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プレーオフ敗退という悔しい結果になっても、ロブ・マックはレックスハムを「誇りに思う」と語った。レッド・ドラゴンズは、プレシーズンに囁かれた「滑稽な」降格予想を見事に覆した。
レックサムは降格すると予想されている。
土曜、レックサムはミドルズブラと2-2で引き分け、チャンピオンシッププレーオフ圏を逃した。ハル・シティがノリッジに勝ったため、レックサムは7位にとどまり、昇格争いから一歩後退した。 レースコース・グラウンドは重苦しい空気に包まれたが、ロブ・マック監督はこれを機にクラブの快進撃を振り返った。シーズン前、多くの専門家は「ウェールズのチームにはチャンピオンシップは荷が重い」と指摘し、プレシーズン予想では残留争いを予測する声も。中には「降格すれば面白い」と語る専門家もいた。
懐疑論者を黙らせる
フィル・パーキンソン監督率いるチームは、シーズンの大半を強豪との戦いに費やした。 ロブ・マックはインスタグラムで「このチームを誇りに思う。クラブ史上最高位を達成でき光栄だ。フィルが言ったように、『団結力がここまで連れてきてくれた』」と投稿した。
パーキンソンは、より力強い復活を約束している。
フィル・パーキンソン監督も冷静で、43年ぶりに2部復帰した今季は期待以上の成果だったと語った。レッド・ドラゴンズは最終戦ボロ戦でもジョシュ・ウィンダスとサム・スミスのゴールで最後まで粘った。選手たちはこのレベルでの戦いを始めたばかりだとパーキンソンは言う。
「選手たちがチームとして示したものは、これ以上を望めないほどだった」とパークインソン監督は話した。「このメンバーでプレシーズンを過ごせば、来季はさらに強くなる。補強は続けるが、まずは休息を取り、その後再び挑戦する」
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未来とシーズン5に注目
2025-26シーズンの戦いは、エミー賞を複数回受賞したシリーズ『Welcome to Wrexham』で記録され、まもなく世界中に放送される。第5シーズンでは、夏の補強とプレミアリーグ昇格への挑戦が追われる。新しいコップ・スタンドやアカデミーの整備が進み、オーナー陣は持続的成功の基盤が整ったと確信している。
2年連続昇格を遂げたパーキンソン監督も長期ビジョンを維持し、「ファンにとって、このクラブの未来には多くの前向きな要素があります。新しいコップスタンドやアカデミーは、まだ始まりに過ぎません」と語った。