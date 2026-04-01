AFP
翻訳者：
ファビオ・カペッロは、「夜も眠れない」と打ち明け、伝説的監督はイタリアのワールドカップ敗退を「スポーツ界の悲劇であり、不名誉な出来事」と評した。
失敗の余波
スペイン紙『マルカ』の独占インタビューに応じたカペッロは、イタリアがボスニアに敗れたことに全く信じられないという反応を示した。1-1の引き分けの末、PK戦で1-4と敗れるという衝撃的な結果により、アズーリは3大会連続のワールドカップ出場を逃すことになった。 かつてACミラン、ユヴェントス、ローマといった、国内リーグを歴史的に支配してきたクラブを率いた元監督は、この状況の深刻さを痛感している。彼は、これほどサッカー界で大きな存在感を誇る国が再び出場を逃すことは、全国の熱狂的なサポーターにとって受け入れがたいことだと考えている。
- Getty Images Sport
全国で過去最低を記録
このベテラン指揮官は、今回の敗退を歴史的な最低点と位置づけ、イタリア代表の威信が著しく傷つけられたことを強調した。彼自身が「一晩中眠れなかった。今なお、何が起きたのか信じられない」と打ち明けたことからも、その精神的打撃の大きさがうかがえる。
この衝撃的な敗退の規模について問われると、彼は遠慮なく本音を語り、悲嘆に暮れる国民の怒りを言葉に込めた。「我々は4度の世界王者チームについて語っているのだ。これはスポーツ界の悲劇であり、不名誉な出来事だ。これはイタリアサッカーの近現代史において、最悪の出来事の一つである」と彼は述べた。
指導部の辞任を求める
選手やコーチングスタッフにとどまらず、監督はイタリアサッカー界の組織的指導層にも矛先を向けた。彼は、連盟内部における説明責任の欠如に対し深い不満を表明し、組織的な失敗の証拠が積み重なるにもかかわらず、権力者たちがその地位にしがみついていると指摘した。真の変革への道を開くため、イタリアサッカー連盟（FIGC）の即時辞任を求め、彼は次のように主張した。「ここでは誰も辞任しない。それこそが最も憂慮すべき点だ。 「真っ先に責任を取るべきなのは、連盟会長をはじめとする指導部全員だ」
今後の方向性を明確に示し、彼は次のように説明した。「専門家と協議し、現状を分析した上で、基礎から再建に着手しなければならない。問題は単なる成績の問題ではなく、構造的な問題なのだ。」
- AFP
ガットゥーゾが辞任か？
アズーリの悲劇的な敗退により、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の去就が不透明な状況となっている。元MFのガットゥーゾ監督は予選終盤にルチアーノ・スパレッティ監督の後任として就任し、本大会出場の望みが薄れかけていた中で、プレーオフ進出の切符を勝ち取った。就任後の8試合の成績は、6勝2敗となっている。
イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は、コーチングスタッフに対する支持を表明し、「ガットゥーゾを称賛せざるを得ない。彼は素晴らしい監督だったと思う。私は彼に、引き続きこの選手たちを率いてくれるよう要請した」と述べた。しかし、グラヴィーナ会長の辞任を求める声が高まっている。