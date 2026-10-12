マッテオ・リベラーリはここ数週間、コモで出場機会を得られていない。7月半ばにカタンザーロから総額600万で獲得された2007年生まれの才能が最後にピッチに立ったのは、9月4日のジェノア戦だ。フェラーリスで勝利したこの一戦では、数分間プレーした。その後、パルマ、フロジノーネ、ローマとの3試合では、19歳のリベラーリはベンチにとどまった。セスク・ファブレガス監督は攻撃陣のほかの選手を起用したが、警戒や心配は無用だ。スペイン人指揮官の戦術に適応する難しさを踏まえ、コモでは3試合連続で起用されなかったことを自然な経過と受け止めている。
ファブレガスの眼中にないリベラーリ：新たなバトゥリナか、それとも新たなキューンか？
バトゥリナとの共通点
それだけではない。指揮官によるトップ下の起用法は、昨シーズン前半のマルティン・バトゥリナの扱いと多くの共通点がある。23歳のバトゥリナは2025年6月、固定額1800万ユーロとボーナス700万ユーロを合わせた2500万ユーロの投資によって、湖畔にやって来た。ディナモ・ザグレブから獲得するために費やした金額や、クロアチアのクラブでチャンピオンズリーグを経験していたことにもかかわらず、2003年生まれのバトゥリナは当初、出場機会を得るのに苦しみ、1月6日までの出場はわずか10試合にとどまった。しかし、その4日後に待望の転機が訪れる。ボローニャ戦で突然のフェイントでDFのマークを外し、右足で強烈なカーブシュートを決めたのだ。試合終盤に生まれたこの見事なゴールは、敗戦を免れるとともに、バトゥリナ自身が成長するきっかけにもなった。その後、ファブレガスの戦術においてますます中心的な存在となり、セリエAを代表するトッププレーヤーの一人となった。
キューンという「リスク」
バトゥリナは監督の要求を覚え、その戦術的な指示にどう応えるかを理解するまでに5カ月を要した。したがって、リベラーリにはまだ時間がある。チームメートのバトゥリナより若く、セリエBでの経験もわずか1シーズンだ。元ミランのリベラーリの前には、ハイレベルでの戦いに慣れた選手たちがいる。この期間を使って監督の助言を十分に吸収し、与えられる出場時間を最大限に生かせるはずだ。実際、昨季はニコラス・クーンも長い間ファブレガスの起用構想から外れていた。ただ、バトゥリナとは異なり、定位置をつかむことはできなかった。26歳のドイツ人選手は夏にボルシア・メンヒェングラートバッハへの移籍を受け入れ、その結果、リベラーリを獲得するために必要なスカッドの空きが生まれた。
ファブレガスの信頼
いずれにせよ、選手とコモを取り巻く人々との関係は非常に良好だ。トレントで開催されたスポーツ・フェスティバルで、ファブレガスが最近それを裏付けた。「彼にははっきり伝えた。イタリア人だから獲得するのではなく、プレーぶりや個性、性格、そして不利な状況でもプレーできる能力を評価して獲得するのだと」。ファブレガスがリベラリの資質をいかに高く評価しているかが伝わる賛辞だ。焦る必要はない。才能は十分にある。あとは学ぶための時間が必要なだけだ。
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