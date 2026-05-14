浮き沈みの激しい今季、名将との別れを予感させる噂が絶えなかった。背景には、LFCがスロット監督就任前から関心を寄せていたシャビ・アロンソが現在フリーであることもある。スペイン人監督は年明けにレアル・マドリードを退任し、無所属が続いている。その頃、スロット監督の解任説も根強かった。

先週末もスロットは好調だった人気選手リオ・ングモハを交代させ、アレクサンダー・イサクを投入。サポーターからブーイングを受けた。 今季はこれまでも信頼を失う場面が散見された。 さらにチェルシー戦では、リヴァプールが不名誉な記録を作った。

エンツォ・フェルナンデスのフリーキックで同点にされたこの失点は、今季18失点目となるセットプレーからの失点。プレミアリーグ創設以来、20回の優勝を誇るリヴァプールがセットプレーでこれほど失点したのは初めてで、LFCは今季この部門で“首位”に立っている。