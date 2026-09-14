敵地での圧勝により、ブライトンは昇格組との直近10試合で7勝7試合連続クリーンシートという見事な成績をさらに伸ばした。それでも、チームの大量得点ぶりにもかかわらず、指揮官は浮かれすぎることがないようすぐに警鐘を鳴らした。

試合終了後、BBC Sportに対してヒュルツェラー監督は次のように語った。「プレミアリーグでは、アウェーでの勝利はどれも特別なものだ。退場が我々を助けた。コヴェントリーは常にセットプレーから危険だった。クリーンシートで終えられたことが最も重要で、全体的に良いパフォーマンスだった。最初の数分で得点はできなかったが、シンプルにプレーし続けた。

「我々は常に、とても謙虚で、物事を当然とは受け取らないチームでありたい。こういう時こそ謙虚でいなければならないし、もちろん皆で喜ぶべきでもある。スカッドには厚みがある。我々は常に一体感を持って戦う」

また、このドイツ人指揮官は、流れの中から20ヤードの見事なシュートを決めたクラブキャプテンのダンクも特に称賛した。「彼が右足で素晴らしい技術を持っていることはいつも分かっているし、勇気があることも分かっている。だから、彼がそれにふさわしい報いを得られてうれしい」