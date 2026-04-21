ファビオ・カペッロは、主要大会で「疲れ切った」イングランド代表が「恐怖心」を抱いてプレーしていると指摘し、トーマス・トゥヘルに警鐘を鳴らした。

カペッロは、ウェンブリーで行われたユーロ2020決勝を例に挙げた。イングランドは序盤にリードしたものの、イタリア相手に優位を活かせなかった。代表ユニフォームの重圧から守備的になる、と彼は指摘した。

彼は「イタリア戦を思い出してほしい。10～15分でリードすると、その後はプレーしなくなる。恐怖心からプレーしているのだ」と続けた。