AFP
翻訳者：
ファビオ・カンナバーロは、ポルトガルの「賢明な」レジェンド、クリスティアーノ・ロナウドがウズベキスタン代表のW杯夢を打ち砕いたのを見て、「あと数年プレーを続けてほしい」と語った。
ウズベキスタンにとって厳しい教訓
ポルトガルは火曜日、ワールドカップ・グループK第2戦でウズベキスタンに5-0で大勝し、コンゴ民主共和国戦の1-1引き分けを払拭した。NRGスタジアムで行われた一戦で、ロナウドは2得点を挙げ批判を封じた。カンナバーロ監督は『O Jogo』の取材に、立ち上がりからポルトガルに苦戦したと認めた。
序盤の2失点がチームに大きな影響を与えたと説明した。一時流れを掴んだものの、ゴール取り消しもあり、「現在は全く別の次元でプレーしている」と評価する相手を前にチームの自信はさらに揺らいだ。
- Getty Images Sport
記録を塗り替えたロナウドに完敗
カンナバーロは「ペナルティエリア内のロナウドは危険だ。ポルトガルは彼の強みを生かす戦術を採用している」と指摘した。ロナウドはヒューストンで6大会連続得点を挙げ、エウゼビオを超えポルトガル代表最多10得点をマークした。
カンナバーロは「選手たちに『ロナウドに1センチでも隙を見せたら終わりだ』と言った。その通りになり、彼は2得点を挙げた。ポルトガルの選手たちは彼のためにプレーし、彼はペナルティエリア内で非常に賢く動く」と語った。
さらなる年数の延長を求めて
「暗い一週間」と自ら語る状況にもめげず、ロナウドは驚異的なフィジカルを披露。インスタグラムに「We are here」と投稿し、衰えを知らないことを世界に見せた。
試合後、カンナバーロは「41歳のロナウドは still 強いプレーへの渇望を持つサッカーを愛する男だ。歴史に名を残し、なおもプレーし続ける彼は永遠の存在になるだろう」と称賛した。 私は彼に、あと数年プレーを続けてほしいと伝えた。サッカーを楽しんでほしい。彼のコンディションは完璧だ。あと数年、続けてくれることを願っている」
- AFP
次は何があるのでしょうか？
ロナウド率いるポルトガル代表は、グループリーグ最終戦でコロンビアと対戦する。コロンビアは勝ち点6で首位、ポルトガルは勝ち点4。1位通過するには勝利が必要だ。ロナウドは得点記録を伸ばし、チームを決勝トーナメントへ導く。