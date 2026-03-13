ファブリツィオ・ロマーノ - インテル、ニューカッスルがピオ・エスポジト獲得に本腰を入れる準備

「インテルが今夏の移籍市場において『手放せない』と見なしている選手の一人は、間違いなくピオ・エスポジトだ」とファブリツィオ・ロマーノは自身のSNSで語っている。「海外ではアーセナルとの噂が盛んに流れたが、ガナーズは複数の選手をスカウトした以外、具体的な動きは見せていない。 私の知る限り、移籍金面で本腰を入れる準備ができているクラブといえばニューカッスルだろう。同クラブは今夏、ストライカーを獲得する予定だ。エスポジトの名前も候補として挙がっており、非常に高く評価されている選手だが、インテルは譲歩するつもりはないようだ」。