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Moataz Elgammal

翻訳者：

ファビオ・カンナバーロは、ポルトガルの「賢明な」レジェンド、クリスティアーノ・ロナウドがウズベキスタン代表のW杯夢を打ち砕いたのを見て、「あと数年プレーを続けてほしい」と語った。

クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
ファビオ・カンナヴァーロ
ポルトガル 対 ウズベキスタン
ウズベキスタン
ワールドカップ

ファビオ・カンナバーロは、自身が率いるウズベキスタン代表を圧倒したクリスティアーノ・ロナウドに、輝かしいキャリアをさらに続けようと呼びかけた。批判を受けたロナウドはワールドカップで歴史的な活躍を見せ、これを見たカンナバーロは彼の知性を称え、国際舞台で交わした助言を明かした。

  • ウズベキスタンにとって厳しい教訓

    ポルトガルは火曜日、ワールドカップ・グループK第2戦でウズベキスタンに5-0で大勝し、コンゴ民主共和国戦の1-1引き分けを払拭した。NRGスタジアムで行われた一戦で、ロナウドは2得点を挙げ批判を封じた。カンナバーロ監督は『O Jogo』の取材に、立ち上がりからポルトガルに苦戦したと認めた。

    序盤の2失点がチームに大きな影響を与えたと説明した。一時流れを掴んだものの、ゴール取り消しもあり、「現在は全く別の次元でプレーしている」と評価する相手を前にチームの自信はさらに揺らいだ。

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    記録を塗り替えたロナウドに完敗

    カンナバーロは「ペナルティエリア内のロナウドは危険だ。ポルトガルは彼の強みを生かす戦術を採用している」と指摘した。ロナウドはヒューストンで6大会連続得点を挙げ、エウゼビオを超えポルトガル代表最多10得点をマークした。

    カンナバーロは「選手たちに『ロナウドに1センチでも隙を見せたら終わりだ』と言った。その通りになり、彼は2得点を挙げた。ポルトガルの選手たちは彼のためにプレーし、彼はペナルティエリア内で非常に賢く動く」と語った。

  • さらなる年数の延長を求めて

    「暗い一週間」と自ら語る状況にもめげず、ロナウドは驚異的なフィジカルを披露。インスタグラムに「We are here」と投稿し、衰えを知らないことを世界に見せた。

    試合後、カンナバーロは「41歳のロナウドは still 強いプレーへの渇望を持つサッカーを愛する男だ。歴史に名を残し、なおもプレーし続ける彼は永遠の存在になるだろう」と称賛した。 私は彼に、あと数年プレーを続けてほしいと伝えた。サッカーを楽しんでほしい。彼のコンディションは完璧だ。あと数年、続けてくれることを願っている」

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    次は何があるのでしょうか？

    ロナウド率いるポルトガル代表は、グループリーグ最終戦でコロンビアと対戦する。コロンビアは勝ち点6で首位、ポルトガルは勝ち点4。1位通過するには勝利が必要だ。ロナウドは得点記録を伸ばし、チームを決勝トーナメントへ導く。

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