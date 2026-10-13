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ライブ
Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ファブレガス「ニコ・パスはゴールとアシストだけで評価されているが、心配はしていない。チャンピオンズリーグが恋しい」

コモ
UEFAチャンピオンズリーグ
フェイエノールト
セスク・ファブレガス
ニコラス・パス
フェイエノールト 対 コモ

コモはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦でフェイエノールトと対戦する準備を進めている。試合について語るため記者会見に臨んだセスク・ファブレガスは、試合に関する話題に加え、ニコ・パスを「擁護せざるを得ない」場面もあった。ニコ・パスは1年前と比べてゴール前での貢献が少ないとの批判を受け、メディアの注目を大きく集めている。


  • ファン・ブロンクホルストと2度対戦

    一度はチャンピオンズリーグ決勝で、ワールドカップ決勝でも顔を合わせた。その後、ある仕事をするためにジャカルタで再会した。ジョバンニは素晴らしい人間で、素晴らしい監督でもあることを証明している。ワールドカップは選手が勝ち取れる最高のものだ。でも、チャンピオンズリーグ優勝はまだ果たせていない。選手として手にしていない唯一のものだ。ただ、過去は思い出になった。今は監督をしていて、それも素晴らしいことだ」

  • ニコ・パスの擁護

    ニコ・パスはいいプレーを見せている。もちろん、常にゴールやアシストで評価されるが、ローマ戦では我々の最も決定的なチャンス3回はすべて彼に訪れた。

    彼は試合を決められる力のある選手で、成長を続けている。プロとしてはまだ3シーズン目で、3万キロ以上を移動し、3試合をこなした。

    成長の過程にあることで、心配はしていない。時には好不調の波もあるが、私にはいつも非常に良く見えている。何より大切なのは、彼に成長したいという意欲があることだ」

  • チャンピオンズリーグの運営

    チャンピオンズリーグとの両立をどう図るか？　正直、分からない。私たちにとって初めてのチャンピオンズリーグだからだ。多くの者にとって初出場だった。クラブが着実に成長しているのは喜ばしいことだ。私たちは結果で評価されると分かっているが、これは私たちにとって、少しずつ現実にしていくべき夢だ。私たちにとっては一つの過程であり、最初にやることと5年後にやることは同じではない」

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  • 全員にチャンス

    「全員にチャンスを与えたい。彼らは練習でも試合でも私を楽しませてくれる。サン・シーロでミランと戦ったときや、アタランタに勝ったときもそうだった。まだ始まったばかりだ。周囲が我々をより高いレベルにあると考えているのは誇らしい。だが、私は冷静に、自分たちの歩みを続けなければならないと考えている」

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2026年10月14日

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