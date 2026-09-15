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プロ審判協会のトップ、ハワード・ウェブ氏が、マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスが処分を免れたと認める一方、マンチェスター・シティのフィル・フォーデン退場時のVAR音声が公開された
ダービーの劇的展開を解説
ウェブ氏が、フォーデンの退場につながったマンチェスター・ダービーでの物議を醸した場面について説明した。マンチェスター・シティのアタッカーは、マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスを蹴ったとして、23分に退場処分を受けた。
ウェブ氏は、退場につながる反則の直前、フェルナンデスがフォーデンに対して腹いせの蹴りを見舞っており、イエローカードを受けるべきだったと認めた。ただ、主審マイケル・オリバーは最初のファウルを見逃しており、VARは規定上介入できなかった。
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ウェブが見解を示す
『Match Officials Mic'd Up』で語ったウェブ氏は、暴力行為でフォーデンを退場処分としたオリバー主審の判断を支持した。さらに、この場面をシーズン前半にアストン・ビラのジョアン・ゴメスに提示された類似のレッドカードと比較した。
「彼（フォーデン）はブルーノ・フェルナンデスの上半身に向かって、強い力で蹴りを出している」とウェブ氏は説明した。一方で、審判部門トップはこの衝突におけるフェルナンデスの関与についても認めた。「映像を見ると、ブルーノ・フェルナンデスがフォーデンの臀部にいら立ちまぎれのキックをしている。それは暴力的というより、感情的なものだ。暴力行為と判断されるには、過剰な力や乱暴さがなければならない。
さらにこう続けた。「フルスピードで見ると、そこまでの要素はない。あれはイエローカード相当であり、VARはイエローカードを出すために介入することはできない。
「もし一連のプレーすべてが見逃され、フォーデンに対して何の判定も下されていなければ、VARはフォーデンの行為について退場の可能性があるとして介入できたし、フェルナンデスのイエローカード相当の行為も捉えることができた。だが、主審がレッドカードを出したため、その選択肢はVARには残されていない」
VAR音声が混乱を明らかにする
プロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ・リミテッド（PGMOL）はこの場面のVAR音声を公開し、ブース内での迅速な判断プロセスが明らかになった。主審団は当初、蹴ったのはフォーデンではなくフェルナンデスで、ボールに向かったものだと結論づけていた。
アシスタントVAR：「キックアウトに対するものだ。ファウルが与えられて、その後に脚が上がったように見える」
VAR：「マイケル（主審）、PKはチェックしてクリアだ。ここでの懲戒処分について、オンフィールドでの判定を確認してほしい」
主審：「レッドカード、フィル・フォーデン。ブルーノ（フェルナンデス）の体に向けたキックアウトだ。ファウルはフィルに対するブルーノのもの。もつれ合っていて、離れる時にフィルが蹴ったと思う。だがチェックが入る」
VAR：「私には明確なレッドカードに見える。二次的な動きだ。中継映像を見てくれ。よし、確認でいいか？ レッドカードだ。確認でいいか？ マンチェスター・シティの47番に対するレッドカードを確認する。両足でみぞおちを蹴っている」
「ブルーノが何もしていないことを確認するため、そのまま流してくれ。彼がしていないのは完全に確信している。いや、彼はボールを蹴っている。問題ない」
アシスタントVAR：「いや、もう一つの方だ（ブルーノの最初のキック）。彼らが話しているのはそれではない。話しているのはそっちだ」
VAR：「軽微だ、軽微。それは我々の対象ではない。問題ない」
アシスタントVAR：「ああ、同意する」
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フォーデン、国内大会で出場停止の可能性
早い時間帯での退場処分を受け、フォーデンは今後、国内で3試合の出場停止処分を科されることになった。プレミアリーグの規定では、リーグ戦で一発退場となった場合の出場停止は、他のすべての国内大会にも適用される。
イングランド代表の同選手は、まずシティの次戦となるカラバオカップのノリッジ・シティ戦を欠場する。さらに今週末にエティハド・スタジアムで行われるプレミアリーグのサンダーランド戦に加え、代表ウィーク明けの10月11日に予定されている重要なリヴァプール遠征も欠場することになる。
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