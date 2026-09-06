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Adhe Makayasa

翻訳者：

ファビアン・ルイス、バロンドールへの夢を認める　PSGとスペイン代表のスターがサッカー界最高の個人賞を狙う

ファビアン・ルイス
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
スペイン
ワールドカップ

ファビアン・ルイスは、2026年にクラブと代表の両方で数々のタイトルを獲得した圧巻のシーズンを受け、バロンドール獲得を目標に据えた。パリ・サンジェルマンとスペイン代表のMFである同選手は、わずか数カ月の間にチャンピオンズリーグとワールドカップを制した後、サッカー界最高の個人賞を手にすることが究極の栄誉になると考えている。

  • MFが個人タイトル獲得を目指す

    30歳のプレーメーカーは、2025-26シーズンを通じて数々のタイトルを手にしたことで、バロンドールのダークホース候補として浮上している。負傷により長期離脱を強いられたにもかかわらず、この中盤の名手はPSGでリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップを獲得。代表レベルでは、スペイン代表が2026年ワールドカップのトロフィーを掲げた際、全8試合に出場した。

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  • 「すべてのサッカー選手の夢だ」

    その重要な貢献はワールドカップ決勝でも明らかだった。91.7パーセントのパス成功率を記録し、2度のチャンスを創出した後、62分に交代している。

    Telefoot』での発言として、『AS』が伝えたところによれば、本人は次のように語った。「それはすべてのフットボーラーの夢だと思う。今季、あるいは何年にもわたって積み重ねてきたすべての仕事が、個人として認められるのだから。

    「正直に言えば、自分は多くのチームタイトルを勝ち取る幸運に恵まれてきた。個人タイトルは少ない。だからこそ、このトロフィーを掲げることにできるだけ近づく夢を見てもいいはずだ。それができれば、とても特別なことであり、バロンドールを掲げられるのは名誉なことだ」

  • 主力選手が将来を託す

    安定したシーズンを送り、昨季はパリ・サンジェルマンで公式戦34試合に出場し、2ゴール5アシストを記録した。フランスの強豪はその長期的な将来を確保するため迅速に動き、2028年6月までの新契約を結んだ。個人賞の評価は、中盤の中央でしばしば陰の立役者としてプレーしてきたMFにふさわしい称賛である。

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  • 王者を待つ試練の日程

    ルイスは今季のリーグ・アン開幕3試合すべてに出場しているが、連覇中の王者PSGは未勝利で、勝ち点2の13位に低迷している。欧州王者は、水曜日に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でスロヴァン・ブラチスラヴァをホームに迎えるにあたり、迅速な立て直しが求められる。さらに、ルイス・エンリケ監督のチームには厳しい試練が続き、9月13日（日）にはリーグ戦でブレストとのアウェーゲームが控えている。

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