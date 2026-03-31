アクリントン・スタンレーやブラウ・ヴァイス・リンツへのレンタル移籍を経て、チャンピオンシップへの移行は彼にとって急激な成長の過程となった。ヴシェティーン出身のこのゴールキーパーは、リーグ2時代と比べて戦術面で大きな飛躍があったと指摘した。 「最大の違いは、選手たちの戦術的な質が高いことです」と彼は説明した。「リーグ2では、まるで乱戦のような感じだったのを覚えています！文字通りロングボールを蹴り込み、全員がセカンドボールを奪い合うような状況でした。しかし、ここチャンピオンシップでは、明らかに戦術的な要素が強くなっています。どのチームも異なるパス回しや、より多くのコンビネーションプレーを繰り出してくるので、それに合わせて対応しなければなりません」