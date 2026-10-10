イタリアのレジェンド、カンナバーロは、2026年のバロンドール受賞者としてクバラツヘリアを強く支持した。伝説的DFは、PSGのウインガーが世界サッカー最高の個人栄誉に値すると明言している。

クバラツヘリアは昨季、圧巻のシーズンを送り、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献した。ヨーロッパ最高峰のクラブ大会で見せた一貫した輝きは、元ナポリのスターの目を引いている。

受賞者は10月26日に発表される予定で、誰がこの賞を手にするべきかを巡る議論は熱を帯びている。だが、カンナバーロは誰が世界最高の選手に選ばれるべきかについて、まったく迷いがない。