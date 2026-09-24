スペインの首都で厳しい状況に置かれているエンドリッキを巡り、ブラジル代表のアンチェロッティ監督が厳しく批判した。元ミラン指揮官は、南米の若手スター候補たちに欧州で十分な出場機会が与えられていないことに強い不満を示した。

「ブラジルの若い選手たちの問題は、定期的にプレーしないため成長できないことだ」と、アンチェロッティ監督は報道陣に説明した。「それはエンドリッキにも起きているが、エステヴァオのような才能ある選手にも当てはまる。彼らは18歳か19歳でビッグクラブに加入するため欧州へ渡るが、居場所を見つけられない。

「プレーしなければ成長することはできない。非常に若く有望な才能を持つ選手は何人もいるし、エンドリッキは将来ブラジルにとって重要な存在になるだろう。しかし、彼らにはプレーする必要がある」