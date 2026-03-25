ファビーニョは、ネイマールが依然としてブラジル代表の「最も才能ある選手」であり、2026年のワールドカップで「極めて重要な存在」になり得ると主張している

エリート選手に関する話題は、ブラジルが次に対戦する相手にも及び、ファビーニョはフランスの攻撃陣について意外な評価を下した。カリム・ベンゼマは2022年に代表引退しているが、かつてアル・イッティハドでチームメイトだった彼は、このベテランが依然としてフランス最高のストライカーであると主張する。「もちろん、彼にはその能力がある。 彼は今でもフランス最高のナンバー9だと思う。それに、彼が真のナンバー9なのかどうかも分からないが、カリムは非常にタフで、試合の行方を左右する存在だ」とファビーニョは語った。「彼はゴールを決められるし、チャンスも作れる……それがカリムだ。トレーニングでも、ゴール前での彼の質の高さは今も感じられる。彼は素晴らしい。 サウジアラビアでは、暑さのため少し厳しい試合もある。だが、彼にとってはそれが何の影響も与えていないという印象を受ける。彼は走り、懸命に働き、決定的な役割を果たしている。」