ファビオ・エスポジートは、ディエゴ・アルマンド・マラドーナについて語る時、胸を熱くする。すべてのナポリ人同様だが、彼の場合は特にそうである。「父や叔父の友人でした」と彼はインタビューで語る。「同じ地区に住んでいて、彼が家に来てくれた時のことを覚えています。父の目に宿っていたあの幸せそうな表情は、その後誰の顔にも見かけませんでした」。マラドーナと書けば、それは歴史と読める： 「ディエゴは、幸いなことに今日ではもう存在しない、南北の格差に対する革命そのものでした」。フード・ネットワークの司会者であり顔として知られるエスポジートは、2026年サンレモ音楽祭優勝者のサル・ダ・ヴィンチと共演する『パッツィ・ディ・ピッツァ』や、バルバラ・フォリアと共演する『パッツィ・ディ・ローマ』など、数々の番組を司会している。さらに、テレビレベルのポッドキャストや、ラジオ・マルテでのラジオ番組も担当している。 しかし、多忙な仕事の中でも、サッカーを楽しむ時間は常に確保している。「初めてスタジアムに行ったのは、1993/94シーズンのナポリ対ミラン戦でした。チームは苦戦していましたが、試合終了間際にディ・カニオがバレージとマルディーニを二段フェイントでかわしてゴールを決めたんです。父と一緒にカーヴァ（観客席）にいました。今年最後に行ったのはフィオレンティーナ戦でしたが、その時はトリブナ（観覧席）でした」。
翻訳者：
ファビオ・エスポジト、テレビからサッカーへ：「父と家で過ごしたマラドーナ、カンナバーロやサル・ダ・ヴィンチとスタジアムで過ごした休暇」
マラドーナにまつわるご家族の逸話を教えてください。
「いとこが洗礼式に、金色に塗られたプラスチック製の時計を40個も持ってきてくれた。私たち子供たちは、それが本物の金の時計だと思っていたので、それを見たときは驚いて口を開けたままになった。」
ディエゴ・アルマンド・マラドーナが家にいると、どんな感じだったのでしょうか？
「本当に素晴らしかった。私は7、8歳だったんだけど、彼は決して一人では来なかった。カレカやジョルダーノ、アレマオを連れてきてくれたんだ……そして、その一人ひとりに、日記のすべてのページにサインをもらったんだ」。
彼が引退した後も、彼とは連絡を取り合っていますか？
「しばらくの間はそうだったね。ここ10～15年は、彼がみんなから距離を置いてしまったので、もう会っていないんだ」。
サッカー界で、あなたの友達は誰ですか？
「ボリエッロとはミラノで何度も夜を共に過ごしましたし、カンナバーロ兄弟とは一緒に休暇に出かけたり、他にも同世代の元選手たちと交流があります。私はクリスティアン・マッジョやカンナバーロ兄弟と遊びながら育ちましたが、今では私たちの子供たちが同じクラスで学校に通っています。彼ら以外にも、メルテンスやカヴァニ、ベラミの子供たちもいます…」。
彼らについて何か面白いエピソードはありますか？
「ある時、学校が主催する試合のためにみんなで集まったんだ。周りを見渡すと、みんなナポリの元選手ばかりで、『俺がここで何してるんだ？！』って思ったよ。」
あなたはどんなファンですか？
「試合の臨場感を強く感じています。サッカー選手だったこともあり、戦術的な観点から試合を読み解こうともしています。でも、アドレナリンが湧いてくると、私は90分間を『肌で感じる』タイプの人間なんです」
どのレベルでプレイしましたか？
「アマチュア時代、私は逆足の攻撃的左ウイングでした。そして、カーブをかけたシュートを放っていました…」。
ナポリは、常にチームと密接な関係にある街です。
「ライバルチームが存在せず、一つのチームだけであるという点は有利に働いています。さらに、デ・ラウレンティス氏は、女性や家族層をスタジアムに呼び込み、ファン層を広げるという点で非常に手腕を発揮しました。サポーターには2つのタイプがあります。サッカーを単なるエンターテインメントとして捉える人々と、サッカーを宗教のように崇める人々です」。
ナポリのために、あなたがこれまでにした最もクレイジーなことは何ですか？
「23年前のナポリ対パルマの試合。僕は友人とミラノ・マリッティマにいた。朝の9時か9時半頃だった。僕たちは顔を見合わせて『スタジアムに行こうよ！』と言ったんだ。時速200キロで車を走らせた。4時間15分かかったことを今でも覚えている。そして、なんとか間に合ったんだ」。
議論の余地のない迷信？
「家で観戦するにせよ、スタジアムで観戦するにせよ、ナポリのユニフォームを必ず着なければならない。どんな時でも、例外なくだ。もし家にいて、他のチームを応援する人がいるなら、その人は家にいてもいいが、別の部屋に移らなければならない。」
マラドーナを除いて、あなたが最も愛着を感じている選手は誰ですか？
「ナポリの近年の歴史に名を残した2人を挙げよう。カバニとメルテンスだ。カバニは間近で見ると胸が熱くなるような選手だった。一方、ベルギー人のメルテンスは、どの監督の下でも文句一つ言わずにベンチスタートを受け入れてきた。」
あなたは、同じくナポリのファンであるサル・ダ・ヴィンチと番組を共演しましたね。
「私たちはほとんどいつも一緒にスタジアムへ行き、試合について語り合っています。彼はアントニオ・コンテの大ファンなんです。コンテ監督の退任説が流れるたびに、彼は心配しています。そして、ナポリの試合がある日にサルが劇場の公演があるときは、スクリーンに試合のリアルタイムのスコアを表示してもらっているんですよ」
誰と一緒にスポーツ番組を司会したいですか？
「ディレッタ・レオッタの司会ぶりが気に入っている。彼女の容姿ばかりが注目されがちで、それは決して簡単なことではないが、彼女はスポーツキャスターとして常に見事にその場を盛り上げている。また、この点に関しては、ヴェロニカ・ジェンティーレ（『Le Iene』出演、編注）にも期待したい。」