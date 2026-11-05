イヴァン・プロヴェデルは今夏、ジョゼップ・マルティネスの控えを務めるため、ラツィオからインテルへ移籍した。DAZNと協力して行われたBetsson.sportのインタビューで、GKは自身のキャリアやGKという役割への向き合い方を振り返り、手本とするフランチェスコ・トルドについて語った。特に再現したいと夢見るのは、ユヴェントス戦の混戦で生まれた、あの「ゴールであってゴールでない」場面だ。
プロヴェデル「インテルは実現した夢。もしユヴェントス戦でトルドのようにゴールを決めたら……」
インテルからの電話
「インテルから連絡をもらったときは、少し信じられませんでした。正直に言うと、契約にサインするまで、すべてが決まるまでは、あれこれ考えたり、期待したりしないようにしていました。その後は本当にうれしかったです」
個性
「自分を表す3つの言葉？ 落ち着いている、控えめ、理想的。GKとしては？ 控えめで落ち着いている。試合前のルーティン？ うん、毎回、戦術ミーティングの前に友人から電話がかかってきて、二言三言話すんだ」
15歳でトルドに代わりゴールを守る
「子どもの頃からサッカーを始め、壁に向かってボールを蹴っていた。15歳でゴールキーパーを始めたんだ。家ではゴールキーパーとしてプレーしていなかった。トルドを見て、このポジションに魅了された。そして、いつか自分もゴールキーパーになって、できればインテルでもプレーしたいと思うようになった。
ジュリオ・セザール？ 猫のようだった。届かないと思うようなところにも届いた。飛びつく姿には心を動かされたよ。それによく笑っていて、見ていて楽しかった」
ユヴェントス戦でのトルドのゴール
「ユヴェントス戦でのあのゴールは本当にすごかった。終了間際にヘディングを狙って上がり、すべてを懸けて決めた。すごい、本当にすごいゴールだった。僕はまだ小さかったけど、遅い時間なのに起きていて、ゴールが決まったときは家で大騒ぎした。間違いなく僕のアイドルだったよ。インテルで僕にも同じことが起きるかって？ 終了間際にペナルティーエリアへ上がる必要がないことを願うけど、もし必要になったら監督に許可をもらわないとね。そして、ゴールが決まればいいね。うまくいくことを願っているよ」
インテルは夢
「選手になることを考えられると分かった頃、プランBは理学療法士になることだった。試合前のプレッシャー？ 考えない。自分がやるべきことを、できる限りうまくやることだけを考えている。インテルの選手としての最初の目標？ ここでやっていけること、チームに貢献できることを示すこと。僕にとってインテルのユニフォームとは？ 夢がかなったということだ」
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