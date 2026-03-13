ファビオ・エスポジートは、ディエゴ・アルマンド・マラドーナについて語る時、胸を熱くする。すべてのナポリ人同様だが、彼の場合は特にそうである。「父や叔父の友人でした」と彼はインタビューで語る。「同じ地区に住んでいて、彼が家に来てくれた時のことを覚えています。父の目に宿っていたあの幸せそうな表情は、その後誰の顔にも見かけませんでした」。マラドーナと書けば、それは歴史と読める： 「ディエゴは、幸いなことに今日ではもう存在しない、南北の格差に対する革命そのものでした」。フード・ネットワークの司会者であり顔として知られるエスポジートは、2026年サンレモ音楽祭優勝者のサル・ダ・ヴィンチと共演する『パッツィ・ディ・ピッツァ』や、バルバラ・フォリアと共演する『パッツィ・ディ・ローマ』など、数々の番組を司会している。さらに、テレビレベルのポッドキャストや、ラジオ・マルテでのラジオ番組も担当している。 しかし、多忙な仕事の中でも、サッカーを楽しむ時間は常に確保している。「初めてスタジアムに行ったのは、1993/94シーズンのナポリ対ミラン戦でした。チームは苦戦していましたが、試合終了間際にディ・カニオがバレージとマルディーニを二段フェイントでかわしてゴールを決めたんです。父と一緒にカーヴァ（観客席）にいました。今年最後に行ったのはフィオレンティーナ戦でしたが、その時はトリブナ（観覧席）でした」。