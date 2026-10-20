負傷者の相次ぐ事態はコモにも及んだ。チャンピオンズリーグでコモがマンチェスター・ユナイテッドと対戦するのを前に、スペイン人監督のセスク・ファブレガスが試合について語り、複数の選手が長期離脱することを認めた。また、記者会見では、マンチェスター・ユナイテッドは決して危機的な状況にはなく、この試合はクラブにとって間違いなく歴史的な一戦になると述べた。
翻訳者：
ファブレガス「マンチェスター・ユナイテッドが危機？ 大きなウソだ。ヘスス・ロドリゲスは長期離脱、チャロバーは2週間離脱する。ケアン？ 土曜日に様子を見よう」
歴史的な一日
「明日はまたしても歴史的な一日になる。ここ数カ月、私たちは特別な時間を過ごしている。この一戦の重要性を理解し、うまく対応しなければならない。ユナイテッドは素晴らしいチームで、素晴らしい選手たちと驚くべき歴史を持っている。いつもどおり、勝利を目指す」
ユナイテッドが危機？ それはあなたたちの作り話だ
「サッカーに危機など存在しない。3日ごとに試合があり、危機かどうかを考える時間はない。11人対11人で、勝利を目指す。危機を作り出しているのはあなたたちだ。私たちは競い合いたいプロだから、危機は感じていない。そういう話は信じない。相手はマンチェスター・ユナイテッドで、素晴らしい選手が大勢いる。先ほど言ったように、勝利を目指す」
ヘスス・ロドリゲス、長期離脱
「ヘスス・ロドリゲスは長期離脱になるだろう。今日、練習の最後にシュートを打った際に負傷した。軽いけがではなく、もう少し重いもののようだ。チャロバーは2週間離脱するため、4試合を欠場する。ケアンが土曜日に間に合うかは様子を見る。一方、ディアオは中断期間明けに復帰する」
メッシのユニフォーム
「史上最高の選手が私たちのユニフォームを着ている姿を見られるのは光栄なことだと思う。少し前までは想像もできなかった。明日のような夜は、私たちがここ数年やってきたことへのご褒美だ。私たちにはこういう試合を戦う資格がある。意欲にあふれているし、この試合を戦えることを誇りに思う」
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