ファリオリが育てたポルトの「新たなレヴァンドフスキ」、オスカル・ピエトゥシェフスキとは誰か

ヤギェウォニアのユースで育ったピエトゥシェフスキは、2024年8月、16歳でヨーロッパリーグのプレーオフ、アヤックス戦でトップチームデビューを果たした。一方、アヤックスのベンチには、現在ポルトで彼の監督を務めるフランチェスコ・ファリオリがいた。 2位と大きなポイント差をつけていたにもかかわらず、逆転でタイトルを逃したにもかかわらず、このイタリア人監督は、多くの才能ある選手たちを評価し、クラブが彼らを売却して資金を得たり、今日ではチームの主力選手として活躍したりすることで、不振のシーズンを経てアヤックスを再建した。ファリオリ監督の最大の資質は、まさに若手選手との仕事であり、ピエトゥシェフスキはまさにその手腕に恵まれ、わずか数ヶ月でヨーロッパサッカー界の宝石となった。