今シーズン、リヴァプールは期待を大きく下回る成績で、プレミアリーグ残り2節時点でチャンピオンズリーグ出場権も確保できていない。それでも、このオランダ人選手は残留すると報じられている。
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ファンからの信頼は失ったものの、意味深な発言がリヴァプールFCの監督人事のサプライズを暗示している。
記者会見でスロット監督は「来シーズンもリヴァプールの監督を務めるだろう」と語り、自身の立場が揺るぎないことを示した。47歳の同監督は、金曜日にホームで行われるアストン・ヴィラ戦を前に、解任の懸念を否定した。
また、補強も進めると明言。5億ユーロ近い投資から1年も経っていない。 「来季の計画は固まり、新戦力の交渉もクラブが進めている。私も関与している」 勝ち点で並ぶアストン・ヴィラに勝てば、リヴァプールはチャンピオンズリーグ出場権を確保できる。現在4位のリヴァプールは、6位AFCボーンマスに4ポイント差をつけている。
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最近、リヴァプールのファンはスロットにブーイングを浴びせた
浮き沈みの激しい今季、名将との別れを予感させる噂が絶えなかった。背景には、LFCがスロット監督就任前から関心を寄せていたシャビ・アロンソが現在フリーであることもある。スペイン人監督は年明けにレアル・マドリードを退任し、無所属が続いている。その頃、スロット監督の解任説も根強かった。
先週末もスロットは好調だった人気選手リオ・ングモハを交代させ、アレクサンダー・イサクを投入。サポーターからブーイングを受けた。 今季はこれまでも信頼を失う場面が散見された。 さらにチェルシー戦では、リヴァプールが不名誉な記録を作った。
エンツォ・フェルナンデスのフリーキックで同点にされたこの失点は、今季18失点目となるセットプレーからの失点。プレミアリーグ創設以来、20回の優勝を誇るリヴァプールがセットプレーでこれほど失点したのは初めてで、LFCは今季この部門で“首位”に立っている。
アルネ・スロット：リヴァプールFC監督としての成績
ゲーム 111 勝利 66 引き分け 17 敗戦 平均得点は28点 1試合平均得点 1.94