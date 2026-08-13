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ファルケと再会へ！リーズ、セバスティアン・ボルナウの退団接近でニコ・エルヴェディ獲得を狙う
ファルケ、ボルシアMG復帰に関心
リーズ・ユナイテッドは、最終ラインに豊富な経験を加えるべく、エルヴェディ獲得の成立に楽観的な見方を示している。29歳の同選手はリーズの指揮官ファルケにとって見慣れた存在で、2022-23シーズンにはノルトライン＝ヴェストファーレン州でこのドイツ人指揮官の下でプレーしていた。エルヴェディとグラードバッハの現行契約は来夏に満了を迎える予定で、ブンデスリーガの同クラブは1年後にベテランをフリーで失うことを避けるため、売却に応じる姿勢だと報じられている。
リーズとボルシアMGの双方の関係筋は『The Athletic』に対し、このエルヴェディの移籍は実現する可能性が高いとの自信を示した。スイス代表のエルヴェディは、この10年間にわたってドイツ1部で主力を務めており、ファルケはその落ち着きと戦術理解をプレミアリーグでの戦いに持ち込みたい考えだ。
- AFP
ボルナウ退団で移籍が進展
エルヴェディへの関心は、セバスティアン・ボルナウがウェスト・ヨークシャーを離れ、ドイツ復帰に近づく中で浮上している。最初に『Sky Sport Germany』が報じたように、ハンブルクはこのベルギー人センターバックの獲得に自信を深めている。エランド・ロードで不本意な時期を過ごした同選手は、定期的な出場機会を求めている。一方のリーズも、このDFが新たな挑戦を求めて退団する可能性を認めている。
レギュラーの先発枠を確保するのに苦しんできたボルナウは、確実な出場機会を求めて新たなスタートを望んでいる。もし退団となれば、昨冬から3バックを採用しているリーズはセンターバックの選択肢を強化する必要に迫られる。その穴を埋める存在として、リーズはエルヴェディに狙いを定めている。経験豊富なDFである同選手は、モンヘングラートバッハで昨季36試合に出場し、2ゴール3アシストを記録。さらに同クラブで通算364試合19ゴールという印象的な数字も残している。
レアル・マドリーにベテランの存在感
エルヴェディはクラブ、代表の両方で最高レベルの舞台で安定したパフォーマンスを見せてきた実績を持つ。DFはこの夏のスイス代表のワールドカップで中心的な役割を果たし、アルゼンチンに敗れて敗退するまで同国の準々決勝進出に貢献した。
移籍市場に詳しいフロリアン・プレッテンベルクも、この取引の進展をあらためて認めている。報道によれば、エルヴェディとリーズ・ユナイテッドはすでに2029年までの契約となる個人条件で合意済みだという。スイス人DFは、移籍期限前のプレミアリーグ行きを非常に強く望んでいるとみられる。リーズは現在、最初の正式オファーの準備を進めており、まもなく提示される見通しだ。ボルシアMGは、提示額が評価額に達した場合、売却を認める用意があるという。
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エランド・ロードでの活発な補強は続く
エルヴェディの獲得が成立すれば、このスイス人DFはハリー・ウィルソン、タリク・ムハレモヴィッチ、ジェームズ・トラッフォードに続くリーズの今夏4人目の新戦力となる。加入が実現すれば、ファルケ監督の守備陣のローテーションは大幅に強化される見通しであり、8月22日にノッティンガム・フォレストとのアウェー戦でプレミアリーグ開幕を迎えるユナイテッドに向けて、クラブ首脳陣が信頼できる経験豊富な戦力の補強で指揮官を後押しする意思を改めて示すことにもなる。
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