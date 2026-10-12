それだけではない。指揮官によるトップ下の起用法は、昨シーズン前半のマルティン・バトゥリナの扱いと多くの共通点がある。23歳のバトゥリナは2025年6月、固定額1800万ユーロとボーナス700万ユーロを合わせた2500万ユーロの投資によって、湖畔にやって来た。ディナモ・ザグレブから獲得するために費やした金額や、クロアチアのクラブでチャンピオンズリーグを経験していたことにもかかわらず、2003年生まれのバトゥリナは当初、出場機会を得るのに苦しみ、1月6日までの出場はわずか10試合にとどまった。しかし、その4日後に待望の転機が訪れる。ボローニャ戦で突然のフェイントでDFのマークを外し、右足で強烈なカーブシュートを決めたのだ。試合終盤に生まれたこの見事なゴールは、敗戦を免れるとともに、バトゥリナ自身が成長するきっかけにもなった。その後、ファブレガスの戦術においてますます中心的な存在となり、セリエAを代表するトッププレーヤーの一人となった。