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ライブ
FBL-ITA-SERIEA-VENEZIA-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

プロヴェデル「インテルは実現した夢。もしユヴェントス戦でトルドのようにゴールを決めたら……」

移籍情報
インテル
ラツィオ
イヴァン・プロヴェデル

インテルの第2GKが、同クラブのユニフォームを着る夢を語った。

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イヴァン・プロヴェデルは今夏、ジョゼップ・マルティネスの控えを務めるため、ラツィオからインテルへ移籍した。DAZNと協力して行われたBetsson.sportのインタビューで、GKは自身のキャリアやGKという役割への向き合い方を振り返り、手本とするフランチェスコ・トルドについて語った。特に再現したいと夢見るのは、ユヴェントス戦の混戦で生まれた、あの「ゴールであってゴールでない」場面だ。

  • インテルからの電話

    「インテルから連絡をもらったときは、少し信じられませんでした。正直に言うと、契約にサインするまで、すべてが決まるまでは、あれこれ考えたり、期待したりしないようにしていました。その後は本当にうれしかったです」

  • 個性

    「自分を表す3つの言葉？ 落ち着いている、控えめ、理想的。GKとしては？ 控えめで落ち着いている。試合前のルーティン？ うん、毎回、戦術ミーティングの前に友人から電話がかかってきて、二言三言話すんだ」

  • 15歳でトルドに代わりゴールを守る

    「子どもの頃からサッカーを始め、壁に向かってボールを蹴っていた。15歳でゴールキーパーを始めたんだ。家ではゴールキーパーとしてプレーしていなかった。トルドを見て、このポジションに魅了された。そして、いつか自分もゴールキーパーになって、できればインテルでもプレーしたいと思うようになった。

    ジュリオ・セザール？　猫のようだった。届かないと思うようなところにも届いた。飛びつく姿には心を動かされたよ。それによく笑っていて、見ていて楽しかった」

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  • ユヴェントス戦でのトルドのゴール

    「ユヴェントス戦でのあのゴールは本当にすごかった。終了間際にヘディングを狙って上がり、すべてを懸けて決めた。すごい、本当にすごいゴールだった。僕はまだ小さかったけど、遅い時間なのに起きていて、ゴールが決まったときは家で大騒ぎした。間違いなく僕のアイドルだったよ。インテルで僕にも同じことが起きるかって？　終了間際にペナルティーエリアへ上がる必要がないことを願うけど、もし必要になったら監督に許可をもらわないとね。そして、ゴールが決まればいいね。うまくいくことを願っているよ」

  • インテルは夢

    「選手になることを考えられると分かった頃、プランBは理学療法士になることだった。試合前のプレッシャー？　考えない。自分がやるべきことを、できる限りうまくやることだけを考えている。インテルの選手としての最初の目標？　ここでやっていけること、チームに貢献できることを示すこと。僕にとってインテルのユニフォームとは？　夢がかなったということだ」

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