欧州の舞台に到達したことは、クラブの発展にとっても、ブライトンのファンにとっても大きな節目になると、ヒュルツェラーは語った。熱気に包まれたアメックスの雰囲気と、これから待ち受ける欧州での挑戦について話す中で、同監督は「クラブ全体、そしてその歩みに関わってきた全員のために本当にうれしく思う。それに加えて、選手たちとファンのためにもうれしい。彼らは今夜もここで素晴らしい雰囲気をつくってくれた。非常にエネルギッシュで特別なものだったので、ファンに感謝したい」と付け加えた。

「ヨーロッパでプレーするこの機会を、我々はとてもありがたく思っている。直面しなければならない大きな挑戦になることは分かっているが、準備はできているように思う。鍵になるのは、プレミアリーグだけでなく欧州でも、この基準と強度を維持することだ。そうする準備ができていることを願っている。我々はベストを尽くし、一戦一戦臨み、何が起こるかを見ていくつもりだ」