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ファビーニョは、ネイマールが依然としてブラジル代表の「最も才能ある選手」であり、2026年のワールドカップで「極めて重要な存在」になり得ると主張している
ブラジルの「圧力」
ブラジルは、2002年の日韓大会での優勝以来、タイトルを獲得できていないため、2026年ワールドカップのサイクルを多大なプレッシャーの中で迎えることになった。アンチェロッティ監督の下、チームは北米で開催される今大会で、モロッコ、スコットランド、ハイチと同じグループCに組み入れられた。 昨年末にサプライズで代表に再招集され、直近では2025年11月のチュニジアとの親善試合に出場したアル・イティハドのMFファビーニョは、チームが優勝候補と見なされているかどうかに関わらず、不振を脱することに集中していると強調する。「ブラジルにとって、これほどのタイトル獲得の空白期間は珍しい」と彼は『レキップ』紙に語った。「我々選手にとって、優勝候補かどうかは関係ない。 自分たちなら特別なことを成し遂げられる、優勝まで行けるという自信がある。それこそが、我々に必要なメンタリティだと思う」
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ファビーニョ、2026年のネイマールを支持
ネイマールはサントスでのコンディション調整に専念するため、フランスおよびクロアチアとの親善試合に向けた最新の代表メンバーから外れたが、彼の影響力は依然として注目の的となっている。元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスター選手は2023年10月以来代表戦に出場していないものの、ファビーニョは、万全のコンディションにあるネイマールこそがブラジル代表の最高の「試合を決める選手」であると断言している。 「私にとって、彼は今でもブラジルで最も才能のある選手だ」と、元リヴァプール所属のファビーニョは、アンチェロッティ監督の最新招集メンバー入りを果たした後、こう語った。「彼はいつでも試合の流れを変えることができる。だからこそ、ワールドカップでは非常に重要な存在になり得る。もし彼が好調で、コンディションも万全なら、彼は最高だ」
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ベテランのベンゼマに絶賛の声
エリート選手に関する話題は、ブラジルが次に対戦する相手にも及び、ファビーニョはフランスの攻撃陣について意外な評価を下した。カリム・ベンゼマは2022年に代表引退しているが、かつてアル・イッティハドでチームメイトだった彼は、このベテランが依然としてフランス最高のストライカーであると主張する。「もちろん、彼にはその能力がある。 彼は今でもフランス最高のナンバー9だと思う。それに、彼が真のナンバー9なのかどうかも分からないが、カリムは非常にタフで、試合の行方を左右する存在だ」とファビーニョは語った。「彼はゴールを決められるし、チャンスも作れる……それがカリムだ。トレーニングでも、ゴール前での彼の質の高さは今も感じられる。彼は素晴らしい。 サウジアラビアでは、暑さのため少し厳しい試合もある。だが、彼にとってはそれが何の影響も与えていないという印象を受ける。彼は走り、懸命に働き、決定的な役割を果たしている。」
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北米に向けた最終準備
ブラジルは今週木曜日、フランスとの一戦で重大な試練に直面する。アンチェロッティ監督にとっては、かつての主軸選手を欠く中でチームが創造性を発揮できるかどうかを見極める絶好の機会となる。ネイマールは今シーズン、サントスでのわずか3試合で4つのゴール関与を記録しているが、5月に発表されるワールドカップの最終メンバーに名を連ねるためには、まず身体的なコンディションの安定性を証明し、懐疑的な声に反論しなければならない。