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ファビオ・ヴィエイラが、不透明な夏を経てアーセナルからハンブルクへの完全移籍を選んだ理由を語る
ビエイラがハンブルクへの将来を託す
ポルトガル人プレーメーカーが、エミレーツ・スタジアムを本拠とするクラブとの関係を断ち、自身の将来をハンブルガーSVに託す決断に至った理由を明かした。2025-26シーズンのローン期間中、クラブの1部残留に中心的な役割を果たした同選手を巡っては、移籍金評価を巡る長期交渉が続いていたが、最終的に移籍市場閉幕間際に決着した。報じられている900万ユーロの取引により、攻撃的MFは2022年にポルトから加入して以来、アーセナルに籍を置いた4年間に終止符を打った。
- Getty Images Sport
司令塔が緊張感のある今夏の交渉の詳細を明かす
ブンデスリーガのインタビューで、26歳の同選手は契約がまとまる前、ピッチ外での先行きの不透明さが自身に重くのしかかっていたと振り返った。「いつものことだけど、大変だった。どんなことが起こるか分からないし、ほかの場所へ行くのか、それともハンブルクに戻るのかも分からなかったからだ。
家族のことも含めて、何が起こるか分からなかったし、もちろんああいう状況では少し居心地が悪くなる。でも最終的に、すべてがはっきりして、契約があって、すべてにサインして、自分がいたい場所にいられるなら、ずっと楽になる」
また、指揮官からの後押しがドイツに残りたいという思いをより強くしたとも強調した。「クラブに関わるすべてのこと、人々、すべて、そしてリーグ戦を見ているからだ。監督はいつも自分に必要なサポートを与えてくれるし、自信も与えてくれる。昨季は最終的に良いシーズンを送れたと思うし、同じように、あるいはそれ以上を続けていきたい」
情熱的なサポーターが創造的なマエストロを説得
この司令塔は、ドイツ北部で家族が満ち足りた日々を送っていること、そしてフォルクスパルクシュタディオンのサポーターから無条件の支えを受けていることに言及し、こう語った。「昨季から、すべてが特別だ。ここで経験したことは、個人的にも素晴らしかった。家族みんなも楽しんでいる」
さらにこう続けた。「本当にいい街だし、本当にいいクラブだ。周りの人たちもファンもいい人たちで、いつも僕たちを支えてくれる。勝っても負けても関係なく、彼らはいつも僕たちのためにいてくれる。結局、自分を愛してくれるクラブとファンがいれば、こういうクラブに加入できたことをより幸せに感じるものだ」
また、ビエイラは自身の才能を示す上で、ドイツ1部リーグが最適な舞台だとも語った。「このリーグが好きなんだ。ブンデスリーガは本当に素晴らしいし、とても競争が激しい。そして、さらに成長し、向上し続けるための余地がたくさんある。
結局のところ、ここは僕にとっても正しい場所だと思う。僕はサッカーを続けたいし、一番好きなこと、つまりサッカーをしたい。ここではとても居心地がいい。自分を好いてくれる人たちがいれば、ずっとやりやすくなる」
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残留争いが中盤のチャンスメーカーを試す
ハンブルガーSVがリーグ戦での巻き返しを目指す中、ビエイラの当面の焦点は土曜日に控えるホッフェンハイムとの厳しいアウェー戦へ移る。4試合で勝ち点3にとどまっているハンブルガーSVは16位に低迷しており、ジンスハイムでの一戦には早くもプレッシャーがかかっている。相手の最終ラインを崩し、クラブを降格圏から押し上げるには、このプレーメーカーがどれだけ創造性を発揮できるかが大きな鍵を握る。
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