に完全移籍契約を結んだ。
ダイアーのドイツでのプレー期間は最終的に短縮されたが、モナコは2025年夏にフリーとなっていた同選手を獲得。スタッド・ルイ・ドゥでは、その豊富な経験が生かされている。
32歳のダイアーはセンターバックの役割に難なく適応し、キャプテンマークも託された。フランスでも復活への歩みを続けている。
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リーグ・アンの強豪、ダイアーの経験と汎用性を歓迎
元モナコのスターで、talkSPORT Bet Online Slotsとの提携で取材に応じたグリマンディは、モナコでのダイアーの影響について問われ、GOALにこう語った。「彼は苦しい時期を経験した。昨シーズンはモナコでも彼にとってかなり難しい状況だったからだ。それでも、いいプレーをした」
「いいシーズンを送り、主将を務めている。彼は［サディブ・サネ］の隣でプレーしていたと思う。サネは素晴らしい選手で、若い才能だ。昨シーズンはメスにいたが、驚いている。数カ月で多くの能力を見せたからだ。2人の連係はいいと思う」
「モナコの人々はダイアーをとても気に入っていると聞いた。週末に負けたのは残念だ。今シーズンはそれまで無敗だったが、1-0で敗れた」
「素敵な話だ。苦しい時期を経て、今は主将としてモナコでプレーしながら、充実した生活を送ろうとしているように見える」
モナコ公国で暮らし、プレーするのはどんなものなのか
サッカーをプレーする場所として、モナコほど恵まれたところはそう多くない。そこで6年間を過ごし、その後アーセナルでプレミアリーグ優勝を2度経験したグリマンディは、モナコでの暮らしについてこう語った。「モナコは、選手がファンを知っていて、ファンは選手を知らない、ヨーロッパで唯一の場所だ。時々そう言われるんだ」
「とても静かな暮らしだよ。今は少し人気が高まって変わったけれど、モナコでは何の問題もなく過ごせる。街を歩いても誰にも気づかれないし、生活の質が高く、安全でもある」
「32歳のときにもいいし、若いときにもいい。ただ、サッカーにもっと多くを求めるなら、少し難しいこともある。暮らすには素晴らしい場所だ」
「イングランド人選手はモナコをとても気に入ると思う。私がアーセナルにいた頃、イングランド人選手のほとんどがモナコについていろいろ質問してきたのを覚えている。もちろん、彼がそこで暮らすにはいい時期だ」
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意欲あふれるダイアー、まだまだプレーを続けられる
ダイアーはモナコに加入した際に3年契約を結んでおり、契約期間は残り18カ月余りとなっている。昨季はふくらはぎとハムストリングに問題を抱え、公式戦の出場はわずか13試合にとどまった。
それでも、イングランド生まれでポルトガル育ちのダイアーは好印象を与えている。模範的なプロとして、ラミン・カマラやアンス・ファティらに刺激を与えており、現役を引退するまでに、まだ多くの冒険が待っていると信じているだろう。
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