公式戦24試合で9得点3アシストを記録したダルビッチは、VfBセカンドチームの3部残留に大きく貢献した。その活躍はセバスティアン・ホーネス監督の目にも留まった。

ホーネス監督は会見で「ノアはセカンドチームで非常に活躍している。彼にとって出場機会を積み重ねることが今後も良い影響をもたらすという考えは変わらない」と述べ、「彼の成長は素晴らしい。今後も期待している」と強調した。

さらにホーネス監督は、レンタル移籍の可能性も否定しなかった。「来季、彼を別の higher level でプレーさせる選択肢もある」と語った。