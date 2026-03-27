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プレーオフ準決勝で、ウェールズとアイルランド共和国は、苦渋のPK戦の末に敗れ、ワールドカップへの夢が絶たれた。
ウェールズ、デジョコの終了間際の同点弾に衝撃を受ける
ウェールズはワールドカップ予選プレーオフで痛恨の敗退を喫した。カーディフでの試合は1-1の引き分けに終わり、PK戦の末にボスニア・ヘルツェゴビナが4-2で勝利した。期待に満ちた一夜であったにもかかわらず、再びPK戦が命取りとなり、ユーロ2024プレーオフでの敗退という苦い記憶が繰り返される結果となった。 「ドラゴンズ」は、イタリアとのホームでのプレーオフ決勝進出まであと4分というところまで迫っていたが、エディン・ジェコというベテランの存在が彼らの命取りとなった。
ダニエル・ジェームズは後半開始直後、ミスのあったバックパスを拾い、ニコラ・ヴァシリをかわして冷静なシュートを決め、カーディフ・シティ・スタジアムを沸かせた。 ウェールズはリードを広げるチャンスを幾度も掴んだ。ハリー・ウィルソンがポストを叩き、タリク・ムハレモヴィッチがジェームズのシュートをブロックしてクロスバーに当てた。しかし、40歳になったばかりのエディン・ジェコが86分、コーナーキックから最も高く飛び上がり、ヘディングで同点ゴールを決め、試合は延長戦へと突入した。
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ベラミー率いるドラゴンズ、PK失敗で絶望
延長戦30分間、粘り強い戦いを見せたものの、ウェールズは決勝点を奪うことができなかった。PK戦は、カール・ダーロウがエルメディン・デミロヴィッチのシュートをセーブし、好調なスタートを切ったが、その流れはすぐに逆転した。ブレナン・ジョンソンのシュートはバーを越えてしまい、続いてネコ・ウィリアムズのシュートもヴァシリッチに弾き返された。ケリム・アラジュベゴヴィッチが決勝点となるPKを冷静に決め、ホームの観客は呆然と沈黙に包まれた。
アイルランド、プラハでリードを失う
アイルランド代表もプラハで同様の痛ましい敗退を喫した。2-2の引き分けの末、PK戦でチェコに3-4で敗れたのだ。ハイミル・ハルグリムソン監督率いるチームは、開始23分までに2-0とリードを奪うという夢のようなスタートを切った。これまでの試合でヒーローとなっていたトロイ・パロットが19分にPKを決め、続いてマテイ・コヴァルのオウンゴールでアウェイチームのリードは2点に広がった。
しかし、ホームチームは反撃に出た。ジェイソン・モルンビーがポストを叩いた直後、パトリック・シックが前半終了間際にPKを決めて1点を返した。アイルランドは後半の大半を懸命に守り抜いたが、ウェールズと同様に86分に失点してしまった。 ラディスラフ・クレジが力強いヘディングでカオイミン・ケレハーの守るゴールを破り、試合は延長戦へ突入した。延長戦では、アイルランドのサミー・シュモディックスが深刻な怪我を負い、担架で運び出される事態となった。
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チェコの堅実なプレーがアイルランドの運命を決定づけた
その後のPK戦では、フォルトゥナ・アリーナでアイルランドのキッカーたちにプレッシャーがのしかかった。フィン・アザズとアラン・ブラウンのシュートはいずれもコヴァルにセーブされ、コヴァルは先ほどのオウンゴールを挽回した。ヤン・クリメントは冷静さを保ち、決勝点となるPKを沈め、チェコがデンマークとの決勝進出を決めた一方、アイルランドの2002年以来となるワールドカップ初出場の夢はまたも先送りとなった。