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ファビアン・ヒュルツェラー、トロムソに圧勝してカンファレンスリーグ出場権を確保したブライトンの「プロフェッショナル」ぶりを称賛
圧倒したブライトンが勝ち上がりを決める
第1戦をスコアレスドローで終えた後、ブライトンはホームでの決定力あるパフォーマンスによって、欧州大会のグループステージ出場権を確保した。ホームチームは前半に3得点を奪って主導権を握ると、最後は2戦合計4-0の圧勝で締めくくった。才能あふれる10代のコストラスとルカ・ブスコビッチが主役となり、ボール保持、空中戦、そして危険なチャンス創出で圧倒した。
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ヒュルツェラー、容赦ない戦いぶりを称賛
ドイツ人指揮官は、相手を崩すために立ち上がりから激しいテンポを作り出そうとした自軍の姿勢を称賛した。試合後、勝利の要因について説明したフルツェラー監督は、次のように語った。「早い時間帯のゴールは常に助けになるし、今日は非常にプロフェッショナルな試合運びができたと思う。選手たちには賛辞を送りたい。激しくプレスをかけ、多くの1対1で勝った。トロムソにミスを強い、その結果としてまたクリーンシートを達成した。
「ボールを持っている時も持っていない時も高い基準を維持し、いくつか素晴らしいゴールも決めた。私たちのアプローチこそが成功の鍵だった。その上で、早い時間帯のゴールは助けになる。総合的に見て、非常に満足のいくパフォーマンスだった」
欧州での戦いに監督が胸を躍らせる
欧州の舞台に到達したことは、クラブの発展にとっても、ブライトンのファンにとっても大きな節目になると、ヒュルツェラーは語った。熱気に包まれたアメックスの雰囲気と、これから待ち受ける欧州での挑戦について話す中で、同監督は「クラブ全体、そしてその歩みに関わってきた全員のために本当にうれしく思う。それに加えて、選手たちとファンのためにもうれしい。彼らは今夜もここで素晴らしい雰囲気をつくってくれた。非常にエネルギッシュで特別なものだったので、ファンに感謝したい」と付け加えた。
「ヨーロッパでプレーするこの機会を、我々はとてもありがたく思っている。直面しなければならない大きな挑戦になることは分かっているが、準備はできているように思う。鍵になるのは、プレミアリーグだけでなく欧州でも、この基準と強度を維持することだ。そうする準備ができていることを願っている。我々はベストを尽くし、一戦一戦臨み、何が起こるかを見ていくつもりだ」
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スタンフォード・ブリッジでの試練が迫る
ブライトンは今週末、プレミアリーグに再び目を向け、チェルシーと対戦するスタンフォード・ブリッジへの厳しいアウェー戦に臨む。コストゥラスとヴシュコヴィッチの際立ったパフォーマンスは、ヒュルツェラー監督の攻撃陣と最終ラインの両方において、貴重な戦術的オプションと前向きな選考上の悩みをもたらしている。この勢いを維持することは、過密な欧州日程を前にチームが代表ウィークで分散する前に極めて重要となる。
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