リーグ屈指のイタリア人ゴールキーパーの一人として、おそらくウラジミロ・ファルコーネが挙げられるだろう。彼はそのセーブで、レッチェの残留争いを支えている。 1995年生まれの彼は、4シーズンにわたりレッセでプレーし、セリエAで150試合以上に出場している。31歳を目前に控え、より大きなクラブへの移籍に備え、準備は整っていると感じている。彼自身は、安定と継続性を与えてくれたこのクラブを離れることを望んでいるわけではないが、もし夏に重要なオファーがあれば、本人と代理人、そしてクラブが共に検討することになるだろう。
Getty Images Sport
翻訳者：
ファルコーネの価値は？：ローマへのメッセージ、移籍市場、そして退団への前向きな姿勢
レッチェによるファルコーネ獲得のオファー
レッチェはファルコーネを残留させたいと考えているが、一方で、クラブやチームに対して常に誠実で協力的だったこの選手のキャリアを阻むつもりはない。 昨夏、クラブがファルコーネに付けた評価額は約1000万ユーロで、これは価格を問い合わせたトリノに対して提示された金額だった。数ヶ月後には、ディ・フランチェスコ監督率いるチームのリーグ戦の結果次第で、この金額は変動する可能性がある。もし降格すれば、ファルコーネの価格は下がり、移籍市場におけるお買い得な選手となるだろう。逆に、1年前に提示された1000万ユーロを上回る可能性もある。
ファルコーネの言葉
オリンピコでのローマ戦に0-1で敗れた後、ファルコーネは再びジャロロッソへの愛を語った。「昨日は落ち着いていたし、感情の高ぶりは乗り越えたと思っていた」と、このゴールキーパーはDAZNのインタビューで語った。「でも今日は胃が締め付けられるような感覚だった。このスタジアムでは、いつも特別な思いを抱くことになるだろう。 レッチェのサポーターたちは私の想いを理解してくれていて、毎回私の夢が叶うよう祈ってくれます。彼らは本当に素晴らしい。今も、そしてこれからも：私にとって人生の夢はローマでプレーすることです。レアル・マドリードなど比べ物になりません。しかし、レッチェで良いプレーをして、その権利を勝ち取らなければなりません」。
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