Skyによると、フランクフルトはデンマーク1部FCミッティランから18歳のマリク・ピンポンを獲得する見込み。両クラブは最終調整中。
Getty Images Sport
翻訳者：
プロ経験はないが、アイントラハト・フランクフルトは新FWに数百万の移籍金を支払う見込み。
ピンポンはアイントラハトと2031年までの5年契約を結ぶ見込みで、移籍金は250万～300万ユーロと報じられている。一部はクリステンセンの移籍金と相殺される可能性があり、クリステンセンはフランクフルトを離れ、ユース時代を過ごしたミッティランへ復帰する見込みだ。
一方、ピンポンはデンマーク代表のトップチームでの出場経験はない。 昨季は欧州リーグの登録メンバーに2度入ったが出場なし。だが、4度デンマーク制覇を遂げた同クラブのU-19では注目を集め、2025/26シーズン30試合で24得点（うちユースリーグ4試合4得点）をマークした。
デンマークのU-19代表で、最近はセンターフォワードを務めたが、両ウイングもこなせる。元ガーナ代表ラザック・ピンポンの息子でもある。
- Getty Images Sport
アディ・ヒュッター監督は、アイントラハト・フランクフルトで即座にマリク・ピンポンを起用するだろうか？
フランクフルトの攻撃陣では、ピンポンはジョナサン・ブルクハルト、ユネス・エブヌタリブ、堂安律、アユーベ・アマイムニ＝エシュグヤブ、ジャン＝マッテオ・バホヤなど多くのライバルとポジションを争う。 さらにクラブは今夏、2部グロイター・フュルトで好調だったノエル・フートケウを130万ユーロの買い戻し条項で復帰させている。ただし残留するか、さらに高値で売却されるかは不明だ。
最終判断は監督次第だ。アルベルト・リエラの試みは失敗し、アディ・ヒュッターがSGEに復帰した。彼は2018～2021年に8位だったチームを率い、今回2029年までの契約を結んだ。