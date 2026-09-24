(C)Getty Images
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「プレーする必要がある！」 カルロ・アンチェロッティがレアル・マドリーに警告、ローマとACミランが不満を募らせるエンドリッキへの1月オファーを準備へ
セリエAの強豪が1月の獲得に動く
ローマとミランが、マドリーのアタッカーであるエンドリッキへの関心を再燃させる準備を進めている。『Football Italia』が伝えた。イタリアの両名門は、夏の移籍市場ですでにアプローチを行っており、20歳の同選手に対するシーズン途中の期限付き移籍を検討している。
今夏の当初の獲得への動きは、レアル・マドリーがフランコ・マスタントゥオーノをフィオレンティーナへ送り出した成功例に触発されたものだった。しかし、エンドリッキの移籍は最終的にその時点では実現しなかった。
- AFP
アンチェロッティ、より多くの出場時間を要求
スペインの首都で厳しい状況に置かれているエンドリッキを巡り、ブラジル代表のアンチェロッティ監督が厳しく批判した。元ミラン指揮官は、南米の若手スター候補たちに欧州で十分な出場機会が与えられていないことに強い不満を示した。
「ブラジルの若い選手たちの問題は、定期的にプレーしないため成長できないことだ」と、アンチェロッティ監督は報道陣に説明した。「それはエンドリッキにも起きているが、エステヴァオのような才能ある選手にも当てはまる。彼らは18歳か19歳でビッグクラブに加入するため欧州へ渡るが、居場所を見つけられない。
「プレーしなければ成長することはできない。非常に若く有望な才能を持つ選手は何人もいるし、エンドリッキは将来ブラジルにとって重要な存在になるだろう。しかし、彼らにはプレーする必要がある」
スペインの首都で破られた約束
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督はエンドリッキが重要な役割を担うと保証していたにもかかわらず、この若手は構想外に置かれている。ブラジル人FWは今季、エルチェに3-2で勝利した一戦で4分間プレーしただけにとどまっている。
それ以外では、このFWは3試合でベンチに座ったままだった。さらに負傷により4試合を完全に欠場しており、そのことが成長をさらに妨げている。
エンドリッキは以前、適切な活躍の場を与えられた際に、自分に何ができるかをまさに示していた。2026年1月のリヨンへの期限付き移籍では、公式戦わずか21試合で8ゴール8アシストという非常に印象的な結果を残した。
- AFP
イタリアへの活路を模索か
ブラジル代表の同選手は、安定してトップチームでプレーする場を求める中で、いまや急速に忍耐の限界に近づいている。エンドリッキは以前フランスで味わった成功を再現することを望んでおり、そのため冬の移籍は非常に魅力的な選択肢となっている。ローマとミランはこの高まる不満を利用しようとしている。セリエAの両クラブは1月に新たなオファーを提示する準備を進めており、マドリーを説得してシーズン途中の退団を認めさせたい考えだ。
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