Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

ファッションFCがまたやってのけた！アーセナル＆アディダスがPLACES+FACESとタッグを組み、ロンドン文化を称える新コレクションを発表

アーセナル（そして、えーと、そのサポーターたち）については好き嫌いが分かれるところだが、ピッチ外でのファッションコラボレーションに関しては本当に外さない。絶え間ない取り組みの最新作では、ガンナーズとユニフォームサプライヤーのアディダスがストリートウェアブランド「PLACES+FACES」と手を組み、ロンドンの独特の文化を称えるコレクションを発表した。

  • アーセナルの首都への賛歌

    地元に根ざした取り組みとして、アーセナルはロンドン発のライフスタイルブランドと提携し、新たなコレクションを発表。首都の「レンズを通して」サッカー、ファッション、コミュニティ、個性を結びつけるこのコレクションは、必ずや注目を集めるだろう。その実現に最適なパートナーがPLACES+FACESだ。同ブランドは常にロンドンの豊かな文化を作品の核に据えている。

    キャンペーンには、ガナーズのスター選手ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、リッカルド・カラフィオーリに加え、歌手ジョイ・クルックスといった文化界の重要人物や、日常的な風景に溶け込む一般の人々が登場。首都の独特のエネルギーを捉えつつ、熱狂的なファン層がクラブに抱く深い愛情を再び強調している。

    アーセナル × PLACES+FACES コレクションをadidasShop今すぐ購入

    • 広告
  • Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas

    コレクションは上品さがにじみ出ている

    PLACES+FACESとの新たな高級コレクションは、実用的なスタイルを特徴とし、長袖・半袖シャツ、トラックジャケット、トラックスーツボトムス、ショーツ、グラフィックTシャツ、フード付きGORE-TEXジャケットに加え、洗練されたアクセサリーの数々を展開。アーセナルを象徴する赤とボルドーを基調とした馴染み深いカラーパレットに、黒を対比させ、印象的なグラフィックプリントと反射素材のディテールで格調を高めている。

  • ハードなプリント

    このカプセルコレクションは、スタジアムで確実に注目を集めること間違いなし。シャツとサテン調トラックジャケットには、黒地にゴシック調の赤い『AFCP+F』プリントがほぼ全面に施され、胸元にはアディダス オリジナルスの三つ葉マーク、両肩には天使と並んでアーセナルの砲身マークが配されている。これらのモチーフはGORE-TEXジャケットとフーディーにも繰り返して採用されている。

  • Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas

    ファッションFCが再び襲撃

    アーセナルが2019年にアディダスとユニフォーム・アパレル供給契約を更新して以来、両ブランドの連携はほぼ無敵の状態が続いている。クラブはファッション分野で圧倒的な存在感を示し、過去7年間で数えきれないほどのコラボレーションやストリートウェアを発表してきたが、今回のコレクションはその最新例に過ぎない。この収益性の高い提携契約はあと4年残っており、延長されることが予想されるため、今後もさらなる展開が期待される。

    アーセナル×アディダス×PLACES+FACESコレクションは、アーセナル公式ストアおよびadidas.co.uk/arsenalにて販売中。

    アーセナル × PLACES+FACES コレクションをアディダスショップで購入

プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
WSL
ロンドン・シティ・ライオネス crest
ロンドン・シティ・ライオネス
LCL
アーセナルウィメン crest
アーセナルウィメン
ARS
0