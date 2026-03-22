ファルコーネの価値は？：ローマへのメッセージ、移籍市場、そして退団への前向きな姿勢

オリンピコでのローマ戦に0-1で敗れた後、ファルコーネは再びジャロロッソへの愛を語った。「昨日は落ち着いていたし、感情の高ぶりは乗り越えたと思っていた」と、このゴールキーパーはDAZNのインタビューで語った。「でも今日は胃が締め付けられるような感覚だった。このスタジアムでは、いつも特別な思いを抱くことになるだろう。 レッチェのサポーターたちは私の想いを理解してくれていて、毎回私の夢が叶うよう祈ってくれます。彼らは本当に素晴らしい。今も、そしてこれからも：私にとって人生の夢はローマでプレーすることです。レアル・マドリードなど比べ物になりません。しかし、レッチェで良いプレーをして、その権利を勝ち取らなければなりません」。



