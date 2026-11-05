「子どもの頃からサッカーを始め、壁に向かってボールを蹴っていた。15歳でゴールキーパーを始めたんだ。家ではゴールキーパーとしてプレーしていなかった。トルドを見て、このポジションに魅了された。そして、いつか自分もゴールキーパーになって、できればインテルでもプレーしたいと思うようになった。

ジュリオ・セザール？ 猫のようだった。届かないと思うようなところにも届いた。飛びつく姿には心を動かされたよ。それによく笑っていて、見ていて楽しかった」