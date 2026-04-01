ファビオ・カペッロは、「夜も眠れない」と打ち明け、伝説的監督はイタリアのワールドカップ敗退を「スポーツ界の悲劇であり、不名誉な出来事」と評した。

このベテラン指揮官は、今回の敗退を歴史的な最低点と位置づけ、イタリア代表の威信が著しく傷つけられたことを強調した。彼自身が「一晩中眠れなかった。今なお、何が起きたのか信じられない」と打ち明けたことからも、その精神的打撃の大きさがうかがえる。

この衝撃的な敗退の規模について問われると、彼は遠慮なく本音を語り、悲嘆に暮れる国民の怒りを言葉に込めた。「我々は4度の世界王者チームについて語っているのだ。これはスポーツ界の悲劇であり、不名誉な出来事だ。これはイタリアサッカーの近現代史において、最悪の出来事の一つである」と彼は述べた。