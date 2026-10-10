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ファビオ・カンナバーロがキリアン・エムバペを選外 2026年バロンドールの「唯一」の候補を指名
カンナヴァーロがバロンドールの選考を明かす
イタリアのレジェンド、カンナバーロは、2026年のバロンドール受賞者としてクバラツヘリアを強く支持した。伝説的DFは、PSGのウインガーが世界サッカー最高の個人栄誉に値すると明言している。
クバラツヘリアは昨季、圧巻のシーズンを送り、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献した。ヨーロッパ最高峰のクラブ大会で見せた一貫した輝きは、元ナポリのスターの目を引いている。
受賞者は10月26日に発表される予定で、誰がこの賞を手にするべきかを巡る議論は熱を帯びている。だが、カンナバーロは誰が世界最高の選手に選ばれるべきかについて、まったく迷いがない。
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグで起きた驚くべき出来事
カンナバーロは、クワラツヘリアが欧州で示したインパクトが、他の候補者たちとは一線を画していると考えている。ジョージア代表のパリ・サンジェルマンでのパフォーマンスは、投票者に無視できないものだと主張した。
「私は記憶力がいい。直近の出来事だけに注目するわけではない」と、カンナバーロは『ガゼッタ』に語った。「昨季のチャンピオンズリーグで、クワラツヘリアはサッカーの観点から最も影響力のある選手だった。私が選ぶなら、迷いはない。
「誰もがワールドカップを基準にしてもいいし、エムバペを思い浮かべたり、メッシとそのキャリアを考えたりするかもしれない。だが、クワラは並外れたことをやってのけた」
驚異的な個人成績を振り返る
カンナバーロは、2006年に自らバロンドールを受賞しており、この権威ある賞を勝ち取るために何が必要かを正確に理解している。クワラツヘリアは2025-26シーズン、圧巻の数字によってその称賛を確かなものにした。
このアタッカーはパリ・サンジェルマンで、2025-26シーズンに全公式戦48試合で19ゴール11アシストを記録した。これはナポリでの歴史的な時期に続くもので、同クラブでは過去に107試合で30ゴール20アシストを記録し、セリエA制覇にも貢献していた。
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最終的な判定を待つ
クヴァラツヘリアとその支持者たちは今後、10月下旬に行われるバロンドール授賞式を前に、不安な待ち時間を過ごすことになる。PSGのFWは、クラブでの見事なシーズンを受け、間違いなく有力候補の一人だ。
カンナバーロの予想が現実となるかどうか、サッカー界はまもなく知ることになる。バロンドール受賞は、この才能あふれるジョージア代表にとって、並外れた歩みを締めくくる完璧な栄冠となるだろう。
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