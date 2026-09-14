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ファビアン・ヒュルツェラー監督、コヴェントリー・シティに5発快勝のブライトンへ「特別」な勝利にも謙虚さを求める
容赦ない戦いぶりで勝利を決定づける
ブライトンは35分にチャラランポス・コストラスが先制点を挙げると、後半立ち上がりにマリック・ヤルクイェが追加点を決めた。さらに、その2分後にはタイウォ・アウォニイがひじ打ちで一発退場となった。70分にはパスカル・グロスがPKを決め、その後ルイス・ダンクの見事なロングシュート、そしてアディショナルタイムのヤシン・アヤリのゴールで圧勝を決定づけた。この5-0の圧勝で、ブライトンは順位を4位に上げ、開幕4試合での総得点を13に伸ばした。
- Getty Images Sport
監督が地に足のついたアプローチを要求
敵地での圧勝により、ブライトンは昇格組との直近10試合で7勝7試合連続クリーンシートという見事な成績をさらに伸ばした。それでも、チームの大量得点ぶりにもかかわらず、指揮官は浮かれすぎることがないようすぐに警鐘を鳴らした。
試合終了後、BBC Sportに対してヒュルツェラー監督は次のように語った。「プレミアリーグでは、アウェーでの勝利はどれも特別なものだ。退場が我々を助けた。コヴェントリーは常にセットプレーから危険だった。クリーンシートで終えられたことが最も重要で、全体的に良いパフォーマンスだった。最初の数分で得点はできなかったが、シンプルにプレーし続けた。
「我々は常に、とても謙虚で、物事を当然とは受け取らないチームでありたい。こういう時こそ謙虚でいなければならないし、もちろん皆で喜ぶべきでもある。スカッドには厚みがある。我々は常に一体感を持って戦う」
また、このドイツ人指揮官は、流れの中から20ヤードの見事なシュートを決めたクラブキャプテンのダンクも特に称賛した。「彼が右足で素晴らしい技術を持っていることはいつも分かっているし、勇気があることも分かっている。だから、彼がそれにふさわしい報いを得られてうれしい」
コヴェントリーの苦境はさらに深まる
この大敗はランパードにとって痛手となり、プレミアリーグでの監督キャリアにおける最大得点差での敗戦に並んだ。厳しい結果により、コヴェントリーは開幕4試合で勝ち点も得点もゼロのまま最下位に沈んでおり、2017-18シーズンのクリスタル・パレスが残した不名誉なトップリーグ記録に並んでいる。対照的に、ブライトンは13得点を記録しており、これはイングランド・トップリーグで戦った14シーズンを通じて、クラブ史上最も得点の多いシーズンの滑り出しとなっている。
厳しいカップ戦の試練が迫る
ヒュルツェラー監督率いるチームはすぐに気持ちを切り替え、9月16日水曜日にカラバオカップ3回戦でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するため、オールド・トラッフォードへ乗り込む。その3日後にはプレミアリーグで再び国内での真価が試され、アメックス・スタジアムで王者アーセナルをホームに迎える。順位表の上位を維持することを目指す中、ブライトンにとっては鋭い攻撃力と選手層の厚さが重要になる。
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