プレーオフ準決勝で、ウェールズとアイルランド共和国は、苦渋のPK戦の末に敗れ、ワールドカップへの夢が絶たれた。

ウェールズはワールドカップ予選プレーオフで痛恨の敗退を喫した。カーディフでの試合は1-1の引き分けに終わり、PK戦の末にボスニア・ヘルツェゴビナが4-2で勝利した。期待に満ちた一夜であったにもかかわらず、再びPK戦が命取りとなり、ユーロ2024プレーオフでの敗退という苦い記憶が繰り返される結果となった。 「ドラゴンズ」は、イタリアとのホームでのプレーオフ決勝進出まであと4分というところまで迫っていたが、エディン・ジェコというベテランの存在が彼らの命取りとなった。

ダニエル・ジェームズは後半開始直後、ミスのあったバックパスを拾い、ニコラ・ヴァシリをかわして冷静なシュートを決め、カーディフ・シティ・スタジアムを沸かせた。 ウェールズはリードを広げるチャンスを幾度も掴んだ。ハリー・ウィルソンがポストを叩き、タリク・ムハレモヴィッチがジェームズのシュートをブロックしてクロスバーに当てた。しかし、40歳になったばかりのエディン・ジェコが86分、コーナーキックから最も高く飛び上がり、ヘディングで同点ゴールを決め、試合は延長戦へと突入した。