「この招集は予想していなかったけど、すごく期待していた」と、2001年生まれの元ユベントスの選手は付け加えた。「順位表のためにも、自信という意味でも、結果を持ち帰ることが重要だった。ベルギー戦はあまりうまくいかなかったけど、後半にはいい反応があった。僕の夢は何かって？ イタリア代表としてワールドカップに行くこと。それが僕の一番大きな夢です。すごく成長しましたし、自分により自信を持てるようになった。ある部分ではより大胆に、別の部分ではよりたくましくなりました。ただ、自分はとても繊細な人間なので、もろさも価値の一つだと常に考えています。いくつかの面で改善しなければいけないと分かっていましたし、それができました。今はいいプレーができるという自信があります」





最後に、ファジョーリはベルギー戦でデビューした代表のチームメート、アレッサンドロ・ロマーノを擁護した。「SNSでは、少ししかしていなくても上に持ち上げられ、ミスをすればすぐに下げられる。ロマーノは相手陣内で単純なパスミスをしただけだった。その後、不運にも失点が生まれてしまった。こういうことは起こるものだし、これからも何十億回と起こるだろう」と、ANSA が伝えたファジョーリのコメントは続く。 「彼はまだとても若いし、すでに優れた選手だけど、さらに良くなっていくはずです。 何より本当にいい青年です。それが一番大事なこと。心配する必要はないし、チーム全体が彼とともにある。外で起きることは僕たちにはコントロールできないけど、重要なことではありません」



