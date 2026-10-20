ファブレガス「マンチェスター・ユナイテッドが危機？ 大きなウソだ。ヘスス・ロドリゲスは長期離脱、チャロバーは2週間離脱する。ケアン？ 土曜日に様子を見よう」

「史上最高の選手が私たちのユニフォームを着ている姿を見られるのは光栄なことだと思う。少し前までは想像もできなかった。明日のような夜は、私たちがここ数年やってきたことへのご褒美だ。私たちにはこういう試合を戦う資格がある。意欲にあふれているし、この試合を戦えることを誇りに思う」