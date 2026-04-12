シュトゥットガルター・ナッハリヒテン紙によると、ダルビッシュは今シーズン後にVfBを離れる可能性がある。少なくとも当面は。
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プロデビュー前の新加入選手が、VfBシュトゥットガルトを退団する見込み。
19歳の攻撃的MFダルビッチは、実戦経験を積むため2部クラブへのレンタル移籍が現実的な選択肢となっている。具体的な移籍先は不明だが、2.ブンデスリーガでは需要があるだろう。
昨夏FCバルセロナから約100万ユーロでシュトゥットガルトに移籍したものの、トップチームでの出場はなく、第2節のグラッドバッハ戦でベンチ入りしただけだ。だが、3部のセカンドチームでは実力を示している。
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ホーネス、ダルビッシュの成長に大満足
公式戦24試合で9得点3アシストを記録したダルビッチは、VfBセカンドチームの3部残留に大きく貢献した。その活躍はセバスティアン・ホーネス監督の目にも留まった。
ホーネス監督は会見で「ノアはセカンドチームで非常に活躍している。彼にとって出場機会を積み重ねることが今後も良い影響をもたらすという考えは変わらない」と述べ、「彼の成長は素晴らしい。今後も期待している」と強調した。
さらにホーネス監督は、レンタル移籍の可能性も否定しなかった。「来季、彼を別の higher level でプレーさせる選択肢もある」と語った。
ダルビッチはドイツU-17代表の主将として、欧州選手権とワールドカップで優勝した。
ダルビッチは2023年、ドイツU-17代表の主将として欧州選手権とワールドカップを制し、一躍脚光を浴びた。その後、SCフライブルクからFCバルセロナへ移籍。
バルサではロベルト・レヴァンドフスキらと親善試合に出場したが、公式戦の出場機会はなかった。VfBシュトゥットガルトに移籍した現在も、まだ公式戦デビューは果たしていない。