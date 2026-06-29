ピンポンはアイントラハトと2031年までの5年契約を結ぶ見込みで、移籍金は250万～300万ユーロと報じられている。一部はクリステンセンの移籍金と相殺される可能性があり、クリステンセンはフランクフルトを離れ、ユース時代を過ごしたミッティランへ復帰する見込みだ。

一方、ピンポンはデンマーク代表のトップチームでの出場経験はない。 昨季は欧州リーグの登録メンバーに2度入ったが出場なし。だが、4度デンマーク制覇を遂げた同クラブのU-19では注目を集め、2025/26シーズン30試合で24得点（うちユースリーグ4試合4得点）をマークした。

デンマークのU-19代表で、最近はセンターフォワードを務めたが、両ウイングもこなせる。元ガーナ代表ラザック・ピンポンの息子でもある。