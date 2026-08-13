リーズ・ユナイテッドは、最終ラインに豊富な経験を加えるべく、エルヴェディ獲得の成立に楽観的な見方を示している。29歳の同選手はリーズの指揮官ファルケにとって見慣れた存在で、2022-23シーズンにはノルトライン＝ヴェストファーレン州でこのドイツ人指揮官の下でプレーしていた。エルヴェディとグラードバッハの現行契約は来夏に満了を迎える予定で、ブンデスリーガの同クラブは1年後にベテランをフリーで失うことを避けるため、売却に応じる姿勢だと報じられている。

リーズとボルシアMGの双方の関係筋は『The Athletic』に対し、このエルヴェディの移籍は実現する可能性が高いとの自信を示した。スイス代表のエルヴェディは、この10年間にわたってドイツ1部で主力を務めており、ファルケはその落ち着きと戦術理解をプレミアリーグでの戦いに持ち込みたい考えだ。