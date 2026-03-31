Getty Images Sport
翻訳者：
「プレーしたい！」――マンチェスター・ユナイテッドの忘れられたゴールキーパーが、来季の正ゴールキーパーの座をセンネ・ランメンスと争う準備を整えている
復帰を目指し
『サン・スポーツ』の取材に対し、ヴィテックは自身の野心を明らかにした。7月28日にロビンズへレンタル移籍して以来、このゴールキーパーは2部リーグのチームで34試合に出場し、3,060分間プレーして45失点を喫している。 ユナイテッドはすでに彼の契約を2028年まで延長しているが、彼はラメンスの控えとして単に人数合わせをするつもりはない。彼は次のように語った。「キャリアのこの段階、まだ若い今、私はできるだけ多くの試合に出場したい。ここでベンチを温めていても、他の何をしていても、私には何の得にもならない。」
- Getty Images Sport
チャンピオンシップにおける試金石
アクリントン・スタンレーやブラウ・ヴァイス・リンツへのレンタル移籍を経て、チャンピオンシップへの移行は彼にとって急激な成長の過程となった。ヴシェティーン出身のこのゴールキーパーは、リーグ2時代と比べて戦術面で大きな飛躍があったと指摘した。 「最大の違いは、選手たちの戦術的な質が高いことです」と彼は説明した。「リーグ2では、まるで乱戦のような感じだったのを覚えています！文字通りロングボールを蹴り込み、全員がセカンドボールを奪い合うような状況でした。しかし、ここチャンピオンシップでは、明らかに戦術的な要素が強くなっています。どのチームも異なるパス回しや、より多くのコンビネーションプレーを繰り出してくるので、それに合わせて対応しなければなりません」
その圧倒的な体格を活かして
198センチという堂々たる体格は、イングランドサッカー特有の空中戦に対応する上で大きな強みとなっている。セットプレーの際にゴールキーパーが頻繁に狙われる現代において、その身長は彼に生まれつきのアドバンテージをもたらしている。この強みを強調して、彼は次のように語った。「ゴールキーパーにとっては難しい状況だが、幸いにも僕は6フィート5インチ（約196cm）ある。だから、それに対処できるんだ。 「クロスには積極的に飛び出して、ボールをキャッチするか、危険なエリアからパンチで弾き飛ばして、チームメイトを助けたいと思っている。」この空中戦の強さが、今シーズンの驚異的な無失点記録を支えている。
- Getty Images/Calciomercato
オールド・トラッフォードでの激しい競争に直面して
レッド・デビルズで定位置を確保するのは容易なことではないだろう。現在の正ゴールキーパーは極めて高いレベルのパフォーマンスを見せており、ラムメンスが彼の座を奪うのは至難の業だ。 さらに、最近トルコへ移籍したアンドレ・オナナがクラブへの復帰を検討していると報じられており、出場機会を巡る争いはさらに激化するだろう。こうした障害があるにもかかわらず、このチェコの有望株は自身の要求を揺るぎなく貫いている。「マンチェスター・ユナイテッドとは密に連絡を取り合い、来シーズン、自分にとって何が最善かを見極めるつもりだ。だが、僕はサッカーをプレーしたい。ただベンチに座っているだけの存在にはなりたくない」と彼は締めくくった。