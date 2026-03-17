AFP
翻訳者：
ファビオ・ヴィエイラがブンデスリーガへの完全移籍で合意に達したことを受け、アーセナルは移籍金の要求額を半額にする交渉を進めている
ヴィエイラがブンデスリーガで調子を上げている
ヴィエラはハンブルクにとって急速にヒーローとなりつつあり、現在のレンタル移籍期間中、クラブの「救世主」としての役割を果たしている。25歳の彼は最近絶好調で、このドイツのクラブでの直近5試合で3ゴールを挙げている。これは、ブンデスリーガ初出場から5試合で2度の退場処分を受けた当初の印象とは、まさに対照的だ。
直近の活躍、すなわちケルンとの1-1の引き分けで決めた見事なゴールは、このブンデスリーガのクラブが彼を長期的に確保したいという意欲をさらに強める結果となった。今シーズンすでに5ゴールを挙げているヴィエラは、アーセナルがポルトから彼を獲得した当初に期待していた通りの、攻撃の要となれることを証明している。
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個人条件について合意に達した
ドイツの『ビルト』紙によると、このミッドフィルダーの将来に関して、すでに大きな壁は乗り越えられたという。ヴィエラはすでにハンブルクと新契約について合意に達しており、両クラブが合意に至れば、完全移籍が事実上承認されることになることが明らかになった。
この「準備万端」の契約は、ミケル・アルテタ監督の下では得られなかった安定した出場機会をブンデスリーガで見出している同選手が、同リーグに残留する意向を示していることを意味する。ヴィエラは新しい環境に馴染んでいるようで、焦点は今や両強豪クラブ間の移籍に関する金銭面の調整に完全に移っている。
アーセナルは移籍金の引き下げに前向きだ
ヴィエラの調子が上向いているにもかかわらず、アーセナルは2022年に支払った移籍金3400万ポンドの全額を回収できる可能性については現実的な見方をしているとされる。 報道によると、アーセナルは今夏の取引を迅速にまとめるため、ハンブルクの買い取りオプションの当初の費用（2000万ユーロと報じられている）を半額にする可能性について交渉中だという。アーセナルは提示価格を引き下げることで、新たな補強に向けた戦力枠と給与予算の確保を目指している。
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重要な夏の移籍市場が控えている
シーズン終盤を迎えるにつれ、アーセナルとハンブルクの交渉は加速すると見られている。このポルトガル人スターがピッチ上でハンブルクの攻撃を牽引し続ける一方で、舞台裏では、彼のドイツでの滞在を恒久的なものにするための事務手続きが進められている。
ヴィエラにとって、この移籍はプレミアリーグで停滞していたキャリアを再起動させるチャンスとなる。彼はプレミアリーグで2シーズンにわたり33試合に出場した。アーセナルにとっては、来季のタイトル争いに挑める戦力を整える上で、必要な資金の注入となる。両クラブは現在、この移籍が早ければ早いほど良いという期待のもと、交渉を進めている。
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