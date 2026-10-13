「ニコ・パスはいいプレーを見せている。もちろん、常にゴールやアシストで評価されるが、ローマ戦では我々の最も決定的なチャンス3回はすべて彼に訪れた。

彼は試合を決められる力のある選手で、成長を続けている。プロとしてはまだ3シーズン目で、3万キロ以上を移動し、3試合をこなした。

成長の過程にあることで、心配はしていない。時には好不調の波もあるが、私にはいつも非常に良く見えている。何より大切なのは、彼に成長したいという意欲があることだ」