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ファビアン・フルツェラー、ブンデスリーガ復帰か？ ブライトンの監督がバイエル・レバークーゼンと関連付けられる中、カスパー・ユルマンの解任が迫る
レバークーゼン、夏の移籍でフルツェラー獲得を狙う
スカイ・スポーツによると、2023-24シーズンのブンデスリーガ王者である同クラブは、サウス・コースト（イングランド南部）でプレーするフルツェラーの状況を注視しているという。クラブは新たな黄金時代を築きたいと考えているものの、現在の指揮官ヒュルマンドが、このプロジェクトを長期的に率いるのにふさわしい人物かどうかについて、内部で疑問の声が上がっている。
ヒュルマンドは2025年9月、エリック・テン・ハグの退任を受けて指揮を執ったが、その手腕はクラブ首脳陣を納得させるには至っていない。契約は2027年まで残っているものの、クラブは今夏、一流の後任を確保できれば「円満な別れ」を迎える準備ができていると報じられている。
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サウス・コーストでの成功
2024年夏にザンクト・パウリからプレミアリーグへ移籍して以来、フルツェラーの評価は著しく高まっている。ブライトンでのデビューシーズン、彼はチームを8位に導き、欧州カップ戦出場権をわずか4ポイント差で逃した。魅力的でハイプレスを多用する戦術を貫く彼の手腕は、レバークーゼンの首脳陣をはじめとする欧州のトップクラブからも注目を集めている。
33歳のこの監督は、今シーズンもその好調を維持している。ブライトンは現在プレミアリーグの順位表で10位につけているが、欧州カップ戦出場権争いには依然としてしっかりと食い込んでいる。 先日のリヴァプール戦での2-1の勝利は、フルツェラーの戦術眼を改めて示すものとなり、ブライトンは上位5チームとの差をわずか6ポイントにまで縮めた。サセックスのクラブでこの安定した好成績を収め続けていることが、彼を世界サッカー界で最も注目される若手監督の一人に押し上げている。
ヒュルマンド監督の去就をめぐる疑問
レバークーゼンは複数の選択肢を検討していると見られているが、ブンデスリーガへの深い理解と最近のプレミアリーグでの経験を持つフルツェラーが、候補リストのトップに挙がっている。クラブは、適切な後任が決まり次第、ヒュルマンド体制に終止符を打つ準備を整えており、次なる野心的な補強に向けた明確な道筋を確保しようとしている。
フルツェラーは、自身が名を馳せたリーグに復帰する可能性もある。しかし、ブライトンのオーナーであるトニー・ブルームは交渉が極めて難しいことで知られており、レバークーゼンは2027年6月まで続く彼の契約を解除するために、多額の違約金を支払わなければならないだろう。
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欧州カップ戦出場権をかけたブライトンの戦い
自身の将来について決断を下す前に、ハーゼラーはシーガルズでの今シーズンの締めくくりに集中し続ける。ブライトンは、プレミアリーグの直近5試合で4勝を挙げており、依然として上位7位以内入りを目指す戦いを続けている。次戦は4月11日、ターフ・ムーアでバーンリーと対戦する。