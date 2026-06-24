ファビオ・カンナバーロは、ポルトガルの「賢明な」レジェンド、クリスティアーノ・ロナウドがウズベキスタン代表のW杯夢を打ち砕いたのを見て、「あと数年プレーを続けてほしい」と語った。

ポルトガルは火曜日、ワールドカップ・グループK第2戦でウズベキスタンに5-0で大勝し、コンゴ民主共和国戦の1-1引き分けを払拭した。NRGスタジアムで行われた一戦で、ロナウドは2得点を挙げ批判を封じた。カンナバーロ監督は『O Jogo』の取材に、立ち上がりからポルトガルに苦戦したと認めた。

序盤の2失点がチームに大きな影響を与えたと説明した。一時流れを掴んだものの、ゴール取り消しもあり、「現在は全く別の次元でプレーしている」と評価する相手を前にチームの自信はさらに揺らいだ。