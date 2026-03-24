ファビアン・フルツェラー、ブンデスリーガ復帰か？ ブライトンの監督がバイエル・レバークーゼンと関連付けられる中、カスパー・ユルマンの解任が迫る

2024年夏にザンクト・パウリからプレミアリーグへ移籍して以来、フルツェラーの評価は著しく高まっている。ブライトンでのデビューシーズン、彼はチームを8位に導き、欧州カップ戦出場権をわずか4ポイント差で逃した。魅力的でハイプレスを多用する戦術を貫く彼の手腕は、レバークーゼンの首脳陣をはじめとする欧州のトップクラブからも注目を集めている。

33歳のこの監督は、今シーズンもその好調を維持している。ブライトンは現在プレミアリーグの順位表で10位につけているが、欧州カップ戦出場権争いには依然としてしっかりと食い込んでいる。 先日のリヴァプール戦での2-1の勝利は、フルツェラーの戦術眼を改めて示すものとなり、ブライトンは上位5チームとの差をわずか6ポイントにまで縮めた。サセックスのクラブでこの安定した好成績を収め続けていることが、彼を世界サッカー界で最も注目される若手監督の一人に押し上げている。