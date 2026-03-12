adidas/GOAL
ファッションFCがまたやってのけた！アーセナル＆アディダスがPLACES+FACESとタッグを組み、ロンドン文化を称える新コレクションを発表
アーセナルの首都への賛歌
地元に根ざした取り組みとして、アーセナルはロンドン発のライフスタイルブランドと提携し、新たなコレクションを発表。首都の「レンズを通して」サッカー、ファッション、コミュニティ、個性を結びつけるこのコレクションは、必ずや注目を集めるだろう。その実現に最適なパートナーがPLACES+FACESだ。同ブランドは常にロンドンの豊かな文化を作品の核に据えている。
キャンペーンには、ガナーズのスター選手ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、リッカルド・カラフィオーリに加え、歌手ジョイ・クルックスといった文化界の重要人物や、日常的な風景に溶け込む一般の人々が登場。首都の独特のエネルギーを捉えつつ、熱狂的なファン層がクラブに抱く深い愛情を再び強調している。
- adidas
コレクションは上品さがにじみ出ている
PLACES+FACESとの新たな高級コレクションは、実用的なスタイルを特徴とし、長袖・半袖シャツ、トラックジャケット、トラックスーツボトムス、ショーツ、グラフィックTシャツ、フード付きGORE-TEXジャケットに加え、洗練されたアクセサリーの数々を展開。アーセナルを象徴する赤とボルドーを基調とした馴染み深いカラーパレットに、黒を対比させ、印象的なグラフィックプリントと反射素材のディテールで格調を高めている。
ハードなプリント
このカプセルコレクションは、スタジアムで確実に注目を集めること間違いなし。シャツとサテン調トラックジャケットには、黒地にゴシック調の赤い『AFCP+F』プリントがほぼ全面に施され、胸元にはアディダス オリジナルスの三つ葉マーク、両肩には天使と並んでアーセナルの砲身マークが配されている。これらのモチーフはGORE-TEXジャケットとフーディーにも繰り返して採用されている。
- adidas
ファッションFCが再び襲撃
アーセナルが2019年にアディダスとユニフォーム・アパレル供給契約を更新して以来、両ブランドの連携はほぼ無敵の状態が続いている。クラブはファッション分野で圧倒的な存在感を示し、過去7年間で数えきれないほどのコラボレーションやストリートウェアを発表してきたが、今回のコレクションはその最新例に過ぎない。この収益性の高い提携契約はあと4年残っており、延長されることが予想されるため、今後もさらなる展開が期待される。
アーセナル×アディダス×PLACES+FACESコレクションは、アーセナル公式ストアおよびadidas.co.uk/arsenalにて販売中。
