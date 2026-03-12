ファッションFCがまたやってのけた！アーセナル＆アディダスがPLACES+FACESとタッグを組み、ロンドン文化を称える新コレクションを発表

地元に根ざした取り組みとして、アーセナルはロンドン発のライフスタイルブランドと提携し、新たなコレクションを発表。首都の「レンズを通して」サッカー、ファッション、コミュニティ、個性を結びつけるこのコレクションは、必ずや注目を集めるだろう。その実現に最適なパートナーがPLACES+FACESだ。同ブランドは常にロンドンの豊かな文化を作品の核に据えている。

キャンペーンには、ガナーズのスター選手ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、リッカルド・カラフィオーリに加え、歌手ジョイ・クルックスといった文化界の重要人物や、日常的な風景に溶け込む一般の人々が登場。首都の独特のエネルギーを捉えつつ、熱狂的なファン層がクラブに抱く深い愛情を再び強調している。