プロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ・リミテッド（PGMOL）はこの場面のVAR音声を公開し、ブース内での迅速な判断プロセスが明らかになった。主審団は当初、蹴ったのはフォーデンではなくフェルナンデスで、ボールに向かったものだと結論づけていた。

アシスタントVAR：「キックアウトに対するものだ。ファウルが与えられて、その後に脚が上がったように見える」

VAR：「マイケル（主審）、PKはチェックしてクリアだ。ここでの懲戒処分について、オンフィールドでの判定を確認してほしい」

主審：「レッドカード、フィル・フォーデン。ブルーノ（フェルナンデス）の体に向けたキックアウトだ。ファウルはフィルに対するブルーノのもの。もつれ合っていて、離れる時にフィルが蹴ったと思う。だがチェックが入る」

VAR：「私には明確なレッドカードに見える。二次的な動きだ。中継映像を見てくれ。よし、確認でいいか？ レッドカードだ。確認でいいか？ マンチェスター・シティの47番に対するレッドカードを確認する。両足でみぞおちを蹴っている」

「ブルーノが何もしていないことを確認するため、そのまま流してくれ。彼がしていないのは完全に確信している。いや、彼はボールを蹴っている。問題ない」

アシスタントVAR：「いや、もう一つの方だ（ブルーノの最初のキック）。彼らが話しているのはそれではない。話しているのはそっちだ」

VAR：「軽微だ、軽微。それは我々の対象ではない。問題ない」

アシスタントVAR：「ああ、同意する」