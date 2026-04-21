AFP
翻訳者：
ファビオ・カペッロは、主要大会で「疲れ切った」イングランド代表が「恐怖心」を抱いてプレーしていると指摘し、トーマス・トゥヘルに警鐘を鳴らした。
元上司が、おなじみの欠点を指摘する
2007～2012年にイングランド代表を率いたカペッロ氏（79）は、主要大会で代表チームが精神的に弱いのではないかと懸念を示した。2010年W杯では得点が伸びずベスト16敗退。この経験から、イングランドの選手たちは決勝トーナメントへ疲労した状態で臨むことが多いと指摘した。 トゥヘル監督の下で予選全勝突破したものの、ウルグアイや日本との親善試合で結果が出なかったことを受け、カペッロは依然として警戒を緩めていない。
- AFP
トゥヘル監督には、この悪循環を断ち切るよう求められている。
このイタリア人監督は、冬の休みがないこと、そして重要な場面での自信の欠如が、チームの技術的な質を損なっていると考えている。カペッロは過去の失敗を挙げ、現在のコーチングスタッフが夏までにこの負のパターンを打破しなければならないと語った。
BBCスポーツの取材に、カペッロは「これがイングランドの問題だ。選手たちは疲労と不安を抱えている。監督はこれらを解消しなければならない」と語った。
ユーロ2020の亡霊
カペッロは、ウェンブリーで行われたユーロ2020決勝を例に挙げた。イングランドは序盤にリードしたものの、イタリア相手に優位を活かせなかった。代表ユニフォームの重圧から守備的になる、と彼は指摘した。
彼は「イタリア戦を思い出してほしい。10～15分でリードすると、その後はプレーしなくなる。恐怖心からプレーしているのだ」と続けた。
- Getty Images Sport
今後のトーナメントの道筋
今夏北米開催のワールドカップで、イングランドはグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。トゥヘル率いるチームは6月17日、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでクロアチアと初戦を迎える。3月の親善試合で1分け1敗だった「スリー・ライオンズ」は、国内リーグ終盤の疲労管理が課題。大会に万全のコンディションで臨む。