その重要な貢献はワールドカップ決勝でも明らかだった。91.7パーセントのパス成功率を記録し、2度のチャンスを創出した後、62分に交代している。

『Telefoot』での発言として、『AS』が伝えたところによれば、本人は次のように語った。「それはすべてのフットボーラーの夢だと思う。今季、あるいは何年にもわたって積み重ねてきたすべての仕事が、個人として認められるのだから。

「正直に言えば、自分は多くのチームタイトルを勝ち取る幸運に恵まれてきた。個人タイトルは少ない。だからこそ、このトロフィーを掲げることにできるだけ近づく夢を見てもいいはずだ。それができれば、とても特別なことであり、バロンドールを掲げられるのは名誉なことだ」