ポルトは、ポーランド最高の才能を獲得するために1000万ユーロ弱を費やした。2008年生まれのオスカル・ピエトゥシェフスキは、数ヶ月前までヤギェウォニア・ビャウィストクでプレーしていたが、今年1月、ポーランドリーグ史上最高額の移籍金でポルトに移籍した。 正確には、ポルトガルクラブは800万ユーロを投じて、移籍から数か月でヨーロッパを代表する若手選手の一人となった彼を獲得した。ポルトでは7試合に出場し、うち4試合で先発出場。リーグ戦最後の3試合で2ゴール1アシストを記録し、ベンフィカ戦では見事なゴールを決めて引き分けに貢献した。
AFP
翻訳者：
ファリオリが育てたポルトの「新たなレヴァンドフスキ」、オスカル・ピエトゥシェフスキとは誰か
役割と特徴
ピエトゥシェフスキは、3トップの左サイドで逆足（ポルト加入以来、常にこのポジションでプレー）を好むウイングフォワードであり、必要に応じて反対側のサイドや、トップの背後に位置する攻撃的ミッドフィールダーとしてもプレーできる。 ポーランドでは、彼は「新たなレヴァンドフスキ」と評されているが、それは彼の特徴（バルセロナのフォワードとは異なる）というよりも、彼が到達しうるレベルと、レヴァンドフスキのようにポーランドの象徴的な選手になる可能性の高さによるものである。 ポルトは、2029年まで（彼はまだ17歳であり、未成年選手と結べる契約は最長3年である）の契約と、6000万ユーロの契約解除条項で彼を囲い込んだ。
ファリオリとの交差点
ヤギェウォニアのユースで育ったピエトゥシェフスキは、2024年8月、16歳でヨーロッパリーグのプレーオフ、アヤックス戦でトップチームデビューを果たした。一方、アヤックスのベンチには、現在ポルトで彼の監督を務めるフランチェスコ・ファリオリがいた。 2位と大きなポイント差をつけていたにもかかわらず、逆転でタイトルを逃したにもかかわらず、このイタリア人監督は、多くの才能ある選手たちを評価し、クラブが彼らを売却して資金を得たり、今日ではチームの主力選手として活躍したりすることで、不振のシーズンを経てアヤックスを再建した。ファリオリ監督の最大の資質は、まさに若手選手との仕事であり、ピエトゥシェフスキはまさにその手腕に恵まれ、わずか数ヶ月でヨーロッパサッカー界の宝石となった。
広告