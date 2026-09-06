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ファビアン・ルイス、バロンドールへの夢を認める PSGとスペイン代表のスターがサッカー界最高の個人賞を狙う
MFが個人タイトル獲得を目指す
30歳のプレーメーカーは、2025-26シーズンを通じて数々のタイトルを手にしたことで、バロンドールのダークホース候補として浮上している。負傷により長期離脱を強いられたにもかかわらず、この中盤の名手はPSGでリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップを獲得。代表レベルでは、スペイン代表が2026年ワールドカップのトロフィーを掲げた際、全8試合に出場した。
「すべてのサッカー選手の夢だ」
その重要な貢献はワールドカップ決勝でも明らかだった。91.7パーセントのパス成功率を記録し、2度のチャンスを創出した後、62分に交代している。
『Telefoot』での発言として、『AS』が伝えたところによれば、本人は次のように語った。「それはすべてのフットボーラーの夢だと思う。今季、あるいは何年にもわたって積み重ねてきたすべての仕事が、個人として認められるのだから。
「正直に言えば、自分は多くのチームタイトルを勝ち取る幸運に恵まれてきた。個人タイトルは少ない。だからこそ、このトロフィーを掲げることにできるだけ近づく夢を見てもいいはずだ。それができれば、とても特別なことであり、バロンドールを掲げられるのは名誉なことだ」
主力選手が将来を託す
安定したシーズンを送り、昨季はパリ・サンジェルマンで公式戦34試合に出場し、2ゴール5アシストを記録した。フランスの強豪はその長期的な将来を確保するため迅速に動き、2028年6月までの新契約を結んだ。個人賞の評価は、中盤の中央でしばしば陰の立役者としてプレーしてきたMFにふさわしい称賛である。
王者を待つ試練の日程
ルイスは今季のリーグ・アン開幕3試合すべてに出場しているが、連覇中の王者PSGは未勝利で、勝ち点2の13位に低迷している。欧州王者は、水曜日に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でスロヴァン・ブラチスラヴァをホームに迎えるにあたり、迅速な立て直しが求められる。さらに、ルイス・エンリケ監督のチームには厳しい試練が続き、9月13日（日）にはリーグ戦でブレストとのアウェーゲームが控えている。
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