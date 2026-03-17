ファビオ・ヴィエイラがブンデスリーガへの完全移籍で合意に達したことを受け、アーセナルは移籍金の要求額を半額にする交渉を進めている

ヴィエラはハンブルクにとって急速にヒーローとなりつつあり、現在のレンタル移籍期間中、クラブの「救世主」としての役割を果たしている。25歳の彼は最近絶好調で、このドイツのクラブでの直近5試合で3ゴールを挙げている。これは、ブンデスリーガ初出場から5試合で2度の退場処分を受けた当初の印象とは、まさに対照的だ。

直近の活躍、すなわちケルンとの1-1の引き分けで決めた見事なゴールは、このブンデスリーガのクラブが彼を長期的に確保したいという意欲をさらに強める結果となった。今シーズンすでに5ゴールを挙げているヴィエラは、アーセナルがポルトから彼を獲得した当初に期待していた通りの、攻撃の要となれることを証明している。