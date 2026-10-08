この司令塔は、ドイツ北部で家族が満ち足りた日々を送っていること、そしてフォルクスパルクシュタディオンのサポーターから無条件の支えを受けていることに言及し、こう語った。「昨季から、すべてが特別だ。ここで経験したことは、個人的にも素晴らしかった。家族みんなも楽しんでいる」

さらにこう続けた。「本当にいい街だし、本当にいいクラブだ。周りの人たちもファンもいい人たちで、いつも僕たちを支えてくれる。勝っても負けても関係なく、彼らはいつも僕たちのためにいてくれる。結局、自分を愛してくれるクラブとファンがいれば、こういうクラブに加入できたことをより幸せに感じるものだ」

また、ビエイラは自身の才能を示す上で、ドイツ1部リーグが最適な舞台だとも語った。「このリーグが好きなんだ。ブンデスリーガは本当に素晴らしいし、とても競争が激しい。そして、さらに成長し、向上し続けるための余地がたくさんある。

結局のところ、ここは僕にとっても正しい場所だと思う。僕はサッカーを続けたいし、一番好きなこと、つまりサッカーをしたい。ここではとても居心地がいい。自分を好いてくれる人たちがいれば、ずっとやりやすくなる」