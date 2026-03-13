インテルに所属する2005年生まれのFWピオ・エスポジトは、ピッチでの活躍だけでなく、移籍市場に関する噂、特にプレミアリーグのトップクラブからの関心を集めている点でも、常に注目の的となっている。 最近話題となっている最新の情報は、ファブリツィオ・ロマーノによるもので、ニューカッスルが、インテル（今季38試合出場・7得点）およびイタリア代表（5試合出場・3得点）で活躍するこの若きストライカーに強い関心を寄せていると報じている。
ファブリツィオ・ロマーノ - インテル、ニューカッスルがピオ・エスポジト獲得に本腰を入れる準備
ニューカッスルは本気だ
「インテルが今夏の移籍市場において『手放せない』と見なしている選手の一人は、間違いなくピオ・エスポジトだ」とファブリツィオ・ロマーノは自身のSNSで語っている。「海外ではアーセナルとの噂が盛んに流れたが、ガナーズは複数の選手をスカウトした以外、具体的な動きは見せていない。 私の知る限り、移籍金面で本腰を入れる準備ができているクラブといえばニューカッスルだろう。同クラブは今夏、ストライカーを獲得する予定だ。エスポジトの名前も候補として挙がっており、非常に高く評価されている選手だが、インテルは譲歩するつもりはないようだ」。
インテルの方針
国内だけでなく国際的にも急成長中の彼に対し、称賛の声は絶えない。しかし、一つ確かなことがある。インテルはピオ・エスポジトを攻撃陣の未来の柱として育て上げるつもりであり、たとえ巨額のオファーであっても、その誘惑に屈することはまずないだろう。他のケースと同様、最終的には選手本人の意思が鍵を握ることになる。
