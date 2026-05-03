フィル・パーキンソン監督も冷静で、43年ぶりに2部復帰した今季は期待以上の成果だったと語った。レッド・ドラゴンズは最終戦ボロ戦でもジョシュ・ウィンダスとサム・スミスのゴールで最後まで粘った。選手たちはこのレベルでの戦いを始めたばかりだとパーキンソンは言う。

「選手たちがチームとして示したものは、これ以上を望めないほどだった」とパークインソン監督は話した。「このメンバーでプレシーズンを過ごせば、来季はさらに強くなる。補強は続けるが、まずは休息を取り、その後再び挑戦する」